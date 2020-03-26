تحليل: كيف يغيّر "موتورسبورت.تي في" طريقة مشاهدة السباقات الأسطورية؟

يشغل إريك جيلبرت منصب رئيس "موتورسبورت.تي في"، حيث قدّم لنا لمحة عما توفره المنصة، إضافة إلى ما تحمله السنتان المقبلتان في هذا الصدد.

Eric Gilbert, Founder of Motorsport.com Photo by: Motorsport.com Motorsport.tv pack shot Photo by: Motorsport.com

- إريك، أخبرنا حيال معدل نمو وانتشار منصة "موتورسبورت.تي في"...

كمنصة خدمية للعرض حسب الطلب، فقد ازداد معدل نمو "موتورسبورت.تي في" من مجرد نموذج مبني على الاشتراكات في 2018، إلى منصة مجانية بخدمات مدفوعة منذ عام مضى، الدمج ما بين المحتويات التي تحتاج لاشتراك مع المحتويات المدعومة بإعلانات. هذا ما منحنا المرونة للتأقلم مع أي نوع من صفقات النشر مع مالكي الحقوق، سلاسل السباقات ومقدمي المحتوى. ليس هذا وحسب، بل يمكننا تقديم خدمات وباقات متنوعة للمتابعين: يمكنهم الولوج إلى "موتورسبورت.تي في" لمشاهدة المحتويات المجانية مباشرة، على المدى القصير، الطويل، أو الانضمام إلينا ضمن اشتراك قليل التكلفة لمشاهدة المحتويات الحصرية والمتميزة.

إضافة محتويات مجانية منذ عدة أشهر مضت، سمح لنا بتوسيع قاعدة الانتشار وتسجيل أرقام أعلى. كما ساهم كذلك في زيادة أعداد المشتركين إلى الضعف خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

هذا العام، بالإضافة إلى محتويات الاشتراك وتلك المجانية المدعومة بالإعلانات، سنقوم بإطلاق نظام الدفع حسب المشاهدة الخاص بنا. مع هذا النظام، يمكننا الآن تقديم محتوى حصريّ بشكل "تأجير" أو "بيع"، وهذا النموذج يعتبر شائعاً في عالم الأفلام على سبيل المثال.

نحن نقدم هذا النموذج مع "أبطال موتورسبورت"، وذلك أمر منطقي نظراً لإنتاج الفيلم من قبل شبكة موتوسبورت. كما سنعمل على تقديم أفلام متنوعة وفق هذا النظام، يجمعها جميعها موضوع مشترك واحد: السباقات والمحركات.

بات "موتورسبورت.تي في" منصة توزيع عالمية للعديد من مالكي الحقوق. ومن وجهة نظر المتابع، فإنه منصة مركزية يمكن عبرها إيجاد الكثير من المحتويات المتعلقة بالسباقات.

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#912 Absolute Racing Porsche GT3 R: Dirk Werner, Matteo Cairoli, Thomas Preining Photo by: Porsche Motorsport Start action Photo by: Porsche Motorsport

- إذاً لناحية المحتوى، ما الذي يقدمه "موتورسبورت.تي في"؟ ما هي أهم أوراقكم؟

أهم ما نقدمه، يبدأ من البث الحي للسباقات. في 2019، كان لدينا أكثر من 1.000 سباق ببثّ حي ومباشر، سواء بشكل مجاني أو مدفوع مع العديد من السلاسل: بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، بطولة العالم للسوبر بايك، وعدد من سلاسل الدراجات الأخرى، سلسلة سوبر جي تي اليابانية، جميع سلاسل "أس.أر.أو جي تي"، والعديد من الأحداث المنفصلة والكثير غيرها. البثّ الحيّ يعتبر كذلك الدافع الأساسي وراء الاشتراكات، ولدينا العديد من السلاسل الرائدة التي تبرّر اشتراكاً سنوياً في "موتورسبورت.تي في".

جميع تلك الأحداث والفعاليات تتم أرشفتها كذلك ضمن فيديوهات حسب الطلب، متوافرة مباشرة بعد انتهاء الحدث. نحن نحب السباقات ونحافظ على الكثير من المحتويات التاريخية كجزء من مهمتنا. لدينا كمية هائلة من المحتويات التاريخية العريقة. على سبيل المثال، يعتبر "موتورسبورت.تي في" منصة العرض حسب الطلب الوحيدة التي يمكن للمتابعين من خلالها مشاهدة كامل أرشيف سباق لومان 24 ساعة الأسطوري، إذ نمتلك المجموعة التاريخية الأكثر اكتمالاً لهذا الحدث العريق، وبترخيص رسميّ من خلال شراكتنا مع نادي سيارات الغرب "إيه سي أو". كما نمتلك كذلك مجموعة كبيرة للغاية من أرشيف "دوك للفيديو"، متاح كذلك لمتابعينا.

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Volker Weidler, Johnny Herbert, Bertrand Gachot, Mazda 787B Photo by: Motorsport Images Start action Photo by: JEP / Motorsport Images

- لقد بدأتم "موتورسبورت.كوم" منذ بدايات النشر على الإنترنت، كما بنيتم "موتورسبورت.تي في" بدءاً من الصفر. هل ترى نواحي متشابهة أم مختلفة بين هاتين التجربتين؟

أحد أهم جوانب الاختلاف بين هاتين التجربتين، هو توقيت وصول كل من "موتورسبورت.كوم" و"موتورسبورت.تي في" إلى السوق.

في بدايات موقع "موتورسبورت.كوم"، كان النشر على الإنترنت في بداياته، كما أن السوق حينها كان ما يزال ضمن طور النمو والانفتاح. ونتيجة لذلك تطوّرنا معه.

