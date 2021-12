روبرت ريد بطل "دبليو آر سي": لا يمكن لرياضة السيارات الاعتماد على الطاقة الكهربائية لوحدها

امتدت مسيرة الاسكتلندي لتشمل العمل في النواحي الإدارية ضمن عدة لجانٍ مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، لنواحٍ متعددة من بينها السلامة.

كما أنه يخوض انتخابات "فيا" لمنصب نائب الرئيس للرياضة ضمن حملة محمد بن سُليّم الانتخابية.

أجرى موقعنا "موتورسبورت.كوم" هذه المقابلة الحصرية مع ريد.

كملاح، لطالما كنت أقول أن قيادة المرحلة ليست على الدوام الأمر الأكثر متعةً. إنها ممتعة، لكنني ما أستمتع به حقاً هو تعدد المهام.

مثل قراءة الخرائط، التحضير، إدارة العديد من السيناريوهات في وقت واحد: خيارات الإطارات، أوقات الخدمة، الظروف الجوية وكمية الوقود في السيارة إضافة إلى إدارة وتيرة السائق.

بالتالي الاهتمام الكامل بالتفاصيل وإدارة العديد من الأمور في آن واحد، وتحديد الأولويات. كل ذلك يمنحك الخبرة الضرورية لحياتك العملية والشخصية معاً.

آمل ذلك بكل تأكيد. أنا ومحمد بن سُليّم، لدينا نفس الخلفية الرياضية، كلانا شغوف بالراليات، لكن ليس فقط الراليات بل بعالم رياضة السيارات ككل.

في 2001، كانت هناك صورة لسيارة راليات على غلاف أشهر المجلات والصحف العالمية، وأذكر أنني تكلمت مع دايمون هيل حيث قال لي: "إنكم تحصلون على تغطية إعلامية أكبر مني بعد فوزي بلقب الفورمولا واحد!".

سيكون من الرائع أن نرى الراليات تعود إلى القمة مجدداً. لكنني أعتقد أنّ التحدي الأكبر يكمن في البطولات المحلية والإقليمية، التي تعود بنا لمسألة التكاليف. نحتاج إلى تقديم الدعم لتلك البطولات المحلية، وضمان تماشي قوانينها مع ما نرى أنه مناسب للساحة العالمية كذلك.

Richard Burns and Robert Reid celebrate with the winners trophy.

Photo by: Motorsport Images