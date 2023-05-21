بودكوفسكي مدير ألبين السابق وراء خطط إحياء بطولة "إيه1 جي بي"

المنظمة خلف هذه المبادرة هي "كأس العالم لسباقات السيارات" وتستعمل شعار "إيه1 جي بي"، بالرغم من عدم وجود تسمية فعلية رسمية بعد.

وكانت بطولة "إيه1 جي بي" قد استمرت لأربعة مواسم ما بين 2005-2006 و2008-2009 قبل أن تتسبب المشاكل المالية بتوقفها في موسمها الخامس.

وشهدت البطولة تنافس فرق تحت أعلام دولٍ لسائقين من نفس الجنسية.

وتم استعمال هيكل من شركة "لولا" بمحركات زايتيك، قبل أن يتم استبدالها بسيارات ومحركات من قبل فيراري للموسم الرابع.

ومن المتوقع أن تسير السلسلة الجديدة على نفس النهج مع 20 سيارة متماثلة تستعمل وقوداً مستداماً حيث يضم كل فريق لدولةٍ، تشكيلة تجمع سائقاً خبيراً وآخر يافعاً. وستكون هناك صيغة جديدة للسباقات وفقاً لأحد المصادر.

وكما كشفت "سكاي بيزنس" وأكد موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإن الرجل وراء هذه المبادرة هو رائد الأعمال السير كيث ميلز.

وكان أحد الأشخاص وراء دورة الألعاب الأولمبية 2012 الناجحة في لندن وغيرها من الفعاليات والمبادرات.

ويبدو أن ميلز ومجموعته "أوريجين سبورتس"، يسعى لتأمين تمويل بنكي لبدء هذا المشروع.

كما أن بودكوفسكي، سيترأس حربة المشروع من الناحية التسابقية مثل الإشراف على القوانين الرياضية والنواحي التقنية.

وبدأ بودكوفسكي مسيرته كأخصائي بالانسيابية لدى فريق بروست جي بي في 2001، وتنقل لاحقاً ضمن صفوف فيراري ومكلارين، ليصبح رئيس قسم الانسيابية مع مكلارين في أواخر 2012.

نيكولاس لابيير، فريق البرتغال في إيه1 تصوير: صور موتورسبورت

بعد عامين انتقل للعمل مع "فيا" ليصبح المنسق التقني والرياضي للفورمولا واحد ومن ثم ترأس القسم التقني للفورمولا واحد.

لكن وبدلاً من مواصلة عمله ضمن الهيئة الحاكمة في 2018، انتقل للعمل مع فريق رينو للفورمولا واحد بدور مدير تنفيذي، حيث عمل في البداية إلى جانب سيريل أبيتبول مدير الفريق آنذاك.

ومع خروج أبيتبول من الفريق، وعدم وجود بديل واضح، استلم بودكوفسكي تلك المهمة لموسم 2021.

وترك الفريق في 2022 بعد فترة قصيرة مع الفريق الذي بات اسمه ألبين، قبل وصول أوتمار زافناور كمدير جديد للفريق.