أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
Postponed
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
سلاسل متعددة / أخبار موتورسبورت.كوم

"تذاكر موتورسبورت" تحتفي بالأبطال من جميع المجالات مع متابعي السباقات

المشاركات
التعليقات
"تذاكر موتورسبورت" تحتفي بالأبطال من جميع المجالات مع متابعي السباقات
27-05-2020

تحتفل "تذاكر موتورسبورت" بأبطال الرياضة المفضلين من قبل الجمهور، وذلك ضمن سعيها لدعم متابعي السباقات خلال فترة العزل والحجر الحالية التي تشهد تعليق الفعاليات الرياضية.

روسي، الفائز بـ 112 سباقاً في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"... بطل. لاودا، الذي عاد إلى معترك السباقات في 1976 بعد حادثة كادت أن تودي بحياته في نوربورغرينغ… بطل. موس، الرياضي الذي لم يفشل صاحب الشخصية المتميزة داخل وخارج الحلبات… بطل. سائقو طلبات التوصيل، الذين يخاطرون بحياتهم لإيصال الطعام إلى أولئك غير القادرين على ذلك بأنفسهم… أبطال. عاملو المنظمات الصحية الذين يقاتلون في الصفوف الأمامية لإنقاذ الأرواح… أبطال. المدرّسون، الذين يهتمون بالأطفال غير القادرين على البقاء في المنزل… أبطال.

لقد علمتنا جائحة "كوفيد-19" أموراً كثيرة، لكن أهمها أن الأبطال لهم مجالات متعددة ومختلفة. بالمقابل، فإن أهم ما في الرياضة يتمحور حول المتابعين والمشجعين. لقد ضحكنا معاً في السباقات، بكينا معاً، وشهدنا جميعنا أقصى ما يمكن للرياضة تقديمه على الصعيد البدنيّ والتقنيّ. تتجه "تذاكر موتورسبورت" إلى المتابعين والمشجعين للاحتفال بالأبطال المجهولين، من جميع المجالات والاتجاهات.

 

إذاً، هل تعرف أحد الأبطال؟ لقد أطلقت "تذاكر موتورسبورت" مسابقة شهرية جديدة لإلقاء الضوء على أولئك الذين يعملون في هذه الظروف الصعبة الحالية، حيث ستمنح 500 جنيه أسترليني كل شهر! أخبارٌ وقصص من أولئك الذين يقاتلون في الصفوف الأمامية، مروراً بالأشخاص الذين رسموا البسمة على وجوهنا في هذه الأوقات العصيبة. كي ترفع من فرصك في الربح، توجه ببساطة إلى صفحة "تذاكر موتورسبورت" على فيسبوك، إنستاغرام أو تويتر، أشر إلى بطلك المفضل ضمن التعليقات تحت ‘Who From Your Crew?’. قم بنشر ومشاركة السبب الذي جعلك تشير إلى بطلك. قم بزيارة صفحة المسابقة لتعرف المزيد!

 

الانتصارات الصغيرة تمتلك أهميتها بالتأكيد، لذا تحتفل "تذاكر موتورسبورت" بحملة أهم لحظات الأسبوع. حيث تشجع المتابعين على الاحتفال بالنجاحات التي حققها زملاؤهم، فرقهم أو حتى أنفسهم. كي نتذكر على الدوام أن النجاح يبدأ بخطوات صغيرة وواثقة.

 

مجموعة صغيرة من الأعمال اللطيفة، تتراكم لتبني مهمات إنسانية أكبر. أخذت "تذاكر موتورسبورت" الخطوة الأولى، وذلك عن طريق إزالة جميع تكاليف الخدمات والتوصيل لجميع العاملين في المجالات الأساسية خلال الأشهر 12 المقبلة. وحالما ينتقل التركيز من الحفاظ على الأرواح إلى إنشاء الذكريات، تود "تذاكر موتورسبورت" أن تكون جاهزة على خط الانطلاق لتقول "شكراً لكم" بأفضل طريقة ممكنة. ما هي البادرة الحسنة التي ستقوم بها أنت؟

 

تسعى "تذاكر موتورسبورت" للاحتفال بجميع الأبطال المجهولين بدعم واسع من قبل مجتمع المتابعين والمشجعين. لرفع المعنويات لا بد من التفاعل وتشجيع نشر مبادرة #missionstayathome، كما أن "تذاكر موتورسبورت" تعمل مع مجموعة أكبر من شركاء شبكة موتورسبورت من بينها "موتورسبورت.كوم" و"موتورسبورت.تي في" و"ألعاب موتورسبورت" لتقديم سلسلة من المحتوى الممتع والترفيهي والثقافي لملء الفترة الحالية للمتابعين في منازلهم. يتضمن ذلك بريداً إلكترونياً كل عطلة نهاية أسبوع مليئاً بالاشتراكات المجانية، المقالات المفيدة وأحداث السباقات الإلكترونية الممتعة. للحصول على كل ذلك، يمكن التسجيل هنا.

المقال التالي
"صور موتورسبورت" تفتح أرشيفها للاستعمال المجاني غير التجاري

المقال السابق

"صور موتورسبورت" تفتح أرشيفها للاستعمال المجاني غير التجاري
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل سلاسل متعددة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

آخر مستجدّات روزنامة 2020 للفورمولا واحد على ضوء قيود بريطانيا

11د
2
فورمولا 1

مكلارين ستتخلّى عن 1200 موظّف

3
فورمولا 1

"الفشل المتأصل" الذي يجب على رياضة السيارات معالجته لتفادي حروب ما بعد كورونا

4
فورمولا 1

موسم الفورمولا واحد 2020 قد يبدأ من حلبة باكو في شهر يونيو المقبل

5
فورمولا 1

"فيا" تعتمد خطًا للمبلّغين عن خروقات القوانين

أحدث ملفات الفيديو

مقابلة مع دايفيد ريتشاردز في سلسلة ThinkingForward# 25:14
سلاسل متعددة

مقابلة مع دايفيد ريتشاردز في سلسلة ThinkingForward#

الأبطال: ميشيل موتون 01:20
سلاسل متعددة

الأبطال: ميشيل موتون

قناة فيراري الآن على 01:01
سلاسل متعددة

قناة فيراري الآن على "موتورسبورت.تي في"

الأبطال: الفوز 03:13
سلاسل متعددة

الأبطال: الفوز

الأبطال: ميكا هاكينن 01:44
سلاسل متعددة

الأبطال: ميكا هاكينن

أحدث الأخبار

"تذاكر موتورسبورت" تحتفي بالأبطال من جميع المجالات مع متابعي السباقات
Misc

"تذاكر موتورسبورت" تحتفي بالأبطال من جميع المجالات مع متابعي السباقات

"صور موتورسبورت" تفتح أرشيفها للاستعمال المجاني غير التجاري
Misc

"صور موتورسبورت" تفتح أرشيفها للاستعمال المجاني غير التجاري

للمرة الأولى عالمياً: إطلاق سباق لومان 24 ساعة الإلكتروني يومي 13-14 يونيو
Misc

للمرة الأولى عالمياً: إطلاق سباق لومان 24 ساعة الإلكتروني يومي 13-14 يونيو

دومينيكالي: علينا الاستفادة من هذه الفرصة "لإعادة تشكيل" الرياضة
Misc

دومينيكالي: علينا الاستفادة من هذه الفرصة "لإعادة تشكيل" الرياضة

تصميم أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع بخبرات مهندسي حلبة البحرين الدولية
F1

تصميم أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع بخبرات مهندسي حلبة البحرين الدولية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.