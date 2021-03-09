أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة روما
10 أبريل
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
25 مارس
الحدث التالي خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
تمّ التأجيل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي أركتيك
26 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / بورشه تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
سلاسل متعددة / مقالة خاصة

سائقات عربيات في يوم المرأة العالمي

احتفل العالم مؤخراً بعيد المرأة العالمي، وسنلقي الضوء في هذه المقالة على أهم المشاركات النسائية في عالم سباقات السيارات..

سائقات عربيات في يوم المرأة العالمي

ريما الجفالي (السعودية)

من مواليد 18 كانون الثاني/ يناير 1992، هي سائقة سعودية مُحترفة تتنافس حاليًا ضمن بطولة سباقات فورمولا 4.

تم الاعتراف بها رسمياً كأول سائقة سعودية، كما باتت أول سائقة تحصل على رخصة قيادة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، باتت أول سائقة في المملكة تشارك ضمن بطولة عالمية وتحديداً في بطولة "إي بايس تروفي" المخصصة للسيارات الكهربائية.

دانيا عقيل (السعودية)

باتت السائقة دانيا عقيل أول سعودية تشارك في إحدى جولات كأس العالم للراليات الصحراوية كروس كاونتري ت باها، وذلك بعدما أخذت شارة انطلاق باها الشرقية تويوتا الدولي 2021 على متن "كان ـ آم مافريكس إكس3" مصنفة ضمن فئة "تي3" بألوان فريق "ساوث رايسينغ".

وجلس إلى جانب دانيا التي حلت في المركز السابع في الترتيب العام والاوّل في فئتها، الملاح صاحب الخبرة الكبيرة لوران ليشلوشتر الذي وضع مسيرته مع الراليات الصحراوية بتصرف هذه السائقة.

مشاعل العبيدان (السعودية)

على غرار مواطنتها دانية، خطت مشاعل العبيدان خطواتها الأولى في عالم الراليات الصحراوية في باها الشرقية تويوتا الدولي 2021، الذي شكّل الجولة الأولى من بطولة السعودية للراليات الصحراوية للعام الجاري.

لم تكن تتوقع أن تكون بدايتها في عالم الراليات من مدينة الشرقية حيث ولدت وترعرت، وتقول السائقة السعودية في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الإجتماعي: "الحمدلله فقط خطيت بهذه الخطوة (المشاركة في رالي الشرقية)، وأنا اليوم موجودة هنا في رالي الشرقية، في المكان الذي ولدت فيه".

تمكنت العبيدان مع ملاحها علي ميرزا على متن " كان – آم مافريكس" مصنفة ضمن فئة "تي3" من الفوز بلقب فئتها ضمن منافسات الرالي المحلي.

آمنة القبيسي (الإمارات)

سائقة إماراتية، ولدت في 28 آذار/مارس 2000 (21 عاما).

تعتبر أول سائقة إماراتية تشارك في تجارب سيارات فورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية مئة في المئة. 

بدأت مسيرتها  مع سباقات الكارتنغ في مسقط رأسها مدينة أبوظبي، ثم انضمت إلى أكاديمية "ضمان للسباقات".

شاركت في بطولة سباقات فورمولا 4 في إيطاليا مع فريق "بريما ثيوردور رايسينغ" وسباق فورمولا 3 آسيا عام 2021. 

تشارك في بطولة فورمولا 4 الإماراتية وقد حققت العديد من الانتصارات.

ندى زيدان (قطر)

سائقة قطرية دأبت على المشاركة في الراليات، كما برعت في مسابقة القوس والنشاب وتعمل في أكاديمية أسباير في قطر.

شاركت زيدان في العديد من الراليات في بطولة الشرق الأوسط واشتهرت بقدرتها على الوصول إلى خط النهاية، ورفعت في أكثر من مناسبة كأس السيدات.

دولين شلينك (لبنان)

تشارك دولين شلينك السيارة مع والدها وليد وتجلس في المقعد الساخن لقراءة ملاحظات الطريق.

من الوجوه المعروفة في بطولة لبنان للراليات، وتحلم في أن تنتقل لقيادة سيارة رالي بعدما اكتسبت خبرة كبيرة في عالم الملاحة.

