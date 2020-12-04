"دبليو آر سي" تُطلق قناة خاصة بها على منصة "موتورسبورت.تي في"

تمّ التعاون بين بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" وبين شبكة موتورسبورت لإطلاق قناة خاصة بالبطولة في منصة موتورسبورت.تي في قبل الجولة الختامية للموسم الحالي في مونزا.

مع إطلاق قناتها الخاصة ضمن المنصة التابعة لـ شبكة موتورسبورت، فستقدم البطولة أحدث الأخبار مع المزيد من أهم الفيديوهات لجميع الراليات الخاصة بها حول العالم، وذلك إلى جمهور يبلغ 56 مليون زائر شهري. ومع إطلاق القناة بشكل كامل مباشرة، فسيكون بوسع المتابعين من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بالمحتويات الخاصة برالي مونزا الحالي.

وتهدف هذه القناة إلى تعزيز النمو العالمي للبطولة عبر عرض العديد من الراليات الشهيرة من بينها رالي مونتي كارلو، سفاري كينيا أو رالي اليابان، ما سيساعد كذلك في جلب جمهور شابّ وجديد لمتابعة "دبليو آر سي".

كما أن التنوع الكبير والأعداد الضخمة لمتابعي منصات شبكة موتورسبورت حول العالم، سيعمل على وضع البطولة في الأضواء وتحت أنظار الجمهور العالمي.

ويأتي إعلان افتتاح قناة خاصة لـ "دبليو آر سي" في منصة موتورسبورت.تي في، بعد إعلان مرسيدس، ناسكار، بي تي سي سي وأودي إطلاق قنواتها الخاصة كذلك خلال الأشهر الماضية.

من جهته قال جونا سيبل المدير الإداري للجهة المروجة للبطولة: "مع مواصلة ’دبليو آر سي’ زيادة قنواتها الرقمية، فإن هذا التعاون سيجلب الدراما والحماس الذين تتمتع بهما البطولة إلى جميع جمهور شبكة موتورسبورت. بوصفها البطولة ذات المنافسات الأصعب والأكثر حماسة في عالم سباقات السيارات المبنية على طرازات تجارية، فإن ’دبليو آر سي’ ستجلب بعضاً من أروع اللحظات إلى الجمهور العالميّ. وتعزز هذه الخطوة من النموّ الرقمي للبطولة، إلى جانب مساهماتنا الرقمية سواء عبر قناة البثّ الخاصة بنا، أو قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي".

بالمقابل، قال جايمس آلين رئيس شبكة موتورسبورت: "نحن مسرورون للغاية بافتتاح قناة خاصة ببطولة ’دبليو آر سي’ ضمن منصة موتورسبورت.تي في، وذلك لجميع متابعي وجمهور شبكة موتورسبورت حول العالم. لدينا بالفعل أرشيف غنيّ للراليات التاريخية العريقة، خاصة من أيام المجموعة ’ب’ الشهيرة، والتي ما زالت تذهل الجمهور حتى الآن. نتطلع قدماً للعمل مع سلسلة شهيرة مثل ’دبليو آر سي’ لمساعدتهم على التوسع وجذب المزيد من التابعين، ولجعل منصة موتورسبورت.تي في منصة مثالية ليس لمتابعي الراليات وحسب بل لجميع متابعي رياضة المحركات حول العالم".