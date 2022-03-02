"دوبونت" تتلقى مجموعة استثمارات استراتيجية

شركة "دوبونت" التابعة إلى شبكة موتورسبورت، أعلنت عن تلقي استثمار بقيادة المستثمر فيكتور ام.غوميز III، ويعتبر السيد غوميز مؤسس شركة غوميز هيرمانوس كينيدي، إحدى أكبر شبكات بيع السيارات الفاخرة في الأمريكيتين، والتي تعمل مع علامات فارهة مثل فيراري، لامبورغيني، بينتلي، بورشه، أودي، مازيراتي، لاند روفر وجاغوار، وغيرها.

حيث قال فيكتور ام.غوميز III: "لقد كنت أتابع سجلّ دوبونت لعدة عقود، وليس هناك اسم أفضل أو أكبر منها في سوق السيارات الفارهة. وبوجود شبكة موتورسبورت وما تمتلكه من تقنيات وحضور عالمي، إضافة إلى 62 مليون زائر شهري، فإنني واثق من أننا سنسير بهذا المجال إلى المستوى التالي".

ولطالما كانت "دوبونت" رائدة في قطاع السيارات الفارهة لأكثر من 36 عاماً، حيث تؤمن للزبائين طيفاً واسعاً من السيارات الفاخرة المتميزة. ومع هذه الاتفاقية فإن شبكة موتورسبورت ستعزز بشكل أكبر من موقع "دوبونت" الريادي في قطاع السيارات الفارهة.

وتقع "دوبونت" في قلب قسم "أسلوب الحياة القيادي" لـ شبكة موتورسبورت، عبر تلخيص وتركيز كامل مميزات نمط حياة عالم السيارات.

ويقدم "أسلوب الحياة القيادي" مميزات متعددة من بينها فعاليات "كانوسا"، بالتزامن مع جولات سياحية متميزة على الطرقات وتنظيم أكثر من 250 تجربة مميزة لمحبي القيادة كل عام. إضافة إلى فعاليات متميزة أخرى لمحبي الجمع والاقتناء مثل فعالية "بالم بيتش كافالينو كلاسيك" السنوية. ومن بين الميزات الأخرى تواجد منصة "فيراري تشات" الرائدة العالمية التي تشكل الوجهة الأولى لجميع مالكي ومحبي سيارات فيراري بخبرة تزيد عن 20 عاماً تعزز التواصل بين أفراد هذا المجتمع العالمي الذين يزيدون عن 200 ألف مستخدم مسجل.

من جهته، قال ويل تشامبان المدير التنفيذي لدى "دوبونت": "نحن نرحب بعائلة غوميز كشريك، هذا ما يشكل شهادة واضحة على إمكانيات النمو في هذا القطاع. المعرفة العميقة التي يمتلكونها والسمعة العطرة التي لا تضاهى في عالم السيارات الفارهة إلى جانب الفهم المتمكن لمتطلبات الزبائن، ستشكل عوامل تقدم قيمة مذهلة لمنتجاتنا وخدماتنا".

بالمقابل، قال أوليفر سيسلا المدير التنفيذي لدى "شبكة موتورسبورت": "نحن نرى الإمكانيات الكبيرة لقسم ’أسلوب الحياة القيادي’ وذلك عبر تضمينه في منصة شبكة موتورسبورت المتقدمة وتعزيز موقعه عالمياً. خبرة فيكتور ستساهم في تسريع بناء سوق عالميّ عبر الإنترنت لبيع وشراء السيارات الفارهة. أتطلع قدماً لهذا التعاون المشترك ونرحب بهم بحرارة في شبكة موتورسبورت".