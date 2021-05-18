تجربة القيادة تمتدّ عبر الطرقات الرائعة لـ "أبينين مودينا"، ريغيو إيميليا وبولونيا. لكن نجوم تلك التجربة هي أحدث المعجزات الهندسية من قبل بورغو بانيغالي: "دوكاتي مالتيسترادا في4"، "مالتيسترادا 950أس" والجديدة كلياً "دوكاتي مونستر". هذا الجيل الجديد من الدراجات سيسمح للمتابعين بالاستمتاع على الطرقات بكل سلامة، من دون التضحية بالروح الرياضية الجريئة لدراجات دوكاتي.

وتزامناً مع ركوب دراجات دوكاتي، سيمضي المشاركون بعطلة نهاية أسبوع مخصصة لاستكشاف أهم وأروع المناطق في "أرض السرعة"، وذلك عبر مجموعة مذهلة من الطرقات المتعرجة والرائعة. تتضمن الجولة زيارة إلى متحف "باغاني" مع دليل خاصّ، وكذلك زيارة لكبار الشخصيات "في آي بي" إلى متحف فيراري.

وستكتمل الرحلة مع المطبخ "الموديني" التقليدي من توقيع اثنين من أشهر الطُهاة في مودينا الإيطالية: "تراتوريا بومبازا" تقديم لوكا مارتشيني، و"فرانسيشيتا 58" تقديم الرائع ماسيمو بوتورا - الطاهي الشهير الحائز على جوائز عدة، سفير مطبخ "مودينا" والمتابع الشغوف لدراجات دوكاتي.

تجربة "موتور فالي": أول جولة للدراجات النارية عبر "أرض السرعة" 1 / 4 الصورة من قبل: كانوسا إيفنتز تجربة "موتور فالي": أول جولة للدراجات النارية عبر "أرض السرعة" 2 / 4 الصورة من قبل: كانوسا إيفنتز تجربة "موتور فالي": أول جولة للدراجات النارية عبر "أرض السرعة" 3 / 4 الصورة من قبل: كانوسا إيفنتز تجربة "موتور فالي": أول جولة للدراجات النارية عبر "أرض السرعة" 4 / 4 الصورة من قبل: كانوسا إيفنتز

ستُقام تجربة "موتور فالي" ما بين يومي 21 و23 مايو/أيار، والعدد الأقصى للمشاركين هو 10 أشخاص، إضافة إلى مرافقيهم، الذين سيتشاركون معهم هذه التجربة التي لا تُنسى. وسيقام الحدث بأكمله ضمن بروتوكولات تراعي تماماً وبشكل كامل إجراءات فيروس كورونا الصحية.

للمزيد من المعلومات حيال تجربة رحلة "موتور فالي" التي تقدمها فعاليات "كانوسا" بالتعاون مع دوكاتي، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني الرسمي.