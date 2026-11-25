تقرير المرحلة

سلاسل متعددة

تحدي أبوظبي الصحراوي: العطية يفوز بالمرحلة الثالثة ومورايس يستعيد الصدارة بفارق 6 ثوانٍ

اختُتمت اليوم الأربعاء منافسات المرحلة الثالثة من النسخة الـ35 لرالي أبوظبي الصحراوي 2026، التي حملت اسم «ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة»، وعاد خلالها المتسابقون من مخيم الماراثون في السلع إلى مدينة زايد، عبر مسار امتد لمسافة 422 كم، منها 300 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

منشور: 25-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

ناصر العطية، داسيا

شهدت المرحلة الثالثة من الرالي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، تألق القطري ناصر العطية في فئة السيارات، والإسباني توشا شارينا في فئة الدراجات النارية، وسط تغيّرات كبيرة في موازين المنافسة.

واختتم المتسابقون بذلك مرحلة الماراثون الممتدة على مدار يومين، بعدما أمضوا ليلة في الخيام بعيداً عن فرق الدعم الفني، قبل استئناف المنافسات عبر مسارات صحراوية سريعة ومتفرعة، تطلّبت دقة كبيرة في الملاحة وقراءة كتاب الطريق.

واختبرت أول 100 كم من المرحلة القدرات الملاحية للمتسابقين، عبر مساحات واسعة من السبخات الملحية بمحاذاة الحدود، وسط تغيّرات متكررة في الاتجاهات، قبل الانتقال إلى المسارات الرملية بين الكثبان. وعقب مقطعي عبور، واصل المتسابقون المنافسات عبر مسارات سريعة تطلّبت تركيزاً عالياً، وصولاً إلى خط النهاية والمخيم الرئيسي في مدينة زايد.

وربطت المرحلة بين وجهين مختلفين من منطقة الظفرة، حيث شكّل الميناء الطبيعي في رأس غميس بالقرب من السلع محطة للمسافرين بحراً على مدى قرون، فيما تحتضن مدينة زايد، المركز الإداري للمنطقة، مهرجان الظفرة الذي يجمع ملاك الإبل من مختلف دول الخليج للمشاركة في المسابقات التراثية.

منافسات السيارات

وحقق القطري ناصر العطية، الفائز برالي أبوظبي الصحراوي خمس مرات، انتصاره الأول في مراحل النسخة الـ35، بعدما تصدّر جميع نقاط التوقيت، وسط هيمنة واضحة لفريق "داسيا"، إذ تفوّق العطية وملاحه البلجيكي فابيان لوركان بفارق 35 ثانية على زميليهما البرازيلي لوكاس مورايس والإسباني بابلو مورينو، فيما حل الفرنسيان سيباستيان لوب وإدوارد بولانجيه ثالثاً بفارق دقيقة و21 ثانية.

ونجح العطية، الذي بدأ المرحلة في المركز الرابع للترتيب العام بفارق دقيقة و21 ثانية عن الصدارة، في التقدم مركزين، ليصبح على بُعد 6 ثوانٍ فقط من بطل العالم وحامل اللقب لوكاس مورايس، الذي استعاد صدارة الترتيب العام للرالي.

وتراجع المتصدران السابقان، الجنوب أفريقيان هينك لاتيغان وبريت كامينغز، إلى المركز الرابع بفارق دقيقة و40 ثانية عن مورايس، أمام زميليهما في فريق تويوتا جازو ريسينغ، الأمريكيين سيث كوينتيرو وأندرو شورت، وسط استغراب طواقم تويوتا من تراجع سرعتها على مسار بدا سهلاً نسبياً.

ومع تبقي يومين على ختام الموسم، تتزايد الضغوط على كوينتيرو الساعي إلى إحراز لقبه العالمي الأول، بعدما قلّص لوب الفارق بينهما إلى 13 نقطة، مع إمكانية حصد 40 نقطة كحد أقصى في المرحلتين المتبقيتين.

ولا يزال العطية بدوره ضمن دائرة المنافسة على اللقب العالمي، بفارق 17 نقطة عن الصدارة، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى استراتيجية الفريق خلال اليومين المقبلين، ودعم مساعي لوب للتفوّق على كوينتيرو.

