مقابلة

سلاسل متعددة

تيمو شايدر يقود مشروعًا طموحًا في الخليج... بطولة جديدة تستعد لإطلاق موسمها الأول

كشف إبراهيم العبد الغني، مؤسس بطولة الخليج، في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت العربية"، أن تيمو شايدر سيتولى منصب مدير البطولة الجديدة، التي تستعد لإطلاق موسمها الأول خلال الفترة الشتوية، بهدف خفض تكاليف المشاركة وتوسيع الفرص التنافسية للسائقين والفرق في المنطقة.

خلدون يونس

منشور: 13-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل





موتورسبورت.كوم "برايم"



أفضل المقالات التقنية والتحليلات المميّزة من عالم المحركات على موقع "موتورسبورت.كوم" باللّغة العربية.

تستعد بطولة الخليج لدخول روزنامة رياضة السيارات من خلال مشروع يجمع ثماني فئات من سباقات السيارات السياحية وسيارات جي تي، مقسمة إلى مجموعتين، على مدار أربع جولات تُقام على حلبات في الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الشتوية.

ويأتي تعيين الألماني تيمو شايدر، بطل بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" مرتين في عامي 2008 و2009، مديرًا للبطولة، في إطار مساعٍ للاستفادة من خبرته خلف المقود وفي إدارة الفرق، بما يساعد على بناء هيكل رياضي قادر على استقطاب الفرق الدولية والمواهب الإقليمية. وينضم إليه روبرت ماس بصفته مديرًا تقنيًا، وسفين ستوب بصفته مديرًا للسباقات.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت العربية"، كشف العبد الغني وشايدر تفاصيل المشروع، بدءًا من فلسفته القائمة على خفض التكاليف وإتاحة فرص المشاركة، وصولًا إلى التحديات اللوجستية وخطط التوسع المستقبلية.

ثماني فئات وأربع حلبات... بطولة الخليج الجديدة تستعد لإشعال المنافسة هذا الشتاء

تستند البطولة إلى أربع جولات تُقام خلال الفترة الشتوية على حلبات في الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، مستفيدةً من المنشآت المتطورة في المنطقة والطقس الملائم للسباقات خلال فترة تشهد فيها أوروبا توقفًا طويلًا للعديد من بطولاتها.

ويرى شايدر أن هذا التوقيت قد يمنح الفرق الأوروبية والدولية فرصة لمواصلة أنشطتها وتجهيز سياراتها وسائقيها قبل انطلاق موسم الصيف الأوروبي، بدلًا من الابتعاد عن المنافسات لعدة أشهر.

وقال: "إن مجرد إقامة السباقات على الحلبات المختارة والمعتمدة وفق معايير الاتحاد الدولي للسيارات يمثل أيضًا نقطة مهمة للغاية من وجهة نظري. فالجولات هنا تشكل فرصة جيدة جدًا لإجراء الاختبارات استعدادًا لموسم الصيف الأوروبي".

ولا تتوقف الطموحات عند الموسم الافتتاحي، إذ كشف العبد الغني عن خطة محتملة لزيادة عدد الجولات إلى خمس في الموسم التالي، على أن يُتخذ القرار بالتشاور مع الفرق والسائقين، مع مراعاة روزنامات البطولات الأخرى وتجنب تعارض المواعيد.

هل تصبح سباقات السيارات في متناول عدد أكبر من السائقين؟

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمشروع في جعل المشاركة في سباقات السيارات أقل تكلفة، خصوصًا للسائقين في منطقة الخليج الذين لا تسمح ميزانياتهم عادةً بالمشاركة في بعض البطولات الدولية ذات التكاليف المرتفعة.

وأوضح العبد الغني أن الفكرة راودته للمرة الأولى في عامي 2017 و2018، عندما أدرك مدى صعوبة المشاركة في السباقات على حلبات عالمية المستوى قريبة من منزله، رغم امتلاك المنطقة منشآت تستضيف جولات من بطولات كبرى.

وقال: "أريد أن أرى الجميع يشاركون في السباقات. كيف يمكنني جعل المشاركة في السباقات أقل تكلفة قدر الإمكان للسائقين في المنطقة، وكذلك لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على جاهزيتهم للمنافسة في السباقات الأوروبية أو الآسيوية؟".

