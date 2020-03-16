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رئيسة "دبليو.تي.أف1" تنضم إلى شبكة موتورسبورت بمنصب مديرة الاستراتيجية الرقمية

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رئيسة "دبليو.تي.أف1" تنضم إلى شبكة موتورسبورت بمنصب مديرة الاستراتيجية الرقمية
16-03-2020

يسرّ شبكة موتورسبورت، المنصة الرقمية الأسرع نمواً والمختصة بالسيارات ورياضتها، الإعلان عن انضمام جيس ماكفادين بمنصب مديرة الاستراتيجية الرقمية.

جيس، التي ستعمل من مكتب الشركة في لندن، ستتولى مسؤولية إدارة الاستراتيجية الرقمية للشبكة بمنصاتها المتنوعة ومن بينها "موتورسبورت.كوم" بنسخه المتعددة التي وصلت إلى 15 لغة مختلفة حتى الآن، وكذلك "جي بي ريسينغ" المجلة العالمية الأشهر في مجال السباقات، إضافة إلى علامة "أوتوسبورت" التي تحتفل بمرور 70 عاماً على عملها الصحفي في مجال سباقات السيارات.

وتنضم جيس إلى شبكة موتورسبورت قادمة من "دينيس للنشر" حيث كانت تترأس منصة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي "دبليو.تي.أف1". حيث كان لها دور حاسم في تطوّر العلامة من مجرد مشروع جامعي، إلى إحدى أسرع المنصات الإعلامية المختصة برياضة السيارات نمواً في العالم.

وتقدم شبكة موتورسبورت جمهوراً كبيراً من المتابعين والمهتمين برياضة السيارات على الصعيد العالمي بما يعادل 56 مليون زيارة شهرية من 205 بلداً. حيث ستلعب جيس دوراً هاماً في تعزيز الجمهور العالمي للشبكة.

حيث قالت جيس ماكفادين: "بدأتُ مسيرتي المهنية في رياضة السيارات لدى ’أوتوسبورت.كوم’. لذا أشعر وكأن هذه الخطوة بمثابة العودة إلى الموطن. منذ ذلك الحين، كنت قادرة على الاستفادة من كل حبي للرياضة للتواصل الفعلي مع المتابعين، تقديم المحتوى المناسب لهم حقاً. الإمكانيات غير المستغلة بعد التي أعلم أن هذه العلامات التجارية الكبيرة تمتلكها، تمثل لي نقطة مثيرة كبيرة جداً للاهتمام، وبالإضافة إلى شغفي الكبير، فلا أكاد أطيق صبراً لتطوير منصة رقمية عالمية لا تضاهى لتقديمها إلى جميع متابعي رياضة السيارات!".

من جهته، قال جايمس ديكنز، نائب رئيس القسم الصحفي للشبكة: "نود تقديم الشكر لها على شغفها بإنشاء محتوى يهمّ المتابعين حقاً، لقد صنعت جيس وبسرعة اسماً لها في هذا المجال بوصفها من بين الخبرات الرائدة في التفاعل مع متابعي رياضة السيارات. أنا أتطلع قدماً للعمل إلى جانب جيس على تعزيز وتطوير قاعدتنا الرقمية الموجهة للمتابعين، وتقوية علاماتنا التجارية ضمن قنوات جديدة ومثيرة".

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