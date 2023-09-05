"دوبون ريجستري" تعلن إطلاق منصة استثمارية فارهة "دوبون ريجستري إنفيست"

أعلنت "دوبون ريجستري"، العلامة الرائدة في عالم أسواق المركبات الفارهة لأكثر من أربعين عاماً، اليوم عن إطلاق منصة "دوبون ريجستري إنفيست".

للمرة الأولى، بات بوسع عشاق عالم السيارات والمستثمرين اختبار التجربة الرائعة لامتلاك مجموعات من أهم السيارات. وجاءت "دوبون ريجستري إنفيست" نتيجة التعاون مع "رالي" المنصة الاستثمارية الرائدة المدعومة من قبل "ثيرتي فايف فنتشرز" لـ جيمي كيمل ويلهاوس، أليكسيس أوهانينا وكيفن دورانت.

وبدءاً من اليوم، بات بوسع جميع محبي السيارات استعمال هذه المنصة لمشاهدة وتقييم أندر السيارات الفارهة وأجملها والمقدمة من قبل "دوبون ريجستري". وستكون منصة "دوبون ريجستري إنفيست" متاحة لإكمال عمليات شراء الأسهم وعمليات البيع المقدمة من قبل "رالي" بتنفيذ وكلاء مسجلين معتمدين من قبل FINRA خلال الأسابيع المقبلة.

لطالما حلم الملايين حول العالم بامتلاك سيارة فارهة. والكثير منهم يعرفون "دوبون ريجستري" منذ الصغر، ويتخيلون نمط حياة مثالي لهم. وفي الحقيقة، تم إنشاء منصة "دوبون ريجستري إنفيست" لتحقيق هذه الأحلام.

فهذه المنصة تقدم للكثيرين فرصة تحقيق هذا الحلم عبر تصفح جميع السيارات الفارهة وتقييم الفرص الاستثمارية ليصبحوا مالكين لأسهم في مثل تلك المركبات الفارهة والنادرة.

حيث قال روب بيتروزو مدير قسم الإنتاج والشريك المؤسس لدى "رالي": "قبل إنشاء ’رالي’، كنا نجمع مجلات ’دوبون ريجستري’، وأخذنا إلهامنا من أحدث السيارات المتواجدة على صفحات تلك المجلات. المجتمعات الشغوفة بهذا العالم، مثل ’دوبون ريجستري’ متواجدة حقاً منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهي السبب وراء وجود ’رالي’ اليوم. قيمة سوق السيارات الفارهة العالمي تجاوزت 617 مليار دولار بحلول 2022 ونحن نمنح الفرصة أمام الجميع لاقتناء سيارات فارهة والاستثمار بهذا الشغف. إن إنشاء منصة ’دوبون ريجستري إنفيست’ يمثل الفرصة المثالية كشراكة مع ’دوبون ريجستري’ وتطوير منتج يخدم جميع التوجهات".

منذ إنشائها، باتت "رالي" الوجهة الرائدة في المجالات التقنية، الإنتاجية والخبرات الاستثمارية. وتقدم المنصة خدماتها لأكثر من نصف مليون مستثمر ومالك لأندر المركبات الفارهة القيمة.