وتتيح البطولة للفرق تقسيم المشاركة بسيارة واحدة بين تشكيلات مختلفة من السائقين، بما يساعد على تقاسم تكاليف عطلة نهاية أسبوع السباق والموسم بأكمله. كما لن يُطلب من الفرق الاحتفاظ بالتشكيلة نفسها في جميع الجولات.

وتستمر كل جولة أربعة أيام، تشمل يومًا للاختبارات المدفوعة، ويومًا للاختبارات الرسمية، ويومين للسباقات، مع اختلاف صيغة المنافسة بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية.

وبالتوازي مع خفض التكاليف، يجري النظر في تقديم حوافز للفائزين، تشمل جوائز مالية أو مشاركة مجانية في الموسم التالي، إلى جانب حزمة إطارات مجانية للموسم الذي يليه، وذلك عبر جميع الفئات.

بثّ مجاني محتمل وتجربة متكاملة... كيف تخطط البطولة لاستقطاب الجماهير؟

لا يقتصر المشروع على توفير منافسات إضافية للفرق خلال الفترة الشتوية، بل يهدف إلى بناء بطولة تستقطب الجماهير والشركاء التجاريين على المدى الطويل.

وكشف شايدر أن المنظمين يدرسون توفير بث مباشر مجاني للسباقات، بهدف الوصول إلى جمهور أوسع في المنطقة وخارجها، وخصوصًا في أوروبا خلال فترة التوقف الشتوي.

وقال: "وفقًا لما يبدو عليه الوضع حاليًا، ندرس أيضًا فكرة توفير بث مباشر مجاني للبطولة، وهو أمر مهم للغاية أيضًا لإيصال الصور والمشاعر إلى شاشات التلفزيون حول العالم".

وشدد كذلك على أهمية تطوير تجربة الجماهير في الحلبات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن إقامة السباقات وحدها لا تكفي لاستقطاب الأجيال الشابة، وأن البطولة تحتاج إلى تقديم تجربة متكاملة للسائقين والفرق والجماهير.

السيارات بين قارتين... كيف تستعد البطولة لمواجهة تحديات النقل اللوجستية؟

على الرغم من المزايا التي توفرها حلبات الخليج، أقر العبد الغني بأن الجوانب اللوجستية كانت من أبرز التحديات التي واجهت المشروع، خصوصًا فيما يتعلق بنقل السيارات والمعدات والتأمين وضمان عودة الفرق إلى أوروبا وآسيا في الوقت المناسب للمشاركة في بطولاتها الأخرى.

وقال: "لدينا الآن حلول تضمن إعادة ممتلكات الفرق إلى أوروبا أو آسيا أو أي مكان آخر، حتى تتمكن من المشاركة في بطولاتها التالية".

وأوضح أن توفير هذه الحلول يمثل خطوة مهمة نحو إزالة إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه الفرق الدولية، والتي تحتاج إلى تنسيق جداولها وبرامجها على مدار الموسم.

من جانبه، أشار شايدر إلى أن الاستجابة الأولية من الفرق كانت إيجابية، لكنه شدد على أن التواصل المستمر مع الفرق ومُلّاكها والمصنّعين لإقناعهم بالمشاركة يمثل جانبًا جديدًا من مسؤولياته، يختلف عن خبرته السابقة خلف المقود.

من البدايات إلى جي تي 3... طموح لبناء مسار إقليمي لتطوير السائقين

تتجاوز طموحات العبد الغني تنظيم سلسلة سباقات شتوية، إذ يريد أن تصبح البطولة منصة إقليمية تتيح للسائقين التدرج عبر مستويات مختلفة من المنافسة، وصولًا إلى فئة جي تي 3، وربما إلى مستويات أعلى في المستقبل.

ويرى أن توفير خيارات تناسب الميزانيات ومستويات الخبرة المختلفة قد يفتح الباب أمام المزيد من السائقين لدخول عالم السباقات، مع المساعدة في الحفاظ على المواهب والخبرات داخل المنطقة.

كما يأمل أن توفر البطولة فرصًا للسائقين السابقين لمواصلة العمل في رياضة السيارات من خلال التدريب أو إدارة الفرق أو امتلاكها، بما يدعم تطوير منظومة رياضة السيارات الإقليمية على المدى الطويل.

