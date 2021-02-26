بورشه تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

باتت القناة الخاصة متوافرة الآن ضمن منصة الفيديو الرقمية "موتورسبورت.تي في" التابعة لـ شبكة موتورسبورت، والمخصصة لأخبار السيارات ورياضتها، حيث ستمنح المتابعين فرصة رائعة للاطلاع على كيفية عمل فريق بورشه في الفورمولا إي، إضافة إلى عرض أحدث مجريات برنامجها ضمن منافسات "جي تي".

وتمتلك بورشه تاريخاً عريقاً على الحلبات في جميع فئات رياضة السيارات: فورمولا واحد، سباقات التحمل، رالي داكار ولعل آخر مشاركاتها العالمية تتمثل في بطولة الفورمولا إي.

بورشه تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في" التابعة إلى شبكة موتورسبورت تصوير: موتورسبورت.تي في

ويمتلك المصنع الألماني 19 انتصاراً في سباق لومان 24 ساعة، ويسعى الآن لتعزيز موقع منافسته في البطولة الكهربائية.

وقبيل انطلاق الموسم السابع مع تشكيلةٍ من باسكال فيرلاين سائق الفورمولا واحد السابق وأندريه لوتيرر، يستعد الفريق للبناء على موسمه الأول القوي في 2019-2020.

وبالرغم من بعض التعديلات الطفيفة على مسار حلبة الدرعية قبيل انطلاق أول سباق ليلي في تاريخ البطولة على الإطلاق، لكنّ بورشه تود تكرار النتيجة الرائعة التي حققتها الموسم الماضي مع المركز الثاني في أول مشاركة لها ضمن منافسات الفورمولا إي.

بورشه تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في" التابعة إلى شبكة موتورسبورت تصوير: موتورسبورت.تي في

علاوة على ذلك، نجح لوتيرر بتحقيق قطب الانطلاق الأول في جولة مكسيكو سيتي، ووصل إلى المراكز العشرة الأولى ستّ مرات.

وبعد مجريات الموسم الماضي، حظي المصنع الألماني بالكثير من الثناء على الأداء الذي ظهر به، بينما عمل الفريق على تطوير وحدة طاقة جديدة جاهزة للسباق الأول من الموسم السابع.

وتزامناً مع جهود الفريق، ستمنح قناة بورشه الجديدة في منصة "موتورسبورت.تي في"، نظرة خاصة وحصرية على كواليس العمل في البطولة الكهربائية.

كما أن جمهور شبكة موتورسبورت البالغ 56 مليون زيارة شهرية، يشكل فرصة ممتازة للمصنع الألماني لعرض آخر تقنياته وبرامج عمله أمام المتابعين الشغوفين.

علاوة على ذلك، فإن بورشه ستستفيد من منصة "استديوهات موتورسبورت" التابعة لـ شبكة موتورسبورت والخاصة بإنتاج وتسويق المحتوى المتميز والحصري.

بورشه تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في" التابعة إلى شبكة موتورسبورت تصوير: موتورسبورت.تي في

وتعتبر "استديوهات موتورسبورت" موطناً لأرشيف شبكة موتورسبورت الغنيّ بالوسائط الرقمية، من بينها 26 مليون صورة تمتد طوال تاريخ رياضة السيارات، والذي بات بوسع بورشه الاستفادة منه كذلك.

بالمقابل، ستدعم شبكة موتورسبورت، بورشه، في إطلاق وتقديم وتوزيع المحتوى الخاص بها، على طريق تعزيز موقع المصنع الألماني الرائد، وبرامجه التسابقية، في الصناعة.