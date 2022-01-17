تعزيز الشراكة بين "ألعاب موتورسبورت" وناسكار لموسم 2022

أعلنت اليوم "ألعاب موتورسبورت" الشركة الناشرة ومطورة الألعاب الإلكترونية الرائد، والشريك الرسمي في مجال الرياضة الإلكترونية للعديد من سلاسل السباقات الكبيرة حول العالم، عن تعزيز الشراكة التقنية مع "لايف فاست موتورسبورتس"، فريق فورد موستانغ المشارك بالسيارة رقم 78 ضمن كأس ناسكار.

وستعزز هذه الشراكة من العلاقة بين "ألعاب موتورسبورت" و"لايف فاست موتورسبورتس"، التي يتشارك ملكيتها السائقان بي.جيه ماكلويد ومات تيف، والتي بدأت العام الماضي.

وستعزز هذه الشراكة التقنية من وصول "ألعاب موتورسبورت" إلى المشاركة الفعلية في ناسكار خلال موسم 2022، من بين ذلك الحلبات، وتفاصيل انطباعات وردود فعل السائقين، إضافة إلى البيانات التي يتم جمعها كذلك.

وتمتلك "ألعاب موتورسبورت" بالفعل حضوراً قوياً في ناسكار عبر عملها مع هذه السلسلة، لكن الشراكة هذه ستعزز من التواصل ضمن مستويات أكثر عمقاً، حيث ستتواجد "ألعاب موتورسبورت" ضمن مرآب "لايف فاست موتورسبورتس"، ما يفتح الباب أمام المزيد من آفاق التعاون غير المسبوق بين الطرفين. كما ستحظى "ألعاب موتورسبورت" كذلك ببيانات كانت في السابق حصرية للعبة ناسكار الرسمية، من بينها إمكانية إدخال تحديثات على لعبتها ناسكار 21 وكذلك الألعاب المستقبلية، إضافة إلى تحسين التجربة ككل وتقريبها من الواقع.

من جهته قال جورج هولمكيست نائب رئيس قسم النشر والتسويق لدى "ألعاب موتورسبورت": "لا يمكن لـ ’ألعاب موتورسبورت التفكير بشريك أكثر أهمية استراتيجية من ’لايف فاست موتورسبورتس’. إن بي.جيه ومات وكامل فريق العمل يشكلون شريكاً رائعاً ولا يمكننا تقديم الشكر الكافي لهم على هذا المستوى غير المسبوق من التعاون الذي منحوه لشركتنا. سنقوم بأخذ بياناتٍ مباشرة من الفريق عن ناسكار ونضعها ضمن تصاميم لعبتنا الإلكترونية، هذا ما سيمنح تجربة تقارب الواقع للاعبين".

أما بي.جيه ماكلويد، السائق والشريك المؤسس لدى "لايف فاست موتورسبورتس"، فقال: "طوال العام الماضي، كانت ’ألعاب موتورسبورت’ شريكاً مذهلاً لسيارتنا رقم 78، ونحن متحمسون لمواصلة الزخم عبر تمثيل الشركة في سبعةٍ من أكبر السباقات الموسم المقبل. لطالما كنتُ معجباً بالألعاب الإلكترونية، خاصة تلك التي تمثل رياضتي المفضلة. من المثير الحصول على هذه الفرصة لتقديم البيانات والانطباعات طوال الموسم من أجل تقديم أفضل لعبة ناسكار على الإطلاق. لا أكاد أطيق صبراً لبدء الموسم مع ’ألعاب موتورسبورت".

بالمقابل، قال مات تيف الشريك المؤسس لدى "لايف فاست موتورسبورتس": "يسرنا الترحيب بانضمام ’ألعاب موتورسبورت’ مجدداً كشريك للعام الثاني. العام الماضي، أصبحت أحد الأعمدة الأساسية لموسمٍ رائع خضناه سوية. لقد منحتنا تواصلاً أفضل مع المتابعين الجدد على مستويات أكثر عمقاً عبر لعبتها الإلكترونية. هذا العام، نتطلع قدماً لمواصلة هذا التفاعل وتوسيع شراكتنا. كامل عائلة ’لايف فاست موتورسبورتس’ ترحبُ بعودة ’ألعاب موتورسبورت’".

يشار إلى أن لعبة ناسكار 21: إغنيشن، أحدث نسخ سلسلة ناسكار من "ألعاب موتورسبورت"، متاحة الآن عبر أجهزة الكونسول بلايستيشن 4 و5، اكسبوكس ون/اكس/اس ومنصة الحاسب الشخصي عبر "ستيم".