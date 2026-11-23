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تحدي أبوظبي الصحراوي 2026: مورايس يتصدر فئة السيارات ودوكرتي يتفوق في الدراجات مع نهاية المرحلة الأولى

انطلقت اليوم الاثنين منافسات المرحلة الأولى "تويوتا الفطيم" من النسخة الخامسة والثلاثين لرالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

منشور: 23-11-2026

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قطع المتسابقون مسافة 344 كيلومتراً عبر تضاريس صحراوية متنوعة، امتدت غرباً بمحاذاة مدار السرطان، من واحات العين وأفلاجها التاريخية وصولاً إلى مدينة زايد، التي تحتضن المخيم الرئيسي الجديد للرالي بالقرب من حصن الظفرة، في مسار يجمع بين الطبيعة الصحراوية والإرث التاريخي والثقافي لمنطقتي العين والظفرة.

وتصدر البرازيلي لوكاس مورايس، بطل العالم للراليات الصحراوية للسيارات، برفقة ملاحه الإسباني بابلو مورينو، منافسات المرحلة الأولى منذ نقطة التوقيت الأولى، ليمنح فريق داسيا ساندرايدرز الفوز بزمن ساعتين و29 دقيقة و38 ثانية، متقدماً بفارق 54 ثانية على الجنوب أفريقي هينك لاتيغان وملاحه بريت كامينغز من فريق تويوتا غازو ريسينغ.

وشهدت المنافسة تقارباً كبيراً في الأزمنة، إذ لم يتجاوز الفارق بين مورايس ولاتيغان 13 ثانية عند الكيلومتر 171، قبل أن يوسعه البرازيلي إلى 51 ثانية عند نقطة التوقيت الأخيرة، مستفيداً من النهج الحذر الذي اتبعه منافسه على المسارات الصعبة.

وحل الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم المتعدد الألقاب، برفقة ملاحه إدوارد بولانجيه، ثالثاً، بعدما واجه صعوبات في اجتياز إحدى الكثبان الرملية، فيما جاء القطري ناصر العطية وملاحه البلجيكي فابيان لوركان رابعاً بفارق دقيقتين و15 ثانية، ليحافظ العطية على حظوظه في المنافسة على لقب الرالي وبطولة العالم.

واكتفى الأمريكي سيث كوينتيرو، متصدر بطولة العالم، وملاحه أندرو شورت بالمركز الخامس بفارق 3 دقائق و20 ثانية عن المتصدر، بعدما واجه تحديات افتتاح المسار وصعوبات في عبور الكثبان الرملية.

وبهذه النتائج، قلص لوب الفارق مع كوينتيرو في صدارة بطولة العالم من 14 إلى 12 نقطة، بعدما حصد نقطتين إضافيتين في المرحلة. ومع تبقي أربع مراحل و50 نقطة متاحة من نتائج المراحل والترتيب النهائي للرالي، لا يزال أربعة متسابقين يحتفظون بفرص حسابية للتتويج، إذ يتأخر العطية بفارق 19 نقطة عن كوينتيرو، ولاتيغان بفارق 47 نقطة.

وتزداد المنافسة إثارة في ظل العلاقة التي تجمع كوينتيرو بلوب، إذ سبق للأمريكي أن وصف البطل الفرنسي بأنه قدوته منذ الطفولة وأحد أبرز الموجهين في مسيرته، فيما يُتوقع تصاعد الضغوط مع استمرار المراحل الصحراوية الشاقة.

مايكل دوكرتي

وفي منافسات الدراجات النارية، فرض الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي، دراج فريق هيرو موتورسبورتس، سيطرته على المرحلة، مستفيداً من انطلاقه في المركز الحادي عشر عقب فوزه بالمرحلة التأهيلية، ليسجل أسرع زمن في نقاط التوقيت الوسيطة الست.

وتقدم دوكيرتي على الأسترالي دانيال ساندرز، متصدر بطولة العالم، بفارق 27 ثانية عند الكيلومتر 30، ثم دقيقة و46 ثانية عند الكيلومتر 103، وصولاً إلى 3 دقائق و11 ثانية عند الكيلومتر 202. وتراجع ساندرز إلى المركز الخامس في الجزء الأخير، ليحتل المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 12 ثانية خلف الإسباني توشا شارينا.

أما الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس، زميل ساندرز في فريق ريد بُل كي تي إم، الذي دخل الجولة الختامية متساوياً مع شارينا في المركز الثاني ببطولة العالم، فقد واجه مهمة افتتاح المسار بعد حلوله في المركز السادس والعشرين بالمرحلة التأهيلية، بفارق أربع دقائق عن دوكيرتي.

واستفاد بينافيديس من المكافآت الزمنية المخصصة لافتتاح المسار، ليقلص فارقه من 3 دقائق وثانيتين إلى 45 ثانية عند الكيلومتر 171، قبل أن يتراجع إلى المركز الخامس عند الكيلومتر 202، ثم يتقدم ثلاثة مراكز في الجزء الأخير وينهي المرحلة ثانياً بفارق 3 دقائق و20 ثانية عن دوكيرتي.

