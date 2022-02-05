ديبورا ماير تخلف ميشيل موتون كرئيسة لجنة "فيا" لشؤون المرأة في رياضة السيارات

تم تعيين وصيفة بطل العالم في الراليات لموسم 1982 كأول رئيسة للجنة في 2010 من قبل جان تود رئيس "فيا" السابق.

أما ماير سفيرة فيراري فقد شاركت سابقاً في منافسات "جي تي 3" وأنشأت "آيرون دامز" في 2019 لدعم مسيرة المرأة في الرياضة.

حيث نافس الفريق في سبع بطولات العام الماضي من بينها سلسلة سباقات لومان الأوروبية، سباق لومان 24 ساعة، تحدي جي تي العالمي الأوروبي وبطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

وتعليقاً على الإعلان قالت ماير: "يشرفني بداية هذه الحقبة الجديدة كرئيسة للجنة المرأة في رياضة السيارات".

وأكملت: "شغفي للسباقات ولمشاركات المرأة في هذا العالم لهو أمرٌ عزيزٌ على قلبي، وأرغب بمواصلة هذا التقدم الرائع الذي حققته ’فيا’ في هذا المجال".

واختتمت: "من المهم تقديم الإلهام للجيل الجديد من النساء الشابات للسعي وراء أحلامهنّ وتحقيقها عبر المنافسة في أعلى المستويات بين أهم المواهب في العالم".