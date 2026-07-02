تصويت: "الأفضل من موتورسبورت" لشهر يونيو 2026
مرحبًا بكم في تصويت شهري جديد ومثير، حيث نمنحكم، أنتم القراء، فرصة اختيار أفضل السائقين وأبرز اللحظات من شهر كامل من أحداث رياضة السيارات حول العالم. يمكنكم الإدلاء بأصواتكم عبر زيارة الرابط المذكور..
يتضمن تصويت "الأفضل من موتورسبورت" عدة فئات، مع أربعة خيارات في كل فئة.
يمكنكم اختيار أفضل سائق خلال الشهر بين الفورمولا 1، ناسكار، إندي كار، موتو جي بي، وسباقات السيارات الرياضية. كما يمكنكم اختيار أفضل لحظة في الشهر عبر مختلف البطولات الكبرى التي نغطيها على مدار العام.
في شهر يونيو، إليكم أهم المرشحين، ولا تنسوا زيارة الموقع للإدلاء بأصواتكم وإسماع رأيكم! وبعد التصويت، يمكنكم أيضًا مشاهدة نتائج الاستطلاع الحالية ومعرفة السائقين أو اللحظات المتصدرة.
لحظة الشهر
لويس هاميلتون يحقق فوزه الأول مع فيراري (فورمولا 1)
فوز مارك ماركيز المثير (موتو جي بي)
أول سباق لناسكار على أرض قاعدة عسكرية نشطة (ناسكار)
تويوتا تفوز في سباق لومان (سباقات السيارات الرياضية)
سائق الشهر – الفورمولا 1
لويس هاميلتون
كيمي أنتونيللي
سائق الشهر – ناسكار
ديني هاملين
كوري هايم
شين فان غيسبرغن
كريستوفر بيل
دراج الشهر – موتو جي بي
مارك ماركيز
فابيو دي جانانتونيو
راؤول فرنانديز
أي أوغورا
سائق الشهر – إندي كار
كريستيان لوندغارد
جوزيف نيوغاردن
ديفيد مالوكاس
كايل كيركوود
سائق الشهر – سباقات السيارات الرياضية
كاموي كوباياشي
جاك أيتكين
نيك يولكن
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