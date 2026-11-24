تقرير المرحلة

سلاسل متعددة

تحدي أبوظبي الصحراوي: كوينتيرو يفوز بالمرحلة الثانية ولاتيغان ينتزع صدارة الترتيب العام

شهدت المرحلة الثانية "أدنوك للتوزيع" من النسخة الخامسة والثلاثين لرالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ومجلس أبوظبي الرياضي، تحديات استثنائية وسط مناظر طبيعية خلابة.

منشور: 24-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

حيث خاض المتسابقون أطول مراحل الرالي لهذا الأسبوع وفق نظام المرحلة الماراثونية، انطلاقاً من مدينة زايد وصولاً إلى السلع، في مسار امتد إلى الساحل الغربي لإمارة أبوظبي للمرة الأولى في تاريخ الرالي.

وبلغ طول المرحلة 411 كيلومتراً، منها 314 كيلومتراً من المنافسات الخاصة الخاضعة للتوقيت، وصولاً إلى المخيم الماراثوني على ساحل الخليج العربي، حيث وصل الأمريكي سيث كوينتيرو، الفائز بفئة السيارات، والأسترالي دانيال ساندرز، الفائز بالدراجات النارية، بعد يوم شاق نجحا خلاله في التفوق على منافسيهما، ليؤكد متصدرا بطولة العالم للراليات الصحراوية في فئتي السيارات والدراجات النارية تفوقهما في هذه المرحلة.

وشهد المسار عبر منطقة الظفرة تضاريس غير مألوفة، تنوعت بين الكثبان الرملية والسبخات الجافة والمسارات الترابية السريعة والمقاطع الصخرية قرب شبه جزيرة السلع، بعدما انطلقت المنافسات وسط أجواء ضبابية. ورغم أن المسارات السريعة أتاحت فرصاً لتعويض الوقت، فإن تعدد الخيارات زاد صعوبة الملاحة، وجعل القراءة الدقيقة لكتاب الطريق عاملاً حاسماً.

ومر المتسابقون بالقرب من "شجرة الشبهانة"، وهي شجرة غاف معمّرة يتجاوز عمرها 200 عام. وتُعد الغاف رمزاً للصمود والسلام والحياة، لقدرتها على التكيف مع الظروف الصحراوية القاسية.

واستمراراً للتقليد الذي استُحدث العام الماضي، أمضى المشاركون ليلتهم في خيام المخيم الماراثوني بالسلع، بينما بقيت فرق الدعم في مدينة زايد، ما ألزم المتسابقين بصيانة مركباتهم ودراجاتهم وإصلاحها بأنفسهم، والتعافي من مشقة المرحلة دون مساعدة أخصائيي العلاج الطبيعي، في اختبار حقيقي للتحمل نجح خلاله كوينتيرو وساندرز في تحقيق الفوز.

كوينتيرو يحسم منافسات السيارات ولاتيغان يتصدر الترتيب العام

وحقق الأمريكي سيث كوينتيرو، سائق تويوتا هايلوكس، فوزه الثامن في مسيرته بفئة "ألتيميت"، رغم عدم تصدره أيّاً من نقاط التوقيت الوسيطة، قبل أن يحسم المنافسة عند خط النهاية، ويحصد خمس نقاط ثمينة في سعيه إلى الفوز بلقبه الأول في بطولة العالم للراليات الصحراوية.

وجاء فوز كوينتيرو رغم تعرضه لعقوبة زمنية بلغت 20 ثانية، كادت تكلفه صدارة المرحلة، في ظل المنافسة الشديدة التي شهدتها المسارات الصخرية السريعة والمنخفضات غير المرئية خلف الكثبان الرملية، حيث لم يتجاوز الفارق بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى 19 ثانية، بعد ساعتين و45 دقيقة من المنافسات الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وتفوق كوينتيرو على زميليه في فريق تويوتا غازو ريسينغ، الجنوب أفريقي هينك لاتيغان وملاحه بريت كامينغز، بفارق 18 ثانية، فيما حل القطري ناصر العطية وملاحه البلجيكي فابيان لوركان، على متن سيارة داسيا، ثالثاً بفارق ثانية واحدة إضافية.

وجاء الفرنسي سيباستيان لوب وملاحه إدوارد بولانجيه في المركز الرابع، بفارق دقيقة واحدة عن الفائز، ليصبح لوب متأخراً عن كوينتيرو بفارق 15 نقطة في ترتيب بطولة العالم، مع بقاء 45 نقطة متاحة حتى ختام الرالي يوم الجمعة.

ولا يزال ناصر العطية ضمن دائرة المنافسة على اللقب، رغم اتساع الفارق بينه وبين كوينتيرو إلى 21 نقطة، بعدما بدأ الرالي متأخراً عنه بفارق 19 نقطة.

وفي المقابل، أنهى فوز كوينتيرو حسابياً آمال لاتيغان في المنافسة على لقب بطولة العالم للسائقين، إلا أن السائق الجنوب أفريقي يواصل لعب دور مهم في طموحات تويوتا على مستوى البطولة، إلى جانب سعيه للفوز بلقب رالي أبوظبي الصحراوي.

ونجح لاتيغان في تحويل تأخره بفارق 54 ثانية بعد المرحلة الأولى إلى صدارة الترتيب العام بفارق دقيقة وثانية عن البرازيلي لوكاس مورايس وملاحه بابلو مورينو، رغم أن طبيعة التضاريس الصحراوية لا تتناسب، بحسب تصريحاته السابقة، مع أسلوب قيادته المفضل.

وحافظ بقية أصحاب المراكز الخمسة الأولى على ترتيبهم، مع تقلص الفوارق الزمنية، حيث يحتل كوينتيرو المركز الخامس بفارق دقيقتين وثماني ثوانٍ عن لاتيغان، مع تبقي أكثر من نصف مراحل الرالي.

أما مورايس، حامل اللقب، فواجه تحدي الانطلاق أولاً وفتح المسار أمام بقية المتسابقين، ما كلفه نحو دقيقتين خلال المرحلة، وهو فارق محدود نسبياً بالنظر إلى طول المسار وصعوبة الملاحة دون آثار للمركبات أمامه. ويحتل مورايس المركز الثاني في الترتيب العام بفارق دقيقة وثانية، فيما يمنحه حلوله خامساً في المرحلة الثانية موقع انطلاق قد يكون مناسباً خلال المرحلة الثالثة.

وشهدت فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الباجيز إنجازاً إماراتياً، بعدما تمكن الثنائي منصور بالهلي وملاحه خالد الكندي من الفوز بالفئة، رغم خسارتهما بعض الوقت خلال المرحلة، متفوقين على والد منصور، يحيى بالهلي، وملاحه علي العجمي، ليحافظ منصور والكندي على المركز الثامن في الترتيب العام للسيارات.

دانيال ساندرز

ساندرز يفوز بالمرحلة الثانية ودوكيرتي يحافظ على الصدارة

وحقق الأسترالي دانيال ساندرز، حامل لقب بطولة العالم للدراجات النارية ومتصدر ترتيبها، فوزه الثامن والثلاثين بالمراحل الخاصة خلال مسيرته، والحادي عشر هذا الموسم، بعدما بدأ اليوم متأخراً بأكثر من ثماني دقائق عن الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي، متصدر المرحلة الأولى من فريق هيرو موتورسبورتس.

ومع انطلاق دوكيرتي أولاً لفتح المسار، انحصرت المنافسة بين ساندرز وزميله الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس، الذي لا يزال ينافس على لقب العالم. ولحق بينافيديس بدوكيرتي مبكراً، وعمل الاثنان على تحديد المسار والاستفادة من المكافآت الزمنية، قبل أن يفوّتا إحدى الإشارات الملاحية ويخسرا ثلاث دقائق أثناء العودة إلى الطريق الصحيح، بعدما تبادلا الصدارة مع ساندرز عند نقاط التوقيت.

ومهّد ذلك لفوز ساندرز، رغم تعرضه للسقوط بعد 250 كيلومتراً، في حادث وصفه بأنه «مخيف ومفاجئ». وعاد سريعاً إلى دراجته، وأكمل المرحلة بوتيرة محسوبة، مستعيناً بتتبع مسار الإسباني توشا شارينا بعد تضرر جهاز الملاحة الخاص به.

وقال ساندرز عند وصوله إلى السلع: "أعتقد أننا فزنا بالمرحلة، لكنني لا أعرف كيف"، بعدما تقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق دقيقة و20 ثانية عن دوكيرتي، الذي واصل تصدره على متن دراجة من فئة "رالي 2"، متقدماً على دراجي الفرق المصنعية في فئة "رالي جي بي".

وحل الفرنسي أدريان فان بيفيرين ثانياً في المرحلة، ليتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب العام، لكنه بقي متقدماً على منافسي اللقب شارينا وبينافيديس، مع تبقي ثلاث مراحل قد تشهد تغيرات في المراكز نظراً لصعوبة التضاريس وتنوعها.

أدنوك للتوزيع تؤكد التزامها بدعم الرالي

وأبرزت أطول مراحل الرالي التحديات اللوجستية التي تفرضها إقامة المنافسات في المناطق النائية غرب إمارة أبوظبي، وأهمية الشراكة الممتدة بين أدنوك للتوزيع ورالي أبوظبي الصحراوي.

وأكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، في تصريح أدلى به الأسبوع الماضي قبيل انطلاق الرالي: "يُعد رالي أبوظبي الصحراوي أحد أبرز أحداث رياضة المحركات في المنطقة، ونفخر بدعمنا له على مدى 30 عاماً. فمن خلال حلول الوقود الموثوقة والخبرات التشغيلية والقدرات اللوجستية المتقدمة، تسهم فرقنا في ضمان تنظيم الحدث بأمان وكفاءة عبر بعض أكثر المناطق النائية في دولة الإمارات".

وأضاف: "بصفتنا أكبر شركة لتجزئة خدمات التنقل والتسوق في دولة الإمارات من حيث حجم الشبكة، نواصل التزامنا بتقديم خدمات استثنائية لعملائنا وشركائنا، ودعم الفعاليات التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية".

المرحلة الثالثة تعيد الرالي إلى مدينة زايد

وتقام الأربعاء مرحلة "ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة" الثالثة، من السلع إلى مدينة زايد، لمسافة 422 كيلومتراً، منها 300 كيلومتر من المنافسات الخاصة الخاضعة للتوقيت، عبر مسارات سريعة متعددة الخيارات تتطلب دقة عالية في الملاحة.

وينطلق المتسابقون بعد ليلة في المخيم الماراثوني، تولوا خلالها صيانة مركباتهم ودراجاتهم دون مساعدة فرق الدعم، ليخوضوا مرحلة طويلة أخرى قبل العودة إلى فرقهم في المخيم الرئيسي بمدينة زايد.

ويحظى رالي أبوظبي الصحراوي بدعم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، وشريك الطاقة "أدنوك للتوزيع"، وشريك السيارات "تويوتا الفطيم"، إلى جانب وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني، وشريك الترطيب "مياه العين"، ومجموعة تدوير، والشريك الإعلامي "قنوات أبوظبي الرياضية".

لوكاس مورايس

الترتيب العام للسيارات بعد المرحلة الثانية

1 هينك لاتيغان / بريت كامينغز (جنوب أفريقيا) – تويوتا غازو ريسينغ – 5 ساعات و14 دقيقة و37 ثانية.

2 لوكاس مورايس (البرازيل) / بابلو مورينو (إسبانيا) – داسيا ساندرايدرز – بفارق دقيقة وثانية.

3 سيباستيان لوب / إدوارد بولانجيه (فرنسا) – داسيا ساندرايدرز – بفارق دقيقة و9 ثوانٍ.

4 ناصر العطية (قطر) / فابيان لوركان (بلجيكا) – داسيا ساندرايدرز – بفارق دقيقة و22 ثانية.

5 سيث كوينتيرو / أندرو شورت (الولايات المتحدة)– تويوتا غازو ريسينغ – بفارق دقيقتين و8 ثوانٍ.

الترتيب العام للدراجات النارية بعد المرحلة الثانية

1 مايكل دوكيرتي (جنوب أفريقيا) – هيرو موتورسبورتس – 5 ساعات و25 دقيقة و32 ثانية.

2 دانيال ساندرز (أستراليا) – ريد بُل كيه تي إم – بفارق دقيقة و20 ثانية.

3 أدريان فان بيفيرين (فرنسا) – مونستر إنرجي هوندا HRC – بفارق دقيقة و34 ثانية.

4 توشا شارينا (إسبانيا) – مونستر إنرجي هوندا HRC – بفارق 3 دقائق و8 ثوانٍ.

5 لوتشيانو بينافيديس (الأرجنتين) – ريد بُل كيه تي إم – بفارق 5 دقائق و19 ثانية.

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق تحدي أبوظبي الصحراوي 2026: مورايس يتصدر فئة السيارات ودوكرتي يتفوق في الدراجات مع نهاية المرحلة الأولى

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





"أشركوا بيرمان في سباق وأجلسوا أحدهما".. هينكليف يدعو فيراري إلى فرض عقوبات حقيقية بعد أزمتها الأخيرة



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



"أشركوا بيرمان في سباق وأجلسوا أحدهما".. هينكليف يدعو فيراري إلى فرض عقوبات حقيقية بعد أزمتها الأخيرة





تحدي أبوظبي الصحراوي: كوينتيرو يفوز بالمرحلة الثانية ولاتيغان ينتزع صدارة الترتيب العام



سلاسل متعددة



Misc سلاسل متعددة 7 دقيقة



تحدي أبوظبي الصحراوي: كوينتيرو يفوز بالمرحلة الثانية ولاتيغان ينتزع صدارة الترتيب العام





مارك ماركيز: كبح غرائزي كان مفتاح الفوز بلقب الموتو جي بي لموسم 2026



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



1 س



مارك ماركيز: كبح غرائزي كان مفتاح الفوز بلقب الموتو جي بي لموسم 2026





خلاف حول الراتب يؤخر تجديد عقد أولي بيرمان مع هاس في الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 س



خلاف حول الراتب يؤخر تجديد عقد أولي بيرمان مع هاس في الفورمولا 1

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك