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"بينيفارينا" تعمل على إعادة تصميم أعرق جوائزها في رياضة السيارات من أجل جوائز شبكة موتورسبورت

سيعود حفل جوائز أوتوسبورت كحدث مباشر يوم 19 ديسمبر/كانون الأول مع تصميم جديد للجوائز الشهيرة.

"بينيفارينا" تعمل على إعادة تصميم أعرق جوائزها في رياضة السيارات من أجل جوائز شبكة موتورسبورت

تستعين ’شبكة موتورسبورت’، المنصة الإعلامية المستقلة والرائدة عالمياً والمختصة بعالم السيارات ورياضتها، بشركة التصميم العالمية "بينيفارينا" للعمل على إعادة تصميم جوائزها العريقة لرياضة السيارات، ما سيجلب الإرث الإيطالي العريق لهذه الشركة طوال ثلاثة عقود إلى الجوائز التي ستُقدم في حفل توزيع جوائز أوتوسبورت الـ 38 المُقام في غروسفينور هاوس لندن، يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2021.

قال سيلفيو أنغوري الرئيس التنفيذي لدى "بينيفارينا": "يملؤنا الفخر حيال دعوتنا للمساعدة في تصميم عصريّ لهذا الرمز العريق في عالم رياضة السيارات. نحن موجودون ضمن صناعة السيارات منذ أكثر من 90 عاماً، نموذجنا لتصميم الجائزة الجديدة يعكس تاريخاً وتقاليد نحن شغوفون بها أشدّ الشغف، مع لمسة عصرية تذكّر بضرورة المضيّ إلى الأمام. الشراكة مع ’شبكة موتورسبورت’ تمثل فرصة كبيرة حقاً، ونحن نأمل مواصلة العمل مع هذا الفريق المتميّز مستقبلاً".

 

وسيشرف باولو تريفيسان، نائب رئيس قسم التصميم في "بينيفارينا أمريكا"، وفريقه على عملية تحديث التصميم الأيقوني العريق المجنّح للجائزة، وذلك بهدف تعزيز وتحسين جمال هذه التحفة الجميلة. وسيركز الفريق على ضمان بقاء روح العمل الأصلي وعراقته مع إضافة لمحة عصرية تعكس كل تلك الخصائص الرائعة وتركزها ضمن الجائزة التي تمثل احتفالاً بروعة وتنافسية وخصائص عالم السيارات.

تُعزز نتائج هذا التعاون من فرادة أعمال "بينيفارينا"، التي تتمثل في قدرتها على صقل أفضل عناصر عالم السيارات في تصميم شامل واحد، يشمل السيارة، المنتج والمبدأ التصميمي العامّ إضافة للبنية الهندسية المتميزة، ما ينتج عنه تصميمٌ فريدٌ لا مثيل له.

من جهته، قال جايمس آلين رئيس ’شبكة موتورسبورت’: "كان من دواعي سرورنا العمل مع ’بينيفارينا’ على هذا المشروع الحماسي. إن مقاربة الفريق العصرية والمبدعة تحترم وبشكل كامل تاريخ وإرث جوائز أوتوسبورت، مع إضافة لمحات حديثة تعكس المعايير التقنية العالية للرياضة الحالية. أغلب السائقين العظام والفرق العريقة قد حصلوا على جائزة أوتوسبورت في مرحلة ما من مسيرتهم المهنية، وهذا الإرث العريق لن يزداد إلا تحسناً وروعة بفضل عمل ’بينيفارينا’".

 

على مدار 38 عاماً، استضاف حفل توزيع جوائز أوتوسبورت أكثر الأسماء شهرة وتألقاً في هذا المجال، مثل إيرتون سينا، لويس هاميلتون، سيباستيان فيتيل، فرناندو ألونسو، السير ستيرلينغ موس، ماريو أندريتي، إيمرسون فيتيبالدي، ريتشارد بيتي، السير جاكي ستيوارت، دايل إيرنهارت وبيرني إكليستون وغيرهم الكثير. ويجمعُ هذا الحفل المرموق مشاهير هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد للاحتفال بالفائزين عاماً تلو الآخر.

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