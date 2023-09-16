"دريفن لايف ستايل" من شبكة موتورسبورت تقدم "مجموعة دوبون ريجستري" كمنصة متكاملة للسيارات الفارهة

تم إنشاء "مجموعة دوبون ريجستري" بهدف الاستثمار وإنشاء ثقافة ومجتمع متفاعل عبر التقنيات الجديدة ووسائل الإعلام وعالم السيارات.

استلام خبير نمط الحياة الفارهة منصب الرئيس

سيقود "مجموعة دوبون ريجستري" كرئيس، رئيس القسم العالمي السابق لسلسلة فنادق "الفصول الأربعة" الشهيرة، كريستيان كليرك، الذي انضم إلى الشركة بعد أكثر من 20 عاماً أمضاها مع العلامة الرائدة في عالم الفنادق. سيجلب كليرك معه عقوداً من الخبرة في العمل مع أهم وأكبر الزبائن، وكذلك تطوير وبناء تجارب لا تضاهى حول العالم.

وتقدم "مجموعة دوبون ريجستري" مقاربة رائدة لنمط الحياة الفارهة عبر منصة تؤمن سهولة في الدفع وتجارب متميزة إضافة إلى مجتمع فعال ونابض بالحياة مليء بمحبي السيارات. وتضم حالياً: "دوبون ريجستري"، "سوذبيز موتورسبورت"، "كانوسا إيفنتز"، "كافاللينو" و"فيراري تشات".

حيث قال كليرك: "’مجموعة دوبون ريجستري’ تمثل المزيج الأفضل من العلامات التجارية في خدمة جميع محبي السيارات الفارهة حول العالم. دمج كل هذه العلامات الأيقونية والموثوقة يسمح لنا بتقديم تجارب مميزة لمحبي السيارات الفارهة. يشرّفني أن أكون جزءاً من ’مجموعة دوبون ريجستري’ وأتطلع قدماً لرفع مستوى تجربة الحياة الفارهة لخدمة أهم محبي السيارات الفارهة حول الكوكب".

محتوى "مجموعة دوبون ريجستري" من علامات السيارات الفارهة

تضم "مجموعة دوبون ريجستري" مجموعة من أهم الأسماء في عالم السيارات الفارهة، وتمثل مجتمعاً نشطاً للغاية من آلاف المشاركين على مدار عقدين من الزمن. من بينها:

دوبون ريجستري - سوق لبيع وشراء السيارات الفخمة والفارهة بتاريخ عريق يمتد طوال 40 عاماً. قامت بتوسيع تركيزها وعملها ضمن "مجموعة دوبون ريجستري" وذلك للقيام بجميع عمليات البيع والشراء وتجربة الاستمتاع بأفضل وأكثر السيارات فخامة.

سوذبيز موتورسبورت - منصة مزادات علنية عبر الإنترنت لجميع السيارات النادرة والفارهة والرياضية الحديثة. بالشراكة مع "آر.أم سوذبيز"، تقدم سوذبيز موتورسبورت للبائعين والراغبين الشراء منصة موثوقة عالية المصداقية لأفضل تجربة ممكنة.

كانوسا إيفنتز - الأولى من نوعها عالمياً في تنظيم وإقامة الفعاليات على أعلى المستويات، مع أكثر من 250 حدث عالمي سنوي مثل "كافالينو كلاسيك كونكورسو ديليغانزا" الحدث العالمي الأهم المخصص لسيارات فيراري الكلاسيكية.

فيراري تشات - أكبر تجمع عبر الإنترنت لمجتمع محبي فيراري حول العالم، مع أكثر من 200.000 مستخدم مسجل وأكثر من 12 مليون منشور.

من جهته، قال جايمس آلين رئيس شبكة موتورسبورت: "تعتبر ’مجموعة دوبون ريجستري’ مركز قسم ’دريفن لايف ستايل’ حيث تخدم بشكل متميز قطاع محبي السيارات الفارهة. خبرة كريستيان العميقة في مجال الاستضافة الفارهة تتناسب تماماً مع نمط حياة محبي هذا المجال، ما يجعل منه المرشح المثالي لقيادة الفريق الجديد".

وتركز ’مجموعة دوبون ريجستري’ بشكل استراتيجي على نمط حياة محبي السيارات الفارهة. وتصل لأكثر من 62 مليون مستخدم نشط شهرياً ضمن 15 لغة مختلفة، حيث باتت في الريادة العالمية ضمن قطاعي الإعلام والتقنيات، لتشكل صلة الوصل ما بين الملايين من معجبي ومتابعي السيارات ورياضتها وما بين أهم مالكي الأسهم والمؤثرين في هذه الصناعة.