المشاركات
التعليقات
بورشه تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

المقال السابق

بورشه تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل سلاسل متعددة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021

22س
2
موتو جي بي

بول إسبارغارو: درّاجتا "كاي تي ام" وهوندا "مختلفتان للغاية للمقارنة بينهما"

10دقيقة
3
فورمولا 1

تحليل: لماذا تُعدّ سيارة أستون مارتن الجديدة أكثر من مجرّد سيارة مرسيدس خضراء

16س
4
فورمولا 1

أستون مارتن: أسلوب قيادة فيتيل أقل حدّة وعدائية من بيريز

18س
5
فورمولا 1

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

أحدث الأخبار
سائقات عربيات في يوم المرأة العالمي
Misc

سائقات عربيات في يوم المرأة العالمي

41د
بورشه تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
Misc

بورشه تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

26-02-2021
جاغوار تطلق قناة خاصة بمشاركتها في الفورمولا إي ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
Misc

جاغوار تطلق قناة خاصة بمشاركتها في الفورمولا إي ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

23-02-2021
لامبورغيني تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
Misc

لامبورغيني تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

13-01-2021
كريستوفر فغالي يفوز بلقب فئة "مايكرو" في السباق النهائي من كأس تحدِّي روتاكس ماكس الدولي
Misc

كريستوفر فغالي يفوز بلقب فئة "مايكرو" في السباق النهائي من كأس تحدِّي روتاكس ماكس الدولي

22-12-2020
أحدث ملفات الفيديو
سباق الأبطال: ثلج وجليد 01:15
سلاسل متعددة
23-01-2021

سباق الأبطال: ثلج وجليد

إطلاق لامبورغيني أس.سي20 02:07
سلاسل متعددة
13-01-2021

إطلاق لامبورغيني أس.سي20

الكتاب الخاصّ المصوّر احتفالاً بسباق فيراري رقم 1000 01:01
سلاسل متعددة
08-01-2021

الكتاب الخاصّ المصوّر احتفالاً بسباق فيراري رقم 1000

الدور الكبير للتقنيات ضمن المحركات الحديثة في رياضة السيارات 06:16
سلاسل متعددة
12-12-2020

الدور الكبير للتقنيات ضمن المحركات الحديثة في رياضة السيارات

فوز سيباستيان فيتيل ومايكل شوماخر بكأس الأمم 00:29
سلاسل متعددة
10-12-2020

فوز سيباستيان فيتيل ومايكل شوماخر بكأس الأمم

الأكثر شعبية اليوم

أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021

بول إسبارغارو: درّاجتا "كاي تي ام" وهوندا "مختلفتان للغاية للمقارنة بينهما"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

بول إسبارغارو: درّاجتا "كاي تي ام" وهوندا "مختلفتان للغاية للمقارنة بينهما"

تحليل: لماذا تُعدّ سيارة أستون مارتن الجديدة أكثر من مجرّد سيارة مرسيدس خضراء
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا تُعدّ سيارة أستون مارتن الجديدة أكثر من مجرّد سيارة مرسيدس خضراء

أستون مارتن: أسلوب قيادة فيتيل أقل حدّة وعدائية من بيريز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن: أسلوب قيادة فيتيل أقل حدّة وعدائية من بيريز

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية

تحليل: مقارنة بين سيارتَي فيراري ومرسيدس الأكثر سيطرة في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: مقارنة بين سيارتَي فيراري ومرسيدس الأكثر سيطرة في تاريخ الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

سائقات عربيات في يوم المرأة العالمي
Misc سلاسل متعددة / مقالة خاصة

سائقات عربيات في يوم المرأة العالمي

بورشه تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
الفيديو بالداخل
Misc سلاسل متعددة / أخبار موتورسبورت.كوم

بورشه تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

جاغوار تطلق قناة خاصة بمشاركتها في الفورمولا إي ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
Misc سلاسل متعددة / أخبار موتورسبورت.كوم

جاغوار تطلق قناة خاصة بمشاركتها في الفورمولا إي ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

لامبورغيني تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
Misc سلاسل متعددة / أخبار موتورسبورت.كوم

لامبورغيني تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.