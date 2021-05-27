خوان بابلو مونتويا ينضم إلى شبكة موتورسبورت كمقدم جديد لمنصة الفيديو "موتورسبورت.تي في"

وقعت ’شبكة موتورسبورت’ عقداً مع خوان بابلو مونتويا سائق الفورمولا الشهير السابق الذي يشارك حالياً في منافسات إندي كار الأمريكية، ليصبح مقدماً لمنصتها الخاصة بعرض الفيديو حسب الطلب "موتورسبورت.تي في" وقناة "موتورسبورت.تي في لايف" للبثّ الحي والمختصة بعرض أحدث أخبار عالم السيارات ورياضتها.

وسيشارك مونتويا بآرائه وخبرته ضمن قسم الأخبار الجديد في "موتورسبورت.تي في" حيث سيعمل مع فريق إبداعيّ على أفلام وثائقية، وذلك كجزء من شراكة أوسع لجميع أقسام وفروع ’شبكة موتورسبورت’ في نواحي النشر الصحفي، الألعاب والمنتجات المختلفة.

وإلى جانب مهامه هذه، سيتم اختيار مونتويا كـ "كبير المارشل" من قبل ’شبكة موتورسبورت’ ضمن أعلى مستويات المنافسات الرياضية الإلكترونية لمواصلة تعزيز نموّ وانتشار العلامة التجارية بين جمهور متابعي الألعاب وتمتين التعاون مع "ألعاب موتورسبورت".

ولعل أحد أهم أهداف الشراكة بين مونتويا و’شبكة موتورسبورت’ يتمحور حول المساعدة في تفاعل الأجيال الأقدم مع العناصر الجديدة والعصرية ضمن عالم سباقات السيارات، مثل السباقات الافتراضية والألعاب الإلكترونية، وذلك عبر شخصيات مخضرمة شهيرة يعرفونها. وهذا ما يعكس السعي المتواصل لتحديث جميع مناحي الرياضة حول العالم مع الحفاظ على أصالتها وإرثها التاريخي.

وتسعى ’شبكة موتورسبورت’ عبر جميع منصاتها الرقمية إلى جذب المتابعين القدماء للرياضة جنباً إلى جنب مع الجيل اليافع وذلك عبر تسهيل الوصول والتفاعل مع جميع الفعاليات الرياضية.

وستعزز هذه الشراكة الجديدة من الرسالة التي تودّ الشبكة إيصالها إلى جمهورها الضخم الذي يبلغ 56 مليون زيارة شهرية.

حيث قال خوان بابلو مونتويا: "العمل مع ’شبكة موتورسبورت وتواجدي ضمن منصة ’موتورسبورت.تي في لايف’ لهو أمر رائع ومشروع هام بالنسبة لي، أتطلع إليه على الدوام. مع ’شبكة موتورسبورت’، عملنا بالفعل على بعض المشاريع الممتعة معاً، وسنعمل على إنتاج محتوى يهمّ الكثير من المتابعين. رياضة السيارات للجميع، ومع العمل على تعزيز الوصول إلى جمهور أكبر يعرفني منذ أيامي في الفورمولا واحد ومن ثم تقديم النواحي الحديثة للرياضة، أعتقد أنها طريقة رائعة للغاية".

من جهته، قال سايمون دانكر المدير التنفيذي لدى "موتورسبورت.تي في": "لا نكاد نطيق صبراً لبدء التعاون مع خوان بابلو، سواء كمقدم في ’موتورسبورت.تي في لايف’ أو تطوير برامح جديدة لخدماتنا. في ’موتورسبورت.تي في’، نودّ جذب اهتمام المتابعين حيال ما يجري في الرياضة بأسرها. نجاحات خوان بابلو التي تتعدى مجرد مشاركته في الفورمولا واحد، تعني أنه قادر على بثّ الروح في هذا المسعى بطريقة لا يقدر عليها إلا قلة قليلة من الأشخاص".

بالمقابل، قال جايمس آلين رئيس ’شبكة موتورسبورت’: "تمتد معرفتي به إلى ما يقارب 20 عاماً، وأكنّ الكثير من الاحترام إلى خوان بابلو، قدرته الكبيرة على التأقلم وشخصيته المتميزة. إن اسمه يشكل علامة تجارية معروفة في كامل أرجاء عالم سباقات السيارات، لذا من المنطقي تماماً ضمه إلينا تزامناً مع سعينا لتقديم أخبار مباشرة وبناء شخصية متميزة وطريق متألق للمحتوى الذي نقدمه. سيجلب معه خبرة ديناميكية رائعة ليس فقط لمنصة ’موتورسبورت.تي في’ الرقمية المختصة بمحتويات الفيديو وخدمات البثّ، بل إلى ’ألعاب موتورسبورت’، ’موتورسبورت.تي في لايف’ و’مجموعة موتورسبورت’. أنا أتطلع قدماً وبكل تأكيد للعمل معه ضمن جميع النواحي تلك".