وحل الفرنسي أدريان فان بيفيرين، دراج هوندا، ثالثاً في المرحلة، ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 4 دقائق و53 ثانية عن دوكيرتي، الذي حقق انتصاره الأربعين في فئة "رالي 2".

وقال جاك برنت، المدير العام لتويوتا ولكزس في الإمارات لدى الفطيم للسيارات، الشريك الرسمي للمركبات في رالي أبوظبي الصحراوي: "يمتلك رالي أبوظبي الصحراوي تاريخاً يمتد إلى 35 عاماً، ونعتز بشراكتنا مع هذا الحدث على مدار السنوات الخمس الماضية، كما نفخر بمشاركة سيارات تويوتا هايلكس في منافساته ومنافستها على لقب البطولة".

وقال: "تتمتع تويوتا الفطيم بحضور راسخ في دولة الإمارات يمتد لأكثر من 70 عاماً، وتمثل مشاركتنا في هذا الحدث فرصة مهمة لرد الجميل للمجتمع ودعم رياضة المحركات، لا سيما أن الرالي يتمتع بمكانة عالمية مرموقة ويقام في منطقة تتميز بطبيعتها الاستثنائية".

وأضاف: "لا يقتصر دورنا على المشاركة في المنافسات، بل نوفر أيضاً مجموعة من مركبات الدعم التي تسهم في تنظيم الرالي وتجهيز مراحله وضمان سير عملياته الميدانية بكفاءة، اذ نوفر أكثر من 20 مركبة لدعم العمليات التنظيمية في مختلف المراحل، وآمل أن تتاح لي الفرصة خلال هذا الأسبوع لقيادة بعض سيارات تويوتا وخوض تجربة القيادة في الصحراء بنفسي".

هينك لاتيغان، تويوتا غازو ريسينغ

واختتم: "إنها تضاريس رائعة توفر تجربة قيادة استثنائية، خصوصاً مع مركبات تويوتا التي تتمتع بقدرات عالية على التعامل مع مثل هذه الظروف. وبالتأكيد سأشجع سيث كوينتيرو وهينك لاتيغان اللذين يتنافسان بسيارات تويوتا، وأتوقع منافسة قوية ومثيرة حتى النهاية. أتمنى التوفيق لجميع المتسابقين، ونتطلع إلى ما ستسفر عنه النتائج".

وتتواصل المنافسات غداً الثلاثاء 24 نوفمبر بإقامة المرحلة الثانية برعاية أدنوك للتوزيع، وهي الأطول في الرالي بمسافة 398 كيلومتراً، منها 325 كيلومتراً للمرحلة الخاصة، من مدينة زايد إلى السلع على ساحل الخليج العربي.

وتُختتم المرحلة في المخيم الماراثوني على ساحل الخليج العربي، حيث يمضي المتسابقون ليلتهم دون مساندة فرق الصيانة والدعم الفني، استعداداً للعودة إلى مدينة زايد يوم الأربعاء. ويقع بالقرب من المخيم أحد المعالم الطبيعية التاريخية في منطقة الظفرة، وهي "شجرة الشبهانة"، من أشجار الغاف المعمّرة التي يُقدّر عمرها بنحو 200 عام، وكانت ملاذاً يستظل به المسافرون من البدو خلال رحلاتهم عبر الصحراء.

ويحظى رالي أبوظبي الصحراوي بدعم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، إلى جانب أدنوك للتوزيع شريك الطاقة، وتويوتا الفطيم شريك السيارات.

كما تسهم في دعم تنظيم الحدث وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني، ومياه العين شريك الترطيب، وتدوير، وقنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي.

الترتيب العام للسيارات بعد المرحلة الأولى

1. لوكاس مورايس (البرازيل) / بابلو مورينو (إسبانيا) – داسيا ساندرايدرز – ساعتان و29 دقيقة و38 ثانية.

2. هينك لاتيغان / بريت كامينغز (جنوب أفريقيا) – تويوتا غازو ريسينغ – بفارق 54 ثانية.

3. سيباستيان لوب / إدوارد بولانجيه (فرنسا) – داسيا ساندرايدرز – بفارق دقيقة و21 ثانية.

4. ناصر العطية (قطر) / فابيان لوركان (بلجيكا) – داسيا ساندرايدرز – بفارق دقيقتين و15 ثانية.

5. سيث كوينتيرو / أندرو شورت (الولايات المتحدة) – تويوتا غازو ريسينغ – بفارق 3 دقائق و20 ثانية.

الترتيب العام للدراجات النارية بعد المرحلة الأولى

1. مايكل دوكيرتي (جنوب أفريقيا) – هيرو موتورسبورتس – ساعتان و32 دقيقة.

2. أدريان فان بيفيرين (فرنسا) – مونستر إنرجي هوندا – بفارق 4 دقائق و53 ثانية.

3. توشا شارينا (إسبانيا) – مونستر إنرجي هوندا – بفارق 4 دقائق و55 ثانية.

4. دانيال ساندرز (أستراليا) – ريد بُل كي تي إم – بفارق 5 دقائق و7 ثوانٍ.

5. لوتشيانو بينافيديس (الأرجنتين) – ريد بُل كي تي إم – بفارق 8 دقائق و23 ثانية.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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