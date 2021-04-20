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سائق الكارتينغ المفصول من البطولة يتلقى حظرًا من المنافسات لمدة 15 عامًا

ألقى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عقوبة حظر من المنافسات لمدة 15 عامًا على لوكا كوربيري، وذلك عقب الحادثة التي حصلت خلال النهائيات العالمية في إيطاليا شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

سائق الكارتينغ المفصول من البطولة يتلقى حظرًا من المنافسات لمدة 15 عامًا

كوربيري صاحب الـ 23 عامًا، كان طرفًا في حادثة خلال النهائيات العالمية، حيث عبر الحلبة وألقى بقطعة من سيارته على سائق آخر، بالرغم من أن السباق كان جاريًا.

وتلقى كوربيري انتقادات شديدة وواسعة عقب هذا السلوك، إذ أنه افتعل شجارًا كذلك في البادوك بعد السباق.

وعلى ضوء هذه الحادثة، تعهد كوربيري بعدم المشاركة في السباقات مجددًا، لكنّ "فيا" أكدت فتح تحقيق رسمي في الموضوع.

وأقيمت جلسة استماع في باريس الشهر الماضي لمناقشة القضية، حيث تم الإعلان عن تطبيق عقوبة الحظر من السباقات لمدة 15 عامًا على كوربيري.

لوكا كوربيري

لوكا كوربيري

تصوير: بطولة الكارتينغ

وارتكز دفاع كوربيري على أن السلطات الإيطالية قد حكمت ضده بالفعل في مناسبتين سابقتين، وبالتالي لا معنى من تطبيق عقوبة إضافية على نفس المسألة.

لكنّ "فيا" وجدت أن حكم السلطات الإيطالية المذكور ما زال معلقًا، كما أن "فيا" تعتبر هيئة مستقلة في هذه الحالة. 

وأشارت المحكمة إلى أن الاتجاه كان نحو حظر لمدى الحياة على كوربيري، لكن ارتأت منح السائق فرصة العودة إلى السباقات لاحقًا، بعد قضاء فترة الحظر.

ونتيجة لهذا الحظر، يُمنع كوربيري من المشاركة في "أية أحداث متعلقة برياضة السيارات بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء ضمن إشراف ’فيا’ أو غيرها".

ويشار إلى أن هذا الحُكم يعتبر أحد أقسى ما حكمت به هذه المحكمة الرياضية.

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