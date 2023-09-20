تعيين أنطوان تيسييه كمدير تنفيذي لمجموعة "دوبون ريجستري"

"دريفن لايف ستايل" التي وضعت نصب عينها مهمة ربط ملايين المتابعين ومحبي السيارات ومالكي الأسهم معاً ضمن منصة مترابطة موثوقة من العلامات التجارية والتجارب المتميزة، أعلنت اليوم عن تعيين أنطوان تيسييه كمدير تنفيذي، حيث يعتبر مخضرماً في عالم نمط الحياة الفارهة، حيث سيجلب معه كماً كبيراً من الخبرة فيما يتعلق بالتقنيات الرقمية والتحوّلات الفاخرة إلى منصبه الجديد.

وقبل تعيينه ضمن مجموعة "دوبون ريجستري"، عمل كبيراً للقسم التقني لدى LVMH Americas. وضمن موقعه الجديد سيترأس العمليات الاستراتيجية ويرعى بيئة عمل شاملة لضمان تقديم أفضل النتائج.

حيث قال كريستيان كليرك، رئيس مجموعة "دوبون ريجستري": "أنطوان تيسييه، قياديّ ذو رؤية وشغف نحو الإبداع والنموّ. تملؤنا الحماسة بضمه إلى فريقنا مع سجله الحافل ومهاراته القيادية. تواجد أنطوان سيقوّي فريقه نحو مزيد من الإبداع والمقاربة التي تضع العميل كأولوية، وهذا بالضبط ما نحتاجه لبدء الرحلة المثيرة لمجموعة ’دوبون ريجستري’".

وسيعمل تيسييه ضمن دوره كمشرف على استراتيجيات مجموعة "دوبون ريجستري" ونموّها العالمي إضافة إلى العلامات التجارية التابعة، مثل: دوبون ريجستري، سوذيبي موتورسبورت، كانوسا إيفنتز وفيراري تشات. وسيكون مسؤولاً عن جميع العمليات على الصعيد الإنتاجي، المحتوى، التسويق وغيرها.

حيث قال: "إنه لشرف لي أن يتم تعييني كمدير تنفيذي لمجموعة ’دوبون ريجستري’. كخبير في عالم الحياة الفارهة، أتطلع قدماً للربط بين ملايين المتابعين المهتمين بالسيارات الفارهة ومالكي الأسهم التجارية ضمن هذا المجال. إن منصة ’دريفن لايف ستايل’ وبشكل خاص مجموعة ’دوبون ريجستري’ تعتبر قمة نمط عالم السيارات الفارهة. أتطلع قدماً للعمل والتفاعل مع كل هذا الشغف".

يمتلك تيسييه أكثر من 17 عاماً من الخبرة في مجال المبيعات الفارهة. قبل أن يصبح نائباً للرئيس وكبيراً للقسم التقني في LVMH Americas، عمل لدى "لوي فوتون" لعشر سنوات، وشغل عدة مناصب من بينها مدير المشاريع العالمي، مدير القسم الرقمي والمبيعات، وكذلك كبير القسم التقني.

حيث أضاف: "أعلم أن خبرتي في هذا المجال إضافة إلى شغفي بالسيارات الفارهة، عوامل ستساعدني في تصميم تجربة جديدة ومميزة للعملاء. كما كان الحال مع علامات LVMH، سنقوم بإنشاء علاقات خاصة مميزة لأولئك الراغبين باقتناء تلك السيارات الفارهة. نحن نبني شيئاً غير مسبوق في عالم السيارات والسيارات الفارهة بالتعاون مع العديد من المصنعين الذين سيساهمون في نجاحاتنا".