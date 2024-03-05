حلبة القدية "ستغير قواعد اللعبة" وترتقي برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

يرتفع المنعطف الأول بارتفاع 20 طابقًا، فيما تعبر المقاطع المستقيمة الرئيسية بجانب قطار أفعواني ضمن تصميم يجمع بين أقسام الشوارع وأقسام الحلبات، ويمكن توسيعها ليشكّل حلبة من أطول حلبات السباق في العالم.

تم تصميم مسار السرعة هذا في مدينة القدية، خارج الرياض مباشرةً، من قبل مصمم الفورمولا 1 الأسطوري هيرمان تيلك، مع توفير مداخلات من قبل سائق الفورمولا 1 السابق ألكسندر فورتز الذي أعطى وجهة نظر السائق بتصميم مسار الحلبة. كما عمل الفريق الذي يقف وراء هذا الصرح مع مطوري المدينة الجديدة كليًا لدمجها بسلاسة مع مناطق الترفيه الحضرية المحيطة بها.

وتهدف الحلبة، التي تُعتبر قيد التطوير الآن، إلى استضافة مجموعة واسعة من فعاليات رياضة السيارات الرفيعة المستوى في المستقبل. وقال عبد الله الداوود، المدير العام لشركة القدية للاستثمار، إنّ تطوير الحلبة "سيقربنا خطوة أخرى من جعل مدينة القدية مركزًا لرياضة السيارات". رياضة السيارات العالمية."

وأوضح: "ستكون الحلبة جاهزة لاستضافة فعاليات السباقات المشهورة عالميًا، والتي تنال إعجاب مجموعة واسعة من الجماهير، وهي تطل على جبال طويق الهائلة في مدينة القدية، وستكون محاطةً بمناطق جذب وتجارب وفعاليات مثيرة مليئة بالأدرينالين، مما يوفر تجربة غامرة بالكامل تتجاوز مجرد السباق.

"سيتم دمج مسار مسرح السرعة هذا بسلاسة مع بيئته ونسيج المدينة، حيث يعبر المتنافسون بالقرب من الأماكن التي تشهد حفلات موسيقية، ويتسابقون مع القطار الأفعواني Six Flag's Falcon's Flight، مع استكمال عروض البيع بالتجزئة وتناول الطعام والضيافة التي تضمن تجربة فريدة من نوعها. تجربة للزوار حيث تجتمع الرياضة والترفيه والثقافة.

مفهوم جديد للتسابق

يمزج تصميم الحلبة بين أفضل ما في كلا النوعين من السباقات، مع قسم من الشارع يمر عبر الهندسة المعمارية المعاصرة للمدينة، وقسم حلبة سريعة ومفتوحة مخصّصة تتخطى وجهات الترفيه والضيافة، بما في ذلك المنتزه المائي والمنتزه الترفيه. ويتميز المسار الرئيسي بمنعطف "بلايد"، وهو منعطف عالي السرعة يرتفع وينخفض بمقدار 108 أمتار (20 طابق).

وقال الداوود: "إنّ ما يميز حلبة السرعة هذه حقًا هو قدرتها على الترحيب بمجموعة واسعة من أحداث رياضة السيارات. بدءًا من منعطف "Blade" الشهير الشاهق فوق مكان الموسيقى، إلى أقسام الشوارع التي تمر عبر الأحياء الثقافية، فإنه سيضع المعيار الذهبي للصناعة وإعادة تعريف عالم رياضة السيارات للمنافسين والمتفرجين على حدٍ سواء."

ستكون تجربة المشاهدة فريدة من نوعها أيضًا، حيث سيتم التخلص من المدرجات التقليدية لصالح المدرجات المرتفعة. فهي تسمح من خلال الارتفاع بوضع مناطق المشاهدة بالقرب من المسار، مما يخلق نقاط مراقبة متعددة على حافة سباقات السيارات، ويقدم نوعًا جديدًا من التجربة الغامرة لعشاق رياضة السيارات.

يحقق المسار أقصى استفادة من مكاسب الارتفاع الذي يزيد عن 100 متر (328 قدمًا) أيضًا، مع الوعد بمجموعة واسعة من وجهات النظر المختلفة داخل وحول المسار بالكامل.

يوضح الداود: "إنها ليست مجرد حلبة، بل هي تتويج لجهودنا لجعل مدينة القدية مركزًا لرياضة السيارات العالمية. وتمتد رؤيتنا للحلبة إلى ما هو أبعد من إثارة السباق - حيث سيتمكّن المتفرجون من مشاهدة واحدة من أرقى الحلبات وأكثرها روعةً". تجارب سباق غامرة في العالم، وإعادة اختراع الرياضة كما نعرفها."

رياضة السيارات والترفيه مجتمعين

اتبع المصممون الاتجاهات الحديثة المتمثلة في الجمع بين حلبات السباق وأماكن الترفيه، هذه المقاربة التي أثبتت شعبيتها الكبيرة في ميامي ولاس فيغاس - ولكن هذه المرة أصبحت أكثر اتصالاً من أي وقتٍ مضى، حيث أنّ المدينة بأكملها قيد الإنشاء حاليًا، وتم دمج الحلبة منذ البداية ضمن مناطق كثيفة التطوير ومناطق الترفيه الحضرية.

من المقرر أن يصبح المنعطف "Blade" أسطوريًا، حيث يتسلق حرفيًا القمة حيث مكان الموسيقى الحية، بينما يعبر قسم آخر المسار في وضع مثالي لمنح السائقين فرصة فريدة لاختبار سرعتهم القصوى في مواجهة أطول أفعوانية في العالم، والتي هي جزء من موقع سيكس فلاغز القدية المجاور.

وأضاف الداوود: "هدفنا هو توفير تجربة غامرة لا مثيل لها يمكن أن يستمتع بها المشجعون في كل مكان. وإلى جانب التكنولوجيا الحديثة، فإنّ تنوع المسار الفريد سيضمن حصول المتفرجين على تجربة رائدة في رياضة السيارات. "تجربة لا مثيل لها. وهذا سيسمح للزوار بالاستمتاع بالعروض التكميلية في الموقع وتوسيع زيارتهم إلى ما هو أبعد من مشاهدة السباق ".