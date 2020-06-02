أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
2 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
Postponed
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
سلاسل متعددة / أخبار موتورسبورت.كوم

تنسنت تستعين بشبكة موتورسبورت لتوفير البيانات لجماهير السباقات الصينيّة

المشاركات
التعليقات
تنسنت تستعين بشبكة موتورسبورت لتوفير البيانات لجماهير السباقات الصينيّة
02-06-2020

ستوفّر موتورسبورت للإحصائيات مجموعة بيانات أعمق وأوسع لمستخدمي تنسنت سبورتس.

تفتخر شبكة موتورسبورت بالإعلان عن اتّفاق يمتدّ لعامين لتوفير الإحصائيات والنتائج لشركة "تنسنت" من خلال قسم موتورسبورت للإحصائيات. ويشمل الاتّفاق الموسم الحالي، والنتائج التاريخيّة وبيانات إضافيّة لـ 11 سلسلة مختلفة. وستكون أوسع وأعمق قاعدة بيانات لرياضة المحرّكات متاحة لمستخدمي "تنسنت سبورت" على مختلف المنصّات المتوافرة: موقع الويب، التطبيقات، وسائل التواصل الاجتماعي، والرسومات البيانيّة على شاشات التلفاز.

وتُعتبر منصّة موتورسبورت للإحصائيات مستودع البيانات الأوسع في العالم المبنيّ منصّة فوريكس لذكاء التسابق.  تجمع فرق تجميع البيانات الخاصة بموتورسبورت للإحصائيات كلّ موسم طيفًا غنيًا من البيانات والنتائج من أكثر من 50 حدثًا كلّ عطلة نهاية أسبوع في مختلف المناطق الزمنيّة حول العالم.

وتُعدّ الشركة مزوّد الإحصائيات الرسميّ للاتّحاد الدولي للسيارات "فيا"، كما توفّر الإحصائيات للمروّجين، والفرق، والرعاة، ووسائل الإعلام إلى جانب مواقع النتائج والمنتجات الغنيّة بالبيانات مثل أدوات النشر الآليّة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، إلى جانب توفير خدمات تحاليل للنتائج والبيانات من خلال خدمات "آي.بي.آي" الخاصة بها. وتشمل الأنشطة المزيد من القدرات الأوسع لشبكة موتورسبورت لتعمل كشريك، ومستشار ومزوّد حلول في جميع جوانب هذه الصناعة.

من جانبه قال إيويل تشاو، المدير العام لتنسنت سبورتس: "رياضة المحرّكات من بين أكثر الرياضات تقدّمًا من الناحية التكنولوجيّة، حيث هناك طلبٌ كبيرٌ على البيانات. لا يُمكننا دخول عالم رياضة المحرّكات سوى من خلال تحليلات البيانات الاحترافيّة. موتورسبورت للإحصائيات هي شركة تحليل بيانات رياضة المحرّكات تحظى بصيت عالمي، ومن خلال التعاون مع موتورسبورت للإحصائيات فإنّ تنسنت سبورتس ستوفّر للمشجّعين الصينيين خدمات محتوى أعمق وأعلى جودة وستعكس سحر رياضة المحرّكات بشكلٍ كامل".

بدوره قال غوستافو روش، نائب رئيس شبكة موتورسبورت والمدير العام لموتورسبورت للإحصائيات: "سيكون المشجّعون الصينيون قادرين الآن على الاقتراب من الرياضة والاستمتاع بتجربة أكثر ثراءً، نحن فخورون بتزويد تنسنت سبورت ببياناتنا وخدمات الإحصائيات ذات المستوى العالمي. تجمع تقنيّاتنا أغلب تلك الإحصائيات وتُسجّلها، أمّا ما تبقّى منها فمصدره من فرقنا على الميدان، يعيشون ويتنفّسون رياضة المحرّكات، ويمضون عطل نهاية الأسبوع على حلبات السباق، لهذا السبب لا يتغلّب علينا أيّ أحدٍ في هذا الجانب".

المقال التالي
"تذاكر موتورسبورت" تحتفي بالأبطال من جميع المجالات مع متابعي السباقات

المقال السابق

"تذاكر موتورسبورت" تحتفي بالأبطال من جميع المجالات مع متابعي السباقات
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل سلاسل متعددة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الفورمولا واحد تؤكد رسمياً السباقات الثمانية الأولى ضمن روزنامة 2020 المعدلة

2
فورمولا 1

الفورمولا واحد لن تعرض المزيد من السباقات المجانيّة في الأسواق الأخرى في 2020

3
فورمولا 2

الفورمولا 2 و3 تكشفان عن الجزء الأوّل من روزنامة 2020

4
فورمولا 1

"فيا" تعتمد خطًا للمبلّغين عن خروقات القوانين

5
فورمولا 1

سميدلي: 2019 كان الموسم الأفضل في مسيرة فيتيل

أحدث ملفات الفيديو

مقابلة مع دايفيد ريتشاردز في سلسلة ThinkingForward# 25:14
سلاسل متعددة

مقابلة مع دايفيد ريتشاردز في سلسلة ThinkingForward#

الأبطال: ميشيل موتون 01:20
سلاسل متعددة

الأبطال: ميشيل موتون

قناة فيراري الآن على 01:01
سلاسل متعددة

قناة فيراري الآن على "موتورسبورت.تي في"

الأبطال: الفوز 03:13
سلاسل متعددة

الأبطال: الفوز

الأبطال: ميكا هاكينن 01:44
سلاسل متعددة

الأبطال: ميكا هاكينن

أحدث الأخبار

تنسنت تستعين بشبكة موتورسبورت لتوفير البيانات لجماهير السباقات الصينيّة
Misc

تنسنت تستعين بشبكة موتورسبورت لتوفير البيانات لجماهير السباقات الصينيّة

"تذاكر موتورسبورت" تحتفي بالأبطال من جميع المجالات مع متابعي السباقات
Misc

"تذاكر موتورسبورت" تحتفي بالأبطال من جميع المجالات مع متابعي السباقات

"صور موتورسبورت" تفتح أرشيفها للاستعمال المجاني غير التجاري
Misc

"صور موتورسبورت" تفتح أرشيفها للاستعمال المجاني غير التجاري

للمرة الأولى عالمياً: إطلاق سباق لومان 24 ساعة الإلكتروني يومي 13-14 يونيو
Misc

للمرة الأولى عالمياً: إطلاق سباق لومان 24 ساعة الإلكتروني يومي 13-14 يونيو

دومينيكالي: علينا الاستفادة من هذه الفرصة "لإعادة تشكيل" الرياضة
Misc

دومينيكالي: علينا الاستفادة من هذه الفرصة "لإعادة تشكيل" الرياضة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.