وأعرب كوينتيرو عن شعوره بأنه يخوض منافسة «واحد ضد ثلاثة»، مبدياً تشاؤمه بشأن قدرته على التصدي لمنافسة لوب، الذي يسعى بدوره إلى إحراز لقبه العالمي الأول في الرالي الصحراوي، وإضافته إلى ألقابه التسعة في بطولة العالم للراليات.

وقال كوينتيرو متحدياً: «إما أن نخاطر بكل شيء أو نحقق الفوز غداً".

منصور بالهلي

تألق إماراتي في فئة "اس اس في"

وواصل الثنائي الإماراتي منصور الهلي وخالد الكندي تألقهما، محققين الفوز بالمرحلة الثانية على التوالي في فئة "اس اس في"، بعدما قطعا مسافة المرحلة الخاصة البالغة 300 كم بزمن ساعتين و47 دقيقة و46 ثانية.

وحل ثنائي فريق "آر إكس سبورت" في المركز العاشر ضمن الترتيب العام للسيارات في المرحلة، وتصدّرا فئتهما بفارق 12 دقيقة و19 ثانية عن يحيى الهلي، والد منصور، وملاحه علي العجمي، ليواصل الفريق هيمنته على المركزين الأول والثاني.

دانيال ساندرز

منافسات الدراجات النارية

وأكدت المرحلة الثالثة مجدداً أهمية التركيز طوال منافسات رالي أبوظبي الصحراوي، حيث تبادل الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس والإسباني توشا شارينا والجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي، متصدر الترتيب العام آنذاك، أفضل الأزمنة، وسط استعدادات المنافسين لمواجهة كثبان ليوا المرتفعة غداً الخميس.

إلا أن دوكيرتي ارتكب خطأ ملاحياً عند الكيلومتر 250، أدى إلى خروجه عن المسار وخسارته 10 دقائق على الأقل أثناء محاولته العودة إليه، معرباً عن أسفه لارتكاب خطأ يعتقد أنه قد يكلّفه الفوز بالرالي.

وتراجع دوكيرتي إلى المركز الخامس في الترتيب العام، بفارق أكثر من 7 دقائق عن المتصدر الجديد الفرنسي أدريان فان بيفيرين، إلا أنه احتفظ بصدارة فئة "رالي 2"، مع استفادته من الانطلاق خلف منافسيه وتتبع مساراتهم في المرحلة قبل الأخيرة.

وكان بينافيديس، دراج فريق "كيه تي إم"، في طريقه للفوز بالمرحلة، إلا أنه تعمّد تخفيض سرعته لتجنب الانطلاق أولاً في المرحلة الرابعة، نظراً لصعوبة شق الطريق عبر كثبان ليوا الرملية أمام بقية المنافسين.

وحاول شارينا، دراج فريق هوندا، اتباع الاستراتيجية ذاتها، إلا أنه لم يخسر وقتاً كافياً، ليحقق الفوز بالمرحلة ويجد نفسه أمام تحدي افتتاح المسار غداً الخميس.

ويواصل شارينا المنافسة على لقب بطولة العالم، متساوياً في النقاط مع بينافيديس، خلف متصدر البطولة الأسترالي دانيال ساندرز، الذي اتبع استراتيجية حذرة عقب تعرضه لحادث طفيف في المرحلة الثانية.

وأنهى ساندرز، بطل العالم والفائز برالي أبوظبي الصحراوي 2025، المرحلة في المركز السادس، متراجعاً مركزاً واحداً إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 3 دقائق و30 ثانية عن فان بيفيرين، محافظاً على موقع مناسب للاحتفاظ بلقبه العالمي.

وقال سعادة خالد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: "أبرزت مرحلة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة التنوع الكبير في التضاريس التي تتمتع بها هذه المنطقة من إمارة أبوظبي، فبعد قضاء ليلة في السلع بعيداً عن فرق الدعم الفني، واجه المتسابقون تحديات الملاحة عبر السبخات الملحية بمحاذاة الحدود، قبل الانتقال إلى المسارات الرملية السريعة باتجاه مدينة زايد".

وأضاف: "شكّلت المرحلة ختاماً صعباً لمنافسات الماراثون، وفرصة لإبراز جانب مختلف من منطقة الظفرة أمام الجمهور العالمي، ونتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة، وإلى ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على دعمه لإقامة منافسات رالي أبوظبي الصحراوي في هذه المناطق".

