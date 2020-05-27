"تذاكر موتورسبورت" تحتفي بالأبطال من جميع المجالات مع متابعي السباقات

روسي، الفائز بـ 112 سباقاً في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"... بطل. لاودا، الذي عاد إلى معترك السباقات في 1976 بعد حادثة كادت أن تودي بحياته في نوربورغرينغ… بطل. موس، الرياضي الذي لم يفشل صاحب الشخصية المتميزة داخل وخارج الحلبات… بطل. سائقو طلبات التوصيل، الذين يخاطرون بحياتهم لإيصال الطعام إلى أولئك غير القادرين على ذلك بأنفسهم… أبطال. عاملو المنظمات الصحية الذين يقاتلون في الصفوف الأمامية لإنقاذ الأرواح… أبطال. المدرّسون، الذين يهتمون بالأطفال غير القادرين على البقاء في المنزل… أبطال.

لقد علمتنا جائحة "كوفيد-19" أموراً كثيرة، لكن أهمها أن الأبطال لهم مجالات متعددة ومختلفة. بالمقابل، فإن أهم ما في الرياضة يتمحور حول المتابعين والمشجعين. لقد ضحكنا معاً في السباقات، بكينا معاً، وشهدنا جميعنا أقصى ما يمكن للرياضة تقديمه على الصعيد البدنيّ والتقنيّ. تتجه "تذاكر موتورسبورت" إلى المتابعين والمشجعين للاحتفال بالأبطال المجهولين، من جميع المجالات والاتجاهات.

إذاً، هل تعرف أحد الأبطال؟ لقد أطلقت "تذاكر موتورسبورت" مسابقة شهرية جديدة لإلقاء الضوء على أولئك الذين يعملون في هذه الظروف الصعبة الحالية، حيث ستمنح 500 جنيه أسترليني كل شهر! أخبارٌ وقصص من أولئك الذين يقاتلون في الصفوف الأمامية، مروراً بالأشخاص الذين رسموا البسمة على وجوهنا في هذه الأوقات العصيبة. كي ترفع من فرصك في الربح، توجه ببساطة إلى صفحة "تذاكر موتورسبورت" على فيسبوك، إنستاغرام أو تويتر، أشر إلى بطلك المفضل ضمن التعليقات تحت ‘Who From Your Crew?’. قم بنشر ومشاركة السبب الذي جعلك تشير إلى بطلك. قم بزيارة صفحة المسابقة لتعرف المزيد!

الانتصارات الصغيرة تمتلك أهميتها بالتأكيد، لذا تحتفل "تذاكر موتورسبورت" بحملة أهم لحظات الأسبوع. حيث تشجع المتابعين على الاحتفال بالنجاحات التي حققها زملاؤهم، فرقهم أو حتى أنفسهم. كي نتذكر على الدوام أن النجاح يبدأ بخطوات صغيرة وواثقة.

مجموعة صغيرة من الأعمال اللطيفة، تتراكم لتبني مهمات إنسانية أكبر. أخذت "تذاكر موتورسبورت" الخطوة الأولى، وذلك عن طريق إزالة جميع تكاليف الخدمات والتوصيل لجميع العاملين في المجالات الأساسية خلال الأشهر 12 المقبلة. وحالما ينتقل التركيز من الحفاظ على الأرواح إلى إنشاء الذكريات، تود "تذاكر موتورسبورت" أن تكون جاهزة على خط الانطلاق لتقول "شكراً لكم" بأفضل طريقة ممكنة. ما هي البادرة الحسنة التي ستقوم بها أنت؟

تسعى "تذاكر موتورسبورت" للاحتفال بجميع الأبطال المجهولين بدعم واسع من قبل مجتمع المتابعين والمشجعين. لرفع المعنويات لا بد من التفاعل وتشجيع نشر مبادرة #missionstayathome، كما أن "تذاكر موتورسبورت" تعمل مع مجموعة أكبر من شركاء شبكة موتورسبورت من بينها "موتورسبورت.كوم" و"موتورسبورت.تي في" و"ألعاب موتورسبورت" لتقديم سلسلة من المحتوى الممتع والترفيهي والثقافي لملء الفترة الحالية للمتابعين في منازلهم. يتضمن ذلك بريداً إلكترونياً كل عطلة نهاية أسبوع مليئاً بالاشتراكات المجانية، المقالات المفيدة وأحداث السباقات الإلكترونية الممتعة. للحصول على كل ذلك، يمكن التسجيل هنا.