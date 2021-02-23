جاغوار تطلق قناة خاصة بمشاركتها في الفورمولا إي ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

أطلق فريق "جاغوار ريسينغ" قناة خاصة على منصة "موتورسبورت.تي في" الرقمية الخاصة بعرض الفيديو حسب الطلب، والتابعة لـ شبكة موتورسبورت. وستضم هذه القناة محتويات متعلقة بعالم السباقات والسيارات تزامناً مع انطلاق موسم الفورمولا إي الجديد.

ستأخذ هذه القناة الجديدة، جميع متابعي وعشاق جاغوار في نظرة معمقة لفريقها في الفورمولا إي، ما يعني محتويات حصرية على أحدث مجريات هذه البطولة الكهربائية من وجهة نظر لم يسبق للمتابعين الاطلاع عليها من قبل. وستستعمل جاغوار هذه القناة لعرض بعضٍ من مشاريعها في عالم صناعة السيارات، وخاصة تلك التي تركز على التقنيات الكهربائية.

ومع توجه الفورمولا إي لخوض موسمها السابع، فإن هذا هو الوقت المثالي لإطلاق القناة الجديدة التي ستصل إلى جمهور شبكة موتورسبورت البالغ 56 مليون زيارة شهرية من جميع أنحاء العالم لجميع منصاتها. وتعتبر التقنيات الهجينة والطاقة المستدامة من أهم المحاور في صناعة السيارات الحالية، وستخوض القناة الجديدة في هذه المواضيع الهامة كذلك.

وسيكون بوسع جاغوار الاستفادة من الانتشار العالمي لجميع منصات شبكة موتورسبورت من بينها "استديوهات موتورسبورت" التي ستقدم محتويات حصرية للقناة، بالتضافر مع المحتوى الغنيّ لأرشيف الشبكة والذي يضم أكثر من 26 مليون صورة تمتد على جميع حقب تاريخ سباقات السيارات، والذي سيتوافر لجاغوار كذلك.

وستقدم شبكة موتورسبورت إلى جاغوار، الدعم عبر إنشاء المحتوى الخاص وتوزيعه ما يشكل أفضلية لها أمام المنافسين ويعزز موقع العلامة الريادي في عالم المركبات الكهربائية.

حيث قال جايمس باركلاي، مدير فريق جاغوار: "إنها خطوة إيجابية لفريق جاغوار ريسينغ وذلك نحو توسيع وتعزيز انتشار المحتوى الخاص بنا وعرض جميع الخطوات التي نقوم بها في عملنا على طريق تطبيق مبادئ الطاقة المستدامة والتقنيات صديقة البيئة. كما ستوفر محتوىً مثيراً للمتابعين الحاليين والمستقبليين وأولئك المهتمين بالفورمولا إي وستمنحهم نظرة خاصة على فريقنا في البطولة. أنا متحمس للغاية لرؤية ما يمكن للشركتين تحقيقه سوية".

من جهته قال جايمس ألين رئيس شبكة موتورسبورت: "لقد رأينا عبر بياناتنا الخاصة أن متابعي سباقات السيارات يفضلون متابعة المواد ذات المحتوى الخاص والشخصي؛ أن يشاهدوا قصصاً عن الفرق والسائقين كي يشعروا أنهم ضمن ذات الرحلة معهم. ومع اتجاه جاغوار المطّرد نحو تقنيات الطاقة الكهربائية، يمكننا تقديم المزيد من هذه المحتويات بطريقة وثائقية يفضلها الجمهور وتجذب كامل انتباهه بالفعل حيال العالم الرائع الذي يعمل ضمنه فريق جاغوار ريسينغ".