ضمن هذا الاستفتاء الشهري، يتيح موقعنا للقراء فرصة اختيار أفضل السائقين وأبرز اللحظات التي شهدها عالم رياضة المحركات خلال الشهر الماضي.

وتمكن المشاركة في التصويت عبر زيارة صفحة التصويت على موقع "موتورسبورت.كوم" أو من خلال الرابط المخصص لذلك.

ويتضمن تصويت "الأفضل من موتورسبورت" عدة فئات، تضم كل منها أربعة مرشحين.

ويمكن للمشاركين اختيار أفضل سائق في الشهر ضمن بطولات الفورمولا 1، ناسكار، إندي كار، موتو جي بي، وسباقات التحمل.

كما يتيح الاستفتاء اختيار أفضل لحظة في الشهر من بين أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف البطولات التي يغطيها الموقع على مدار العام.

وفيما يلي قائمة المرشحين لشهر يوليو، ولا تنسوا المشاركة في التصويت لإيصال أصواتك.

وبعد الإدلاء بالتصويت، يمكنكم أيضًا الاطلاع على نتائج التصويت الحالية ومعرفة السائقين وأهم اللحظات التي تتصدر التصويت حتى الآن.

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لحظة الشهر

منافسة ثلاثية شرسة للفوز بسباق أتلانتا (ناسكار)

هيمنة مارك ماركيز على حلبة ساكسينرينغ (موتو جي بي)

توم ديلمان في حلبة موسبورت بارك (سيارات رياضية)

تجاوز ماكس فيرستابن على لويس هاميلتون في سباق جائزة المجر الكبرى (فورمولا 1)

سائق الشهر - فورمولا 1

شارل لوكلير

كيمي أنتونيللي

لاندو نوريس

ماكس فيرستابن

سائق الشهر - ناسكار

كوري هيم

جوي لوغانو

كريستوفر بيل

تود غيلياند

دراج الشهر - موتو جي بي

مارك ماركيز

فابيو كواتارارو

راؤول فرنانديز

آي أوغورا

سائق الشهر - إندي كار

أليكس بالو

ديفيد لوك

داك أوورد

رينوس فيكاي

سائق الشهر - سباقات السيارات الرياضية

توم ديلمان

بن بارنيكوت/جاك هوكسورث

كيفن ماغنوسين

اليساندرو بيير غويدي