كثبان ليوا تنتظر المتسابقين

وتتواصل منافسات الرالي غداً الخميس بإقامة المرحلة الرابعة، التي تحمل اسم «مهرجان ليوا»، وتنطلق من مدينة زايد جنوباً باتجاه كثبان ليوا، قبل العودة إلى المخيم الرئيسي ذاته، في المرحلة الدائرية الوحيدة للرالي، والتي تمتد لمسافة 351 كم، منها 258 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، باتجاه الأطراف الشمالية لصحراء الربع الخالي.

وتفرض كثبان ليوا إيقاعاً مختلفاً على المنافسات، بعد يومين من المسارات السريعة في غرب منطقة الظفرة، حيث يتعين على المتسابقين تقدير سرعاتهم عند صعود الكثبان، وقراءة قممها، والحفاظ على زخم الحركة فوق الرمال الناعمة، مع دخول الجولة الختامية لبطولة العالم يومها قبل الأخير.

ويحظى رالي أبوظبي الصحراوي بدعم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، إلى جانب أدنوك للتوزيع (شريك الطاقة)، والفطيم تويوتا (شريك السيارات).

كما يحظى الرالي بدعم وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني، ومياه العين (شريك الترطيب)، وتدوير، وقناة أبوظبي الرياضية (الشريك الإعلامي).

الترتيب العام للدراجات النارية بعد المرحلة الثالثة

1 أدريان فان بيفيرين (فرنسا) | مونستر إنرجي هوندا | 8:00:51 |

2 توشا شارينا (إسبانيا) | مونستر إنرجي هوندا 35 | +35 ثانية |

3 دانيال ساندرز (أستراليا) | ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ | +3:30 دقيقة |

4 لوتشيانو بينافيديس (الأرجنتين) | ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ | +4:09 دقيقة |

5 مايكل دوكيرتي (جنوب أفريقيا) | هيرو موتورسبورتس تيم رالي | +7:22 دقيقة |

الترتيب العام للسيارات بعد المرحلة الثالثة

1 لوكاس مورايس (البرازيل) / بابلو مورينو (إسبانيا) | داسيا ساندرايدرز | 7:35:04 |

2 ناصر العطية (قطر) / فابيان لوركان (بلجيكا) | داسيا ساندرايدرز | +6 ثوانٍ |

3 سيباستيان لوب / إدوارد بولانجيه (فرنسا) | داسيا ساندرايدرز | +1:14 دقيقة |

4 هينك لاتيغان / بريت كامينغز (جنوب أفريقيا) | تويوتا جازو ريسينغ W2RC | +1:40 دقيقة |

5 سيث كوينتيرو / أندرو شورت (الولايات المتحدة) | تويوتا جازو ريسينغ W2RC | +4:10 دقيقة |

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق تحدي أبوظبي الصحراوي: كوينتيرو يفوز بالمرحلة الثانية ولاتيغان ينتزع صدارة الترتيب العام

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





فيراري وهاميلتون ولوكلير تجاوزوا الحدود: الكلام لم يعد كافيًا الآن



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



فيراري وهاميلتون ولوكلير تجاوزوا الحدود: الكلام لم يعد كافيًا الآن





تحدي أبوظبي الصحراوي: العطية يفوز بالمرحلة الثالثة ومورايس يستعيد الصدارة بفارق 6 ثوانٍ



سلاسل متعددة



Misc سلاسل متعددة 9 دقيقة



تحدي أبوظبي الصحراوي: العطية يفوز بالمرحلة الثالثة ومورايس يستعيد الصدارة بفارق 6 ثوانٍ





رالف شوماخر: هاميلتون يريد "تحطيم" لوكلير نفسيًا وفرض نفسه كسائق أول في فيراري "بأي ثمن"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



9 دقيقة



رالف شوماخر: هاميلتون يريد "تحطيم" لوكلير نفسيًا وفرض نفسه كسائق أول في فيراري "بأي ثمن"





فرناندو ألونسو: لا يمكننا المنافسة بوحدة الطاقة التي نمتلكها



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



51 دقيقة



فرناندو ألونسو: لا يمكننا المنافسة بوحدة الطاقة التي نمتلكها

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك