حفل توزيع جوائز أوتوسبورت يحتفي بأفضل ما تقدمه رياضة السيارات

تلقى نجما الفورمولا واحد فيرشتابن ونوريس أهم الجوائز في النسخة 36 من حفل توزيع جوائز أوتوسبورت المقام في لندن، حيث تم الاحتفال بالإنجازات التي حملها عام 2021 المنصرم.

وشهد الحفل حضور أكثر من 700 ضيف، في عودة منتظرة للحدث بعد أن أجبرت تداعيات فيروس كورونا المنظمين على إقامته بشكل افتراضي العام الماضي.

وتم التصويت على ماكس فيرشتابن لنيل جائزة "سائق العام" من قبل القراء والمتابعين بينما تلقى نوريس جائزة "أفضل سائق بريطاني".

حفل توزيع جوائز أوتوسبورت تصوير: صور موتورسبورت

وحقق نوريس سابقاً إلى جانب جورج راسل سائق مرسيدس الفوز بجائزة "أستون مارتن أوتوسبورت بي.آر.دي.سي للسائقين اليافعين" والتي تشهد منافسة شديدة كل عام في حصة تجارب على حلبة سيلفرستون.

ومساء الأحد، انضم زاك أوسوليفان إلى هذين النجمين ليتلقى الجائزة، إلى جانب سائقين سابقين أمثال دايفيد كولتارد وجنسن باتون.

وفاز أوسوليفان بمبلغ 200.000 جنيه أسترليني تُضاف إلى ميزانيته المخصصة للتسابق، إضافة إلى فرصة تجربة سيارة أستون مارتن أرامكو كوغنيزانت للفورمولا واحد.

سيارة ريد بُل آر.بي-16بي تصوير: صور موتورسبورت

وتمت إقامة حفل الجوائز ضمن المكان التقليدي في فندق غروسفينور.

لائحة الفائزين بالجوائز:

أفضل سائق بريطاني: لاندو نوريس.

سائق العام: ماكس فيرشتابن.

ناشئ العام: أوسكار بياستري.

سيارة العام: ريد بُل ريسينغ "آر.بي16بي".

أفضل سائق راليات: سيباستيان أوجييه.

أفضل سيارة راليات: تويوتا ياريس.

أفضل سائق عالمي: آش سوتون.

أستون مارتن أوتوسبورت بي.دي.آر.سي: زاك أوسوليفان.

أفضل سائق رياضة إلكترونية: فريدريك راسموسن.

أفضل فريق رياضة إلكترونية: كواندا سيمسبورت.

أما جائزة الإبداع والريادة هذا العام فذهبت إلى أليخاندرو عجاج لقاء عمله الطويل لمدة عقد كامل، في إطلاق وتعزيز منافسات السيارات الكهربائية.

وأنشأ عجاج سلسلة إكستريم إي وكذلك بطولة الفورمولا إي، والتي تدخل الآن في موسمها الثامن ونالت لقب "بطولة عالمية". وكلا البطولتان تتضمنان مشاركة مركبات كهربائية وتسعى لتحسين وتعزيز تقنيات الطاقة المستدامة ومدخرات الطاقة والمحركات الكهربائية مع إلقاء الضوء على التغيرات المناخية التي يمر بها كوكبنا.

وضمن تقليد جديد هذا العام، تقم تقديم ميدالية أوتوسبورت الذهبية لقاء كامل منجزات في عالم رياضة السيارات. حيث تم تقديمها للمرة الأولى إلى جان تود الرئيس السابق للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وذلك لقاء إنجازاته التي قام بها طوال حياته والإرث الذي تركه خلفه في هذا الصدد مع نجاحاته في عالم الراليات وسباق لومان 24 ساعة مع بيجو، والفورمولا واحد خلال حقبة هيمنة فيراري ومايكل شوماخر في الألفينات، ومؤخراً عمله طوال 12 عاماً كرئيس "فيا" والدفع المتواصل باتجاه سلامة الطرقات وتحسين هيكلية عمل المنظمة..

ستيفانو دومينيكالي يقدم الجائزة إلى جان تود على المسرح تصوير: صور موتورسبورت

وتم بثّ الحفل على قناة "سكاي سبورت اف1" 9 فبراير/شباط الساعة 7و30 دقيقة بعد الظهر.

أما حفل جوائز أوتوسبورت 2022 سيقام يوم الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول.

من جهته قال ماكس فيرشتابن حامل لقب الفورمولا واحد 2021: "بداية، أود توجيه الشكر الكبير لكم، لجميع المتابعين على تصويتهم لي للفوز بهذه الجائزة. وعلى الجميع للدعم الرائع طوال الموسم. أود توجيه الشكر إلى ريد بُل وهوندا على منحي سيارة قادرة على الفوز باللقب".

أما أوليفر سيسلا المدير التنفيذي لدى شبكة موتورسبورت الشركة الأم لـ أوتوسبورت، فقال: "تهانينا إلى ماكس، لاندو، جان، أليخاندرو وجميع الفائزين. يا لها من ليلة رائعة هنا مع حفل الجوائز. من الرائع رؤية أهم وأفضل ما تقدمه رياضة السيارات معاً في مكان واحد. لقد تم بذل جهود هائلة لإقامة هذا الحدث وسط تواصل الجائحة الحالية. الشكر لجميع من عمل على جعل هذا الحفل ممكناً. نحن في شبكة موتورسبورت نمثل الصوت المستقلّ في عالم رياضة المحركات، وقد أثبتنا هذا مجدداً".

أوليفر سيسلا المدير التنفيذي لدى شبكة موتورسبورت تصوير: صور موتورسبورت