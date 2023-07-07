دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد يُثني على الدور الذي تلعبه الصور في التفاعل مع الجمهور الجديد
شدد ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد على الدور الحيوي الذي تلعبه الصور في قصّ حكاية الفورمولا واحد والمساهمة في تعزيز انتشارها بين الجمهور الجديد من كافة الأعمار.
تكلم دومينيكالي على هامش جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد خلال حدث إطلاق الكتاب الجديد، فيراري: من الداخل والخارج.
يضم الكتاب أعمالاً لأعظم مصورَين في تاريخ الفورمولا واحد، إيركول كولومبو وراينر شليغلميلش. وكان دومينيكالي جزءاً من فريق الأحلام مع فيراري برفقة جان تود، روس براون ومايكل شوماخر حيث هيمنت فيراري حينها على البطولة في بداية الألفية.
فقال: "وصلت إلى فيراري وأنا أعلم أن إيركول وراينر من أهم المصورين حيث حظيا بدعم المتابعين والتيفوزي على أفضل الصور التي جسّدت أهم اللحظات في عالم السباقات. قبل أن أعرفهما، قبل أن تبدأ مسيرتي المهنية كنت أتابع الفورمولا واحد عبر أعينهما. لعبا دوراً هاماً جداً في عالم الفورمولا واحد فقد كانا يلتقطان الصور في اللحظة المناسبة".
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وأكمل: "دورهما كان مهماً جداً، علينا ألا ننسى أننا اليوم في عالم منصات التواصل الاجتماعي ولدينا الكثير من الطرق للكلام حول الفورمولا واحد. لكن حينها، كان دورهما حيوياً في التفاعل مع الجيل الجديد كي يفهم أكثر عن تاريخ الرياضة".
يمثل كتاب فيراري: من الداخل والخارج المرة الأولى التي يتعاون فيها المصوران معاً. وتعتبر أعمالهما من جوهر مكتبة "صور موتورسبورت"، التي تعتبر الأرشيف الأكبر في العالم مع 26 مليون صورة تنقل تاريخ الفورمولا واحد في كل سباق منذ بدايتها عام 1950.
ويقدم كتاب "فيراري: من الداخل والخارج" نظرة جديدة حيال الفروقات ما بين الحياة داخل أروقة فيراري وخارجها. كما يتطرق إلى شخصية إنزو فيراري الأسطورية، الذي عمل على إنشاء هذه العلامة العريقة التي يتابعها الملايين حول العالم.
وقام بتحرير الكتاب، جايمس آلين، الذي ألف كتابين مع مايكل شوماخر من بينهما، السيرة الذاتية 2007 "حافة العظَمة". كما شارك في تأليف كتاب عن نايجل مانسل في 1995 بعنوان "بطل الشعب".
وعلاوة على النسخ التقليدية من الكتاب، ستتوفر نسخ مرقمة وموقعة من قبل كلا المصورَين وعددها 150 نسخة فقط.
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