من البطولات الأوروبية إلى الخليج... تيمو شايدر يبدأ تحديًا جديدًا في عالم السباقات

جاء انضمام شايدر إلى البطولة عبر سلسلة من المصادفات، بعدما تولى صديقه أحمد الكواري، الذي قاد سيارة مع شايدر في مدرسته لتعليم القيادة على الجليد في السويد، مهمة التعريف بينهما.

وأوضح شايدر أنه فوجئ بالعرض، إذ لم يسبق له أن شغل منصبًا مماثلًا في بطولة، لكنه رأى في المشروع فرصة لتوظيف خبراته المتراكمة، لا سيما أنه يمتلك فريقًا للكارتينغ وآخر في بطولة فورمولا 4، إلى جانب أعماله الخاصة.

وقال شايدر: "يتمثل طموح إبراهيم، مؤسس البطولة، في تأسيس بطولة على مستوى عالٍ، تضم أسماء معروفة وشخصيات بارزة في عالم رياضة السيارات. وأنا جزء من هذه الفئة منذ 36 عامًا بالفعل. لذلك قلت لنفسي: ربما أكون الشخص المناسب. إنه رجل رائع، فلنجرب العمل معًا ونحاول إنجاح المشروع!".

وأضاف أن خبرته كسائق ستساعده على فهم احتياجات الفرق والمشاركين من منظور عملي، مستفيدًا من تجاربه السابقة، بما في ذلك الصعوبات التي واجهها في بطولات لم تكن جميع جوانبها التنظيمية تسير على النحو المطلوب.

وأكد: "سأقدم كل ما أستطيع الاستفادة منه من خبرتي، استنادًا إلى الوقت الذي أمضيته على الحلبات ومعرفتي بما يراه السائق ويختبره من داخل السيارة".

ومع خبرة شايدر ورؤية العبد الغني القائمة على خفض التكاليف وتوسيع نطاق المشاركة، تستعد بطولة الخليج لخوض اختبارها الأول على الحلبة. وستكشف الجولة الافتتاحية عن قدرة المشروع على تحويل طموحاته إلى بطولة تستقطب المشاركين وتوفر فرصًا جديدة لرياضة السيارات في المنطقة.

التسجيل مفتوح عبر الموقع الإلكتروني gulf-championship.com.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق كيفية مشاهدة سباق فيرستابن في مواجهة فالنتينو روسي في تحدي جي تي العالمي في بورتيماو مجانًا: البث المباشر والمواعيد

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

خلدون يونس





فيرستابن يحسم قطب الانطلاق الأول أمام سائقي فيراري في سنغافورة وأنتونيللي رابعًا



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



فيرستابن يحسم قطب الانطلاق الأول أمام سائقي فيراري في سنغافورة وأنتونيللي رابعًا





فيرستابن ينتزع الفوز بسباق سنغافورة القصير الفوضوي بعد حادثة راسل



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



فيرستابن ينتزع الفوز بسباق سنغافورة القصير الفوضوي بعد حادثة راسل





حصري: تيمو شايدر بطل "دي تي إم" مرتين مديرًا لبطولة الخليج الناشئة



سلاسل متعددة



سلاسل متعددة



حصري: تيمو شايدر بطل "دي تي إم" مرتين مديرًا لبطولة الخليج الناشئة

أحدث الأخبار





توتو وولف يكشف سبب معاناة جورج راسل رغم تقدمه في جائزة سنغافورة الكبرى



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



6 دقيقة



توتو وولف يكشف سبب معاناة جورج راسل رغم تقدمه في جائزة سنغافورة الكبرى





تيمو شايدر يقود مشروعًا طموحًا في الخليج... بطولة جديدة تستعد لإطلاق موسمها الأول



سلاسل متعددة



Misc سلاسل متعددة 27 دقيقة



تيمو شايدر يقود مشروعًا طموحًا في الخليج... بطولة جديدة تستعد لإطلاق موسمها الأول





كيفية مشاهدة سباق فيرستابن في مواجهة فالنتينو روسي في تحدي جي تي العالمي في بورتيماو مجانًا: البث المباشر والمواعيد



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



1 س



كيفية مشاهدة سباق فيرستابن في مواجهة فالنتينو روسي في تحدي جي تي العالمي في بورتيماو مجانًا: البث المباشر والمواعيد





فيراري غير مقتنعة بأن ريد بُل هي الفريق الأقوى حاليًا في الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



1 س



فيراري غير مقتنعة بأن ريد بُل هي الفريق الأقوى حاليًا في الفورمولا 1

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك