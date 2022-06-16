دورنا وشبكة موتورسبورت تُطلقان الاستبيان العالمي لمتابعي "موتو جي بي"

أطلقت دورنا سبورتس بالتعاون مع شبكة موتورسبورت اليوم، الاستبيان العالمي 2022 لمتابعي "موتو جي بي"، وذلك بهدف الحصول على وجهات نظر متابعي السباقات حول العالم حيال الرياضة التي يحبونها.

سيكون هذا الاستبيان الأضخم على الإطلاق ضمن "موتو جي بي"، حيث يصدر بـ 15 لغة ضمن موقع موتورسبورت.كوم التابع لـ شبكة موتورسبورت، وستقوم شركة نيلسن سبورت بتحليل تلك البيانات.

ويهدف الاستبيان العالمي لمتابعي "موتو جي بي" إلى جمع أكبر عدد ممكن من الآراء من بينها عادات المشاهدة، حضور السباقات وكيفية استهلاك المحتوى المتعلق بالرياضة ورؤية المتابعين لمستقبل الرياضة وكيفية تحسينها.

هناك أسئلة كذلك تتعلق بتفاعل المتابعين مع النمو المتزايد للألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، إضافة إلى أسئلة حول الدراج المفضل، الفريق المفضل والحلبة المفضلة.

هذا هو الاستبيان العالمي الأول الذي تجريه "موتو جي بي". وتعتبر شركة شبكة موتورسبورت رائدة في هذا المجال حيث أجرت مؤخراً استبيانات عالمية لمتابعي الفورمولا واحد بالتعاون مع البطولة، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، وكذلك لمتابعي إندي كار في فبراير/شباط 2022.

من جهته، قال كارميلو إيزبليتا، المدير التفيذي لدى دورنا سبورتس: "إن المتابعين حول العالم هم السبب وراء رياضتنا هذه؛ إنهم قلبُ ’موتو جي بي’. ولطالما كانا نتطلع إلى طرق لجعل ’موتو جي بي’ أفضل من ذي قبل، لذا من أفضلُ من المتابعين لنتوجه إليهم بالسؤال؟ عبر استعمال قوة شبكة موتورسبورت، سنصل إلى جمهورنا في جميع أنحاء العالم وهذا ما سيقدم لنا نظرةً قيّمة على قاعدة المتابعين وما يمكننا القيام به بشكل أفضل وما يريدون رؤيته في الرياضة وما لا يحبّذونه وما يرونه الأكثر أهمية في ’موتو جي بي’. إنها فرصة مذهلة لنا للتفاعل مع العديد من الأشخاص ومنحهم فرصة التحدث وصياغة مستقبل الرياضة التي نحبها جميعنا".

أما جايمس آلين، رئيس شبكة موتورسبورت ورئيس مشروع الاستبيان العالمي للمتابعين، فقال: "نحن نتطلع قدماً لسماه آراء متابعي ’موتو جي بي’ من جميع أنحاء العالم. بعد أن أكملنا استبيانات واسعةَ النطاقِ للفورمولا واحد وإندي كار، بتنا نفهم تماماً أهمية الاستبيانات العالمية لمالكي الأسهم التجارية ومنظمي البطولات الكبيرة الذين يرون في نتائج تلك الاستبيانات بوصلةً توجههم نحو المستقبل. تعتبر ’موتو جي بي’ إحدى أكثر البطولات حماسة. ولم يتم إجراء استبيان بهذا الحجم من قبل في ’موتو جي بي’. لا نكاد نطيق صبراً لرؤية النتائج".

يشار إلى أن الاستبيان العالمي 2022 لمتابعي "موتو جي بي" سيُتاح أمام الجميع فوق عمر 16 عاماً للمشاركة ولمدة أربعة أسابيع، بدءاً من 16 يونيو/حزيران. وسيتم إعلان أهم نتائجه في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.