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"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

باتت بطولة "بينيتس سوبربايك البريطانية" أحدث السلاسل الرياضية التي تُطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في" التابعة إلى شبكة موتورسبورت.

قبيل انطلاقة موسم 2021، أطلقت بطولة "بينيتس سوبربايك البريطانية" قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في" التابعة إلى شبكة موتورسبورت.

وستجلب القناة الجديدة للمتابعين، فعاليات ما يجري خلف الكواليس وستلقي الضوء على مجريات البادوك خلال جميع جولات الموسم. إضافة إلى مقابلات مع الدراجين من عالم البطولة، ما يجعل من هذه القناة الجديدة محطة لأي متابع مهتم بمنافسات سباقات الدراجات.

 

تصوير: موتورسبورت.تي في

وبالاستفادة من القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي ستحصل عليها من منصة "موتورسبورت.تي في" والخدمة الإخبارية المباشرة مع "موتورسبورت.تي في لايف"، فإن بطولة "بينيتس سوبربايك البريطانية" ستتمكن من الوصول إلى الجمهور العالمي الواسع لـ شبكة موتورسبورت البالغ 56 مليون زيارة شهرية، لتضع المحتويات الخاصة بها أمام الأجيال القديمة والحديثة من المتابعين. وهذا ما سيساعد البطولة على البقاء قريبة من الجمهور في هذا العصر الرقمي الذي دخلته رياضة المحركات.

وتواصل منصة "موتورسبورت.تي في" تعزيز موقعها كشريك رسمي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، مثل بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، ناسكار، بطولة السيارات السياحية البريطانية، بورشه، لامبورغيني، مرسيدس، أودي، جاغوار، سباق الأبطال، بطولة "روكو"، "سبيد ووركس موتورسبورت"، حلبة مونزا الإيطالية وسلسلة "دبليو" النسائية. حيث يمكن لمشتركي المنصة الاستمتاع بالمحتوى الغنيّ الذي تقدمه كل تلك القنوات الخاصة.

وفي وقت لاحق من هذا الصيف، سيتم إطلاق "موتورسبورت.تي في لايف"، كخدمة إخبارية مباشرة تقدم لجميع المتابعين أحدث الأخبار لجميع ما يجري في عالم السيارات ورياضتها حول العالم.

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
1/12

الصورة من قبل: موتورسبورت.تي في

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
2/12

الصورة من قبل: موتورسبورت.تي في

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
3/12

الصورة من قبل: موتورسبورت.تي في

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
4/12

الصورة من قبل: موتورسبورت.تي في

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
5/12

الصورة من قبل: موتورسبورت.تي في

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
6/12

الصورة من قبل: موتورسبورت.تي في

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
7/12

الصورة من قبل: موتورسبورت.تي في

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
8/12

الصورة من قبل: موتورسبورت.تي في

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
9/12

الصورة من قبل: موتورسبورت.تي في

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
10/12

الصورة من قبل: موتورسبورت.تي في

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
11/12

الصورة من قبل: موتورسبورت.تي في

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"بينيتس سوبربايك البريطانية" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
12/12

الصورة من قبل: موتورسبورت.تي في

من جهته، قال ستيورات هيغز مدير السلسلة: "يملؤنا الفخر بهذه الشراكة مع شبكة موتورسبورت، بحيث سنتمكن من جلب جمهور جديد إلى بطولة ’بينيتس سوبربايك البريطانية’. وكذلك فإن التواصل مع جمهورنا بهذه الطريقة الجديدة سيعزز من الطبيعة الحماسية للرياضة ويرفع من مستوى الترقب للموسم الجديد. أتطلع قدماً لرؤية هذه القناة تنمو وتتطور للترحيب بجميع المتابعين قدماء كانوا أم جدداً".

 

تصوير: موتورسبورت.تي في

بالمقابل، قال جايمس آلين رئيس شبكة موتورسبورت: "نجح برنامجنا للقنوات الخاصة ضمن منصة ’موتورسبورت.تي في’ بإنشاء وجهة متميزة لجميع متابعي عالم سباقات المحركات. تملؤنا الحماسة لإضافة بطولة أخرى عالمية الطراز. ستحظى بطولة ’بينيتس سوبربايك البريطانية’ بقناتها الخاصة ضمن المنصة، ونحن نتطلع قدماً لجلب جمهور جديد إلى عالمها المثير. وسيحظى المتابعون بخدمة متميزة أخرى في وقت لاحق من هذا العام مع إطلاق خدمتنا المتميزة الإخبارية الخاصة والمباشرة مع ’موتورسبورت.تي في لايف’، والتي ستمنح الجمهور وصولاً مباشراً لأحدث الأخبار في رياضتنا. إن إضافة المزيد من سلاسل السباقات إلى برنامج القنوات الخاصة يعتبر أمراً رائعاً حقاً لجميع متابعينا عبر الإنترنت، وكذلك الأمر إلى السلاسل والبطولات التي ستصل إلى الجمهور المتابع بصيغة رقمية".

 

تصوير: موتورسبورت.تي في

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