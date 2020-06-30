دمج كامل خدمات "سبورت ستاديون" العالمية الرائدة ضمن منصة "تذاكر موتورسبورت"

تأتي هذه الخطوة بعد الاستحواذ السابق ودمج شركة "بوك.أف1" شهر يناير الماضي، والتي تمّ تغيير اسمها لاحقاً إلى "تذاكر موتورسبورت".

وتعتبر "تذاكر موتورسبورت" الخيار الأول أمام المتابعين من جميع أنحاء العالم الذين يودون تجربة حضور السباقات الحيّة مباشرة. مع الجولات الأوروبية فإننا نقدم جميع خيارات التذاكر والاستضافة لسباقات الفورمولا واحد، "موتو جي بي" وبطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، إلى جانب سباق لومان 24 ساعة الأسطوري ومنافسات حدث "آيل أوف مان تي تي" التاريخي.

وسيحصل المتابعون الذين يشترون تذاكرهم من "تذاكر موتورسبورت" على قيمة أكبر لقاء المال نظراً للعروض والباقات الكثيرة والمتنوعة التي تقدمها المنصة الرقمية الأكبر في العالم المختصة بالسيارات ورياضتها، ومن بينها الوصول المجاني إلى اشتراكات "أوتوسبورت بلس"، "موتورسبورت برايم" و "موتورسبورت.تي في".

كما سيتلقى حاملو التذاكر بعد السباق باقات متنوعة من الصور الاحترافية بعد كل حدث، من تقديم "صور موتورسبورت". وكنتيجة لدمج "سبورت ستاديون"، فإن الجمهور الهولندي سيستفيد من عقود الخبرة الطويلة إضافة إلى خدمة الزبون الأفضل عالمياً.

ومع الاندماج الكامل ضمن نموذج أعمال شبكة موتورسبورت ومنصاتها المتنوعة بنسخها العالمية الـ 81 والتي تحصد شهرياً 56 مليون زيارة، فإن نظام حجز التذاكر سيستفيد بشكل كبير من هذه الأفضلية التقنية. وباستعمال تقنيات خاصة وحديثة مصممة خصيصاً لذلك، فإن المنصة الجديدة ستؤمن حلولاً مثالية لسلاسل السباقات ومالكي الحلبات من أجل تبسيط الأمور على الجماهير التي تود حضور الفعاليات الرياضية.

من جهته، قال دايل بالينتين الرئيس التنفيذي لدى "تذاكر موتورسبورت": "أنا متحمس بشكل هائل لجميع المتابعين الذين سنتمكن من جلبهم إلى قلب الرياضة. إن نموذج أعمال ’تذاكر موتورسبورت’ يمنحنا منصة عملية بشكل كبير، وسنتمكن من تقديم تجربة استثنائية للمتابعين من قبل ’سبورت ستاديون’. مجموعتهم الحصرية المركزة والتي نجحت بجلب العديد من الجماهير إلى السباقات المختلفة، استطاعت وبحقّ تقريب المتابعين معاً. الخطوات المستقبلية تسعى نحو تحقيق المزيد وتقديم العديد من العروض المتميزة للجمهور".

بالمقابل، قال ميهول كاباديا رئيس قسم العمليات لدى شبكة موتورسبورت: "في شبكة موتورسبورت وبالتزامن مع توسع تغطيتنا الجغرافية لخدمات الزبائن، والاندماج مع أهم رواد مزودي التذاكر، فإن المنصة الجديدة ستقدم للمتابعين مزيداً من الخيارات المثيرة. علاوة على ذلك وبالنسبة إلى شركائنا من الحلبات وسلاسل السباقات، فإن المنصة توفر خطوة إضافية نحو تعزيز الحضور العالمي لجميع شرائح المتابعين. وتلك إشارة واضحة أخرى لاستراتيجيتنا التي نتبعها؛ نحن نستثمر في الأشخاص، التقنيات الجديدة والمنصات المتعددة".