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"تذاكر موتورسبورت" تستحوذ على "الاتصالات الرياضية الأوروبية" الرائدة لخدمات الضيافة

وقعت "تذاكر موتورسبورت" عقداً للاستحواذ على "إي.أس.سي"، الشريك الرسمي لخدمات الضيافة في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، وذلك ضمن جهود توسيع مجال عملها ليشمل خدمات الضيافة والخدمات الموجهة لكبار الشخصيات، لجميع جولات الرالي.

"تذاكر موتورسبورت" تستحوذ على "الاتصالات الرياضية الأوروبية" الرائدة لخدمات الضيافة

تعتبر "تذاكر موتورسبورت" إحدى أهم الشركات في عالم الحجوزات الرياضية، عروض السفر والخدمات الحصرية التي تقدمها إلى جميع عشاق ومتابعي عالم رياضة السيارات.

تمّ إنشاء "إي.أس.سي" عام 1999 من قبل بيرنار أوتشيللي، الفائز بلقب بطولة العالم للراليات لعام 1994، كملاح إلى جانب ديدييه أوريول. وتقدم "إي.أس.سي" طيفاً متميزاً من الخدمات عبر حجز وتأمين مواقع ممتازة للجمهور ضمن أماكن تخلب الألباب، من بينها جولات على متن الهليكوبتر وغيرها. 

طيف الخدمات الواسع هذا يتضمن كذلك عروض ضيافة موجهة لكبار الشخصيات، "تجارب خاصة"، وعروضاً حصرية تضمن استمتاع العملاء بتجربة لا تنسى.

وبوصفها "الشريك الرسمي لخدمات الضيافة لبطولة العالم في الراليات"، فإن علاقة "إي.أس.سي" وثيقة مع فرق مثل هيونداي شيل موبيس، تويوتا غازو ريسينغ، سيتروين ريسينغ، بيجو ريسينغ، ميشلان، وولف للزيوت وغيرها الكثير.

وسيتوافق مجال عمل "إي.أس.سي" مع الطيف الواسع من الخدمات التي تقدمها "تذاكر موتورسبورت"، لبطولات وسلاسل مختلفة من بينها الفورمولا واحد، بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، سباق لومان 24 ساعة، ناسكار، "دي تي ام"، وكذلك بطولة "آيل أوف مان تي تي"، ما سيسمح بتعزيز خدماتها المقدمة إلى جميع المتابعين والجمهور، بما فيها خدمات الضيافة وعروض كبار الشخصيات.

ومع خروج العالم شيئاً فشيئاً من جائحة كورونا، والعودة التدريجية للجمهور إلى جميع فعاليات رياضة السيارات، فإن هذا الاستحواذ يمثل فرصة ممتازة أمام "تذاكر موتورسبورت" للتوسّع ضمن عالم الراليات.

وسيبقى بيرنار أوتشيلي المؤسس والمدير التنفيذي لدى "إي.أس.سي"، ضمن الشركة للإشراف على عملية الاندماج وتقديم المساعدة لـ "تذاكر موتورسبورت" لتعزيز موقعها كأهم وجهة مختصة بحجوزات التذاكر وخدمات كبار الشخصيات لجميع فعاليات عالم رياضة السيارات.

حيث قال أوليفر سيلسلا، مدير قسم العمليات لدى ’شبكة موتورسبورت: "جمعتني معرفةٌ جيدة مع بيرنار وزملائه طوال العديد من السنوات، أنا مسرور جداً بهذه الصفقة، وأتطلع قدماً إلى الشراكة بين ’إي.أس.سي’ و’شبكة موتورسبورت’. إن تواجدنا العالميّ والفرص التسويقية يعني تعزيز مجال عمل ’إي.أس.سي’ خلال السنوات المقبلة لمساعدتهم على خوض شراكة مع المزيد من الفعاليات وتعزيز طيف خدماتهم. إضافة إلى الخدمات التي تقدمها ’تذاكر موتورسبورت’، في فائدة مشتركة لجميع الأطراف".

من جهته، قال بيرنار أوتشيللي، المؤسس والمدير التنفيذي لدى "إي.أس.سي": "بعد أكثر من 20 عاماً من النموّ القوي والمتواصل، تملؤنا الحماسة بانضمامنا إلى مؤسسة أكبر، نحن فخورون باهتمام لاعب عالمي كبير بحجم ’شبكة موتورسبورت’ بنا. إن خدماتنا تكمّل بعضها البعض بشكل مثاليّ وذلك ما يمثل فرصة رائعة للتعاون. وسيستفيد كلا الطرفان بشكل كبير من هذا التعاون، سعياً نحو فرص أكبر وأفضل على صعيد الأعمال".

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نهائي "الفورمولا واحد في المدارس" العالمي يبثّ مباشرة عبر قناة جديدة في "موتورسبورت.تي في"

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