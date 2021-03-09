سائقات عربيات في يوم المرأة العالمي

ريما الجفالي (السعودية)

من مواليد 18 كانون الثاني/ يناير 1992، هي سائقة سعودية مُحترفة تتنافس حاليًا ضمن بطولة سباقات فورمولا 4.

تم الاعتراف بها رسمياً كأول سائقة سعودية، كما باتت أول سائقة تحصل على رخصة قيادة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، باتت أول سائقة في المملكة تشارك ضمن بطولة عالمية وتحديداً في بطولة "إي بايس تروفي" المخصصة للسيارات الكهربائية.

دانيا عقيل (السعودية)

باتت السائقة دانيا عقيل أول سعودية تشارك في إحدى جولات كأس العالم للراليات الصحراوية كروس كاونتري ت باها، وذلك بعدما أخذت شارة انطلاق باها الشرقية تويوتا الدولي 2021 على متن "كان ـ آم مافريكس إكس3" مصنفة ضمن فئة "تي3" بألوان فريق "ساوث رايسينغ".

وجلس إلى جانب دانيا التي حلت في المركز السابع في الترتيب العام والاوّل في فئتها، الملاح صاحب الخبرة الكبيرة لوران ليشلوشتر الذي وضع مسيرته مع الراليات الصحراوية بتصرف هذه السائقة.

مشاعل العبيدان (السعودية)

على غرار مواطنتها دانية، خطت مشاعل العبيدان خطواتها الأولى في عالم الراليات الصحراوية في باها الشرقية تويوتا الدولي 2021، الذي شكّل الجولة الأولى من بطولة السعودية للراليات الصحراوية للعام الجاري.

لم تكن تتوقع أن تكون بدايتها في عالم الراليات من مدينة الشرقية حيث ولدت وترعرت، وتقول السائقة السعودية في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الإجتماعي: "الحمدلله فقط خطيت بهذه الخطوة (المشاركة في رالي الشرقية)، وأنا اليوم موجودة هنا في رالي الشرقية، في المكان الذي ولدت فيه".

تمكنت العبيدان مع ملاحها علي ميرزا على متن " كان – آم مافريكس" مصنفة ضمن فئة "تي3" من الفوز بلقب فئتها ضمن منافسات الرالي المحلي.

آمنة القبيسي (الإمارات)

سائقة إماراتية، ولدت في 28 آذار/مارس 2000 (21 عاما).

تعتبر أول سائقة إماراتية تشارك في تجارب سيارات فورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية مئة في المئة.

بدأت مسيرتها مع سباقات الكارتنغ في مسقط رأسها مدينة أبوظبي، ثم انضمت إلى أكاديمية "ضمان للسباقات".

شاركت في بطولة سباقات فورمولا 4 في إيطاليا مع فريق "بريما ثيوردور رايسينغ" وسباق فورمولا 3 آسيا عام 2021.

تشارك في بطولة فورمولا 4 الإماراتية وقد حققت العديد من الانتصارات.

ندى زيدان (قطر)

سائقة قطرية دأبت على المشاركة في الراليات، كما برعت في مسابقة القوس والنشاب وتعمل في أكاديمية أسباير في قطر.

شاركت زيدان في العديد من الراليات في بطولة الشرق الأوسط واشتهرت بقدرتها على الوصول إلى خط النهاية، ورفعت في أكثر من مناسبة كأس السيدات.

دولين شلينك (لبنان)

تشارك دولين شلينك السيارة مع والدها وليد وتجلس في المقعد الساخن لقراءة ملاحظات الطريق.

من الوجوه المعروفة في بطولة لبنان للراليات، وتحلم في أن تنتقل لقيادة سيارة رالي بعدما اكتسبت خبرة كبيرة في عالم الملاحة.