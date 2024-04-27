تابعوا السباق الآن - دوري أبوظبي للسباقات الذاتية، ياس مارينا

من مجموعة "أسباير"، العمود التقني لـ مجلس أبوظبي لأبحاث التكنولوجيا المتطورة، تمثل A2RL تحدياً للفرق كي تطوّر سيارة بوسعها السير والمنافسة بالكامل دون أي تدخل بشري. على المسار، حالما تبدأ السيارات السباق فإنها ستعمل بالكامل لوحدها حتى خط النهاية. الطريقة الوحيدة للتدخل البشري تتمثل في إيقافها عن بعد - ليس هناك أي سائق ضمن القمرة! والمسألة بأكملها تعود للتقنيات المتطورة.

الهدف يتمحور في شقّين اثنين: الأول، تقديم عرض حماسي للمتابعين. فالمزيد من سباقات السيارات ليس إلا أمراً إيجابياً في نهاية المطاف. والثاني، هو تطوير تقنيات يمكن استعمالها ضمن سيارات الركاب مستقبلاً. الدروس المستخلصة هنا سيتم تحويلها وتطويعها ضمن أنظمة أمان متقدمة للحفاظ على سلامة السائقين على الطرقات، وفي نهاية المطاف ربما، أن تصبح السيارات قادرة على قيادة نفسها.

A2RL ليست زوبعة في فنجان، بل إنها بداية التزام طويل الأمد لعدة سنوات بتطوير مستقبل تقنيات السلامة، وستحمل مشاهدتها كماً مذهلاً من المتعة كذلك.

شاهدوا السباق ببث مباشر هنا أو يمكنكم التوجه إلى a2rl.io للمزيد من المعلومات.