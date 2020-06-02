تنسنت تستعين بشبكة موتورسبورت لتوفير البيانات لجماهير السباقات الصينيّة

تفتخر شبكة موتورسبورت بالإعلان عن اتّفاق يمتدّ لعامين لتوفير الإحصائيات والنتائج لشركة "تنسنت" من خلال قسم موتورسبورت للإحصائيات. ويشمل الاتّفاق الموسم الحالي، والنتائج التاريخيّة وبيانات إضافيّة لـ 11 سلسلة مختلفة. وستكون أوسع وأعمق قاعدة بيانات لرياضة المحرّكات متاحة لمستخدمي "تنسنت سبورت" على مختلف المنصّات المتوافرة: موقع الويب، التطبيقات، وسائل التواصل الاجتماعي، والرسومات البيانيّة على شاشات التلفاز.

وتُعتبر منصّة موتورسبورت للإحصائيات مستودع البيانات الأوسع في العالم المبنيّ منصّة فوريكس لذكاء التسابق. تجمع فرق تجميع البيانات الخاصة بموتورسبورت للإحصائيات كلّ موسم طيفًا غنيًا من البيانات والنتائج من أكثر من 50 حدثًا كلّ عطلة نهاية أسبوع في مختلف المناطق الزمنيّة حول العالم.

وتُعدّ الشركة مزوّد الإحصائيات الرسميّ للاتّحاد الدولي للسيارات "فيا"، كما توفّر الإحصائيات للمروّجين، والفرق، والرعاة، ووسائل الإعلام إلى جانب مواقع النتائج والمنتجات الغنيّة بالبيانات مثل أدوات النشر الآليّة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، إلى جانب توفير خدمات تحاليل للنتائج والبيانات من خلال خدمات "آي.بي.آي" الخاصة بها. وتشمل الأنشطة المزيد من القدرات الأوسع لشبكة موتورسبورت لتعمل كشريك، ومستشار ومزوّد حلول في جميع جوانب هذه الصناعة.

من جانبه قال إيويل تشاو، المدير العام لتنسنت سبورتس: "رياضة المحرّكات من بين أكثر الرياضات تقدّمًا من الناحية التكنولوجيّة، حيث هناك طلبٌ كبيرٌ على البيانات. لا يُمكننا دخول عالم رياضة المحرّكات سوى من خلال تحليلات البيانات الاحترافيّة. موتورسبورت للإحصائيات هي شركة تحليل بيانات رياضة المحرّكات تحظى بصيت عالمي، ومن خلال التعاون مع موتورسبورت للإحصائيات فإنّ تنسنت سبورتس ستوفّر للمشجّعين الصينيين خدمات محتوى أعمق وأعلى جودة وستعكس سحر رياضة المحرّكات بشكلٍ كامل".

بدوره قال غوستافو روش، نائب رئيس شبكة موتورسبورت والمدير العام لموتورسبورت للإحصائيات: "سيكون المشجّعون الصينيون قادرين الآن على الاقتراب من الرياضة والاستمتاع بتجربة أكثر ثراءً، نحن فخورون بتزويد تنسنت سبورت ببياناتنا وخدمات الإحصائيات ذات المستوى العالمي. تجمع تقنيّاتنا أغلب تلك الإحصائيات وتُسجّلها، أمّا ما تبقّى منها فمصدره من فرقنا على الميدان، يعيشون ويتنفّسون رياضة المحرّكات، ويمضون عطل نهاية الأسبوع على حلبات السباق، لهذا السبب لا يتغلّب علينا أيّ أحدٍ في هذا الجانب".