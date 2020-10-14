"تذاكر موتورسبورت" تستحوذ على "ترافل ديستنايشن" لتوسّع عملها في مجال حجز التذاكر

تعتبر "ترافل ديستنايشن" والتي تأسست عام 1996، مزوّداً متخصصاً بالفعاليات التنظيمية لأحداث سباقات السيارات، من بينها فعاليات السيارات التاريخية والسياحية. إذ تقدم أفضل الحلول لزبائنها، مع طيف واسع من خيارات الإقامة. وكانت الوكيل الرسمي للتذاكر في سباق لومان 24 ساعة والوكيل الوحيد في سباقات السيارات الرياضية العضو في كل من "إيه.بي.تي.إيه" و"إيه.تي.أو.أل"، كما أظهروا خبرتهم الكبيرة في تقديم تجربة لا تنسى لجميع الزبائن العالميين. وإلى جانب سباق لومان 24 ساعة، فإن الفعاليات التي عملوا عليها تتضمن: سباق نوربورغرينغ 24 ساعة، روليكس دايتونا 24 ساعة، باثورست 12 ساعة، موناكو كلاسيك، وطيف واسع من فعاليات نوادي السيارات السياحية مع علامات تجارية عريقة من بينها، نادي مالكي "أم.جيه"، نادي محبي جاغوار ونادي مورغان سبورتس للسيارات.

وقد نجحت "تذاكر موتورسبورت" التابعة لشبكة موتورسبورت، والتي نشأت بعد دمج ناجح لمزوّد التذاكر البريطاني "بووك اف1" وسبورت ستاديون الهولندية، بجمع قاعدة جماهيرية واسعة مع تطوير منصة خاصة بها على الهواتف الذكية بجهودها الخاصة، ما منحها القدرة على التوسع إلى سلاسل السباقات الأخرى العالمية. ويعتبر الاندماج مع "ترافل ديستنايشن" ضمن استراتيجية شبكة موتورسبورت الهادفة لنقلٍ حقيقي وفعلي لـ "تذاكر موتورسبورت" إلى السوق العالميّ. وبتواجد سبع لغات وخمسة بلدان، سيتمّ إطلاق المنصة الجديدة بحلول نهاية العام، ما سيوسّع من أفقها إلى 15 لغة ضمن خطة العمل التي تمتد على عامين، حيث تقدم تجربة متميزة وسلسة لقاعدة الجمهور المتزايدة باضطراد. ويأتي هذا عقب التوسع الناجح الذي حصده موقع موتورسبورت.كوم والذي انطلق من موقع بلغة واحدة ليصبح منصة عالمية رائدة بأكثر من 15 لغة مختلفة.

من جهته، قال أندرو ميلي مؤسس "ترافل ديستنايشن": "من الرائع الانضمام إلى شبكة موتورسبورت. حماسهم وشغفهم ومهارتهم باتت معروفة على صعيد عالم رياضة السيارات وتتوافق تماماً مع قيم عملنا. إن القدرة على الاستفادة من الخبرة الرقمية المكثفة يفتح الباب لنا نحو آفاق جديدة وجمهور أكبر، إضافة إلى فرص جلب شركاء تجاريين جدد لدعم نظام الأعمال مع خدمات رقمية. إنها فرصة لا تأتي إلا مرة في العمر".

بالمقابل، قال ميهول كاباديا رئيس قسم العمليات لدى شبكة موتورسبورت: "استحواذ ’تذاكر موتورسبورت’ على ’ترافل ديستنايشن’، يجلب طيفاً جديداً من المنتجات إلى منصة حجز التذاكر الرقمية خاصتنا، ويعزز من قيمة المنتجات التي نقدمها في كل من الفورمولا واحد وموتو جي بي. التركيز الآن يتمحور حول تقديم هذه التجارب الغنية للجمهور. كما أن هذا الاستحواذ يعزز من حضور شبكة موتورسبورت في مجال السيارات ورياضتها، إضافة إلى أنه يكمّل الطيف الواسع من استحواذات الشبكة، علاوة على أن ’ترافل ديستنايشن’ هي شريك السفريات الرسمي المرخّص لسباقات جزيرة آيل أوف مان. نحن متحمسون لخارطة الطريق التي رسمناها سوية".