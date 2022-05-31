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"دوبونت" تضم أهم المخضرمين في عالم السيارات الفارهة كمدير عام ومستثمر استراتيجي

يتطلع كين هارت لقيادة فريق المبيعات الصاعد في الشركة.

"دوبونت" تضم أهم المخضرمين في عالم السيارات الفارهة كمدير عام ومستثمر استراتيجي

أعلنت "دوبونت ريجستري" الشركة التابعة إلى شبكة موتورسبورت اليوم عن ضم كين هارت، كمدير عام ليصبح أحدث المستثمرين المنضمين كذلك.

تعتبر "دوبونت" المصدر الأكثر ثقة للسيارات الفارهة، الكلاسيكية والفريدة من نوعها، مع خبرة تزيد عن 30 عاماً لفريق المبيعات المخضرم، حيث تواصل الشركة السعي ضمن عملية التحول الرقمي التي تشهدها.

انضم هارت إلى "دوبونت" بعد أكثر من عقدين بدور إداريّ كبير في أهم شركات السيارات الفارهة، ليصبح أحد أهم باعة سياراتٍ مثل رولز رويس، بينتلي، بوغاتي وبي ام دبليو. 

يمتلك هارت فهماً عميقاً لعمليات البيع وخبرة كبيرة في الاعتماد على التقنيات لتحسين تجربة السيارات الفارهة للعلامات التجارية، الشركاء والزبائن.

حيث قال كين هارت: "تملؤني الحماس للانضمام إلى فريق ’دوبونت’. إنه وقت رائع حقاً لهذه العلامة من أجل الاستثمار الكبير في البنية التحتية الرقمية من أجل تحسين وتقوية علاقات ’دوبونت’ مع الآلاف من باعة السيارات الفارهة في جميع أنحاء البلاد، وللاستفادة من علاقاتي في هذا المجال لناحية التوظيف وتعزيز فريق عملنا من أجل دعم توسعنا لآفاقٍ جديدة".

طوال أكثر من 36 عاماً عملت "دوبونت" كصلة وصل بين باعة السيارات الفارهة والزبائن من جميع أنحاء العالم. وتحت مظلة شبكة موتورسبورت، فإن الشركة تستفيد من البنية التقنية من أجل تعزيز موقعها وتعزيز مكانتها الرائدة.

حيث قال ستيفن شامبان رئيس "دوبونت ريجستري": "إنها أوقات حماسية لنا، حيث نتطور لنصبح المصدر الرائد والمتميز والمثالي كمنصة للسيارات الفارهة. يجلب كين معه خبرة هائلة في الجانب العمليّ حيث ستستفيد منه ’دوبونت’ من أجل إثراء مستوى التجربة التي تقدمها لزبائنها".

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كيف تتصدر علامة تجارية لفلتر هواء الريادةَ عبر سباقات المحركات
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