بينما ومع منصة "موتورسبورت.تي في"، فالوضع كان مختلفاً تماماً: عندما بدأنا رسمياً بموقع "موتورسبورت.تي في" منذ عامين، كان سوق العرض حسب الطلب وتوزيع الفيديو ناضجاً بالفعل، بل ومليئاً وتنافسياً بشكل هائل بوجود العديد من اللاعبين الكبار المحوريين. بصراحة، أجد أن هذا التحدي يحفز "موتورسبورت.تي في" بشكل أكبر، لكن كذلك الأمر لكامل مجموعة شبكة موتورسبورت. نحن نحب التحديّ ورؤيتنا تسير بشكل جيد فيما يتعلق بالمكاسب على المدى القصير.

في النهاية، شبكة موتورسبورت شركة تقنية إعلامية، وفي هذا المجال، لا مكان إلا للأقوياء والشجعان، على الدوام! هذه هي الطريقة الأفضل لتقديم قيمة حقيقية للمستثمرين.

* استمتعوا بالفيلم الرائع الطويل والغني عن التعريف "الأبطال" مع أربعة مقدمين، خمسة سائقين، ورحلة واحدة! متوافر ضمن نموذج الدفع حسب المشاهدة

Motorsport Heroes filming Photo by: Malcolm Griffiths Mika Hakkinen, McLaren, David Coulthard, McLaren, Michael Schumacher, Ferrari Photo by: Motorsport Images

- بهذا الصدد، هل يمكنك شرح التقنيات التي تعزز منصة "موتورسبورت.تي في"؟

ببساطة، إنها جميعها من تطوير فريق عملنا. أغلبها، إذ تمّ تطوير "موتورسبورت.تي في" داخلياً من قبل فريقنا الخاص، وخبرائنا الخاصين، مهندسينا ومصممينا.

لقد وضعنا الكثير من جهود التطوير في "موتورسبورت.تي في"، وقد بنيناه حرفياً من الصفر، منذ 2018. بالنظر قدماً لدينا خارطة طريق كاملة للسنتين أو السنوات الثلاث المقبلة. توقعوا المزيد من الميزات والإبداعات!

* تابعوا هذه المجموعة الكلاسيكية الرائعة من "دوك"

- يبدو "موتورسبورت.تي في" وكأنه منصة مفتوحة، صحيح؟

نعم، يقدم "موتورسبورت.تي في" محتوى حسب الطلب لجميع محبي السباقات، لكن هناك جانب أكبر لهذه المسألة. في الحقيقة، يعتبر "موتورسبورت.تي في" نظاماً متكاملاً: إذ يمتلك بنية تحتية كاملة من أرشيف الفيديو الذي تمتلكه شبكة موتورسبورت، ويقدم خدمات متنوعة بدءاً من إدارة المحتوى إلى تقديم الفيديو.

كما يمكن توزيع محتوى الفيديو بسرعة شديدة عن طريق المشغّل المدمج وقنوات التوزيع المتنوعة. كما نعمل كذلك على دمج عدة أنظمة إضافية وعمليات مختلفة عبر الإنترنت. ما سيسمح للمتابعين باستعمال مشغل الفيديو بسهولة من دون الاستعانة بأية مصادر خارجية.

أكثر من ذلك، بات من الممكن الآن تقديم منصة بحلول متكاملة فيما يتعلق بالمحتوى حسب الطلب لسلاسل السباقات المتعددة وغيرها، أو حتى الرياضات الأخرى أيضاً.

نعمل كذلك على تطوير نموذج آخر مثير للاهتمام: حزم تسويقية لموتورسبورت.تي في. مع هذا البرنامج، يمكننا تقديم حزمة كاملة لشركائنا المحليين: المنصة والتقنيات، إضافة إلى المحتوى والعلامة التجارية. تواجد شركاء محليين يقدم لنا فائدة كبرى: إذ يمتلكون فهماً ومعرفة أفضل للأسواق التي يعملون ضمنها. بالمقابل، سيحصلون على منتج ممتاز لا يضاهى. إنه وضعٌ مفيد للطرفين.

* جميع الفعاليات المباشرة المقبلة

- ما الذي يحمله المستقبل لمنصة "موتورسبورت.تي في"؟

لا أود الإشارة إلى "موتورسبورت.تي في" على أنه منصة "نتفليكس للسباقات" أو "يوتيوب للسباقات" أو حتى "تويتش للسباقات". بالنسبة لي، يجب أن تحصل منصتنا على شخصيتها الخاصة ونظام عملها وتسويقها الخاصين بالاستفادة من أفضل ما تقدمه المنصات الأخرى الكبيرة، لكن مع خصائص مميزة لمنصتنا. والأهم، مع نقطة مركزية واضحة: محتويات متعلقة بالسيارات والمحركات.

فيما يتعلق بنموذج الأعمال، فنحن نجهز "موتورسبورت.تي في" لتغطية كل تلك الأساسيات، سواء للمحتويات المباشرة أو المؤرشفة حسب الطلب: الاشتراكات، المحتويات الحصرية؛ المحتويات المجانية المدعومة بالإعلانات؛ محتوى الدفع حسب المشاهدة؛ المحتويات التي يقدمها المستخدم.

هدفنا هو إنشاء بيئة عالية التفاعل يمكن من خلالها للمتابعين مشاهدة سلاسل سباقاتهم المفضلة، فرقهم، سائقيهم، الخ. لكن مع المشاركة في الحدث كذلك. خلال العام المقبل، سنبدأ بدمج ميزات المحتويات المقدمة من قبل المستخدم وذلك لمنح المشاهدين مشاركة فاعلة في البثّ سواء الحي أو غير المباشر.

الطريق أمامنا يبدو واعداً للغاية. وسريعاً!