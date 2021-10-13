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دبي أوتودروم تستضيف أكبر سباق تاريخي لسيارات الفورمولا واحد

في خطوة تعيد إحياء السباق الذي أقيم لأول مرة في الخليج واستضافته دبي عام 1981، واحتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستضيف دبي أوتودروم "سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي" بالتعاون مع شركة "غالف هيستوريك".

دبي أوتودروم تستضيف أكبر سباق تاريخي لسيارات الفورمولا واحد

سيكون هذا أكبر سباق تاريخي لسيارات الفورمولا 1 في المنطقة حيث سيقام على حلبة دبي أوتودروم، بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، ويضم عدداً من سباقات سيارات الفورمولا واحد التاريخية وسيارات من "الفئة سي" من سبعينيات إلى تسعينيات القرن الماضي.

وكان سباق الجائزة الكبرى الأول لسيارات الفورمولا واحد قد أقيم في دبي عام 1981، تحت رعاية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه، احتفالاً بالذكرى العاشرة لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور نخبة من السائقين المشاهير حول العالم، بمن فيهم نايجل مانسيل، خوان مانويل فانجيو، كارول شيلبي، ستيرلنغ موس وغيرهم. 

وتعليقاً على الحدث المرتقب، قال فيصل السهلاوي مدير عام حلبة دبي أوتودروم: "نحن متحمسون جداً لإعادة إحياء هذا الحدث البارز والهام في تاريخ السباقات في المنطقة. وبعد مرور 40 عاماً على استضافتها لهذا السباق العالمي والذي شهد مشاركة أهم سائقي الفورمولا واحد في حينها، أصبحت دبي مركزاً عالمياً مرموقاً لأهم الفعاليات الرياضية، التي تجذب جمهوراً كبيراً من حول العالم". 

وأكمل: "كلنا ثقة بما سيقدمه إحياء هذا الحدث التاريخي مرة جديدة من متعة استثنائية للجمهور حيث ستشهد دبي أوتودروم  على طول مضمارها  البالغ 5.39 كلم، سباقات سيارات الفورمولا واحد التاريخية وسيارات من ’الفئة سي’، بما يهدف إلى توحيد الماضي والحاضر، خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين".

سباق الفورمولا واحد التاريخي في دبي

سباق الفورمولا واحد التاريخي في دبي

تصوير: صورة صحفية

وسيشهد الحدث مجموعة من الاحتفالات وسباقات السيارات وغيرها من الفعاليات ذات الصلة، إضافة إلى عرض سيارات كلاسيكية والعديد من الأنشطة المخصصة للأطفال، وغيرها من الفعاليات التراثية والموسيقية.

 كما من المتوقع أن يشهد الحدث حضوراً مميزاً لعدد من سائقي السيارات المشاهير في العالم، وسط أجواء كلاسيكية تعود إلى أعوام السبعينات والثمانينات.

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