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بداية شبه مثالية للحارثي وعُمان ريسينغ في بطولة بريطانيا لسباقات "جي تي"

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بداية شبه مثالية للحارثي وعُمان ريسينغ في بطولة بريطانيا لسباقات "جي تي"
04-03-2020

حظي العُماني أحمد الحارثي سائق أستون مارتن فانتاج جي تي 3، ببداية مثيرة للإعجاب لبطولة بريطانيا في سباقات "جي تي"، وذلك خلال تجارب "اليوم الإعلامي" الرسمي لما قبل الموسم، حيث سجل ثاني أسرع الأزمنة الإجمالية.

الحارثي الذي يسجل عودته إلى منافسات بطولة بريطانيا لسباقات "جي تي" هذا العام للمرة الأولى منذ 2015، قدم يوماً جيداً للغاية على الحلبة برفقة زميله جوني آدم لينهي الحصة الأولى بخامس أسرع الأزمنة ويتصدر الثانية.

وبالنظر لأزمنة اليوم الإجمالية فإن فريق عُمان ريسينغ أنهى اليوم الإعلامي كثاني أسرع المشاركين وبفارق لم يتجاوز 0.1 ثانية عن المتصدر.

من جهته، أبدى الحارثي سروره من هذه البداية لموسم 2020، إذ أكد أن صبره يكاد ينفد لبداية الموسم بعد خمسة أسابيع في "أولتون بارك".

فقال: "من الرائع العودة إلى ’سنيترتون’ بعد غياب طويل، أول عودة لي منذ 2015. أنا مسرور حقاً بأدائنا الإجماليّ ومن الرائع العودة خلف المقود بعد العطلة الشتوية".

وأكمل: "من الواضح أننا ما زلنا نعمل على بعض الأمور في إعدادات السيارة، وعلينا اختبار أدائها قبل أول جولة الشهر المقبل، لكن هذه هي البداية التي أردناها".

وتابع: "أن نكون أسرع الجميع خلال الحصة الثانية لهو شعور رائع، حيث أنهينا اليوم بفارق لم يتجاوز عشر ثانية خلف صاحب المركز الأول، وذلك يمنح شعوراً جيداً كذلك".

خلال الحصة الأولى كانت سيارة أستون مارتن رقم 7 تحتل خامس أسرع الأزمنة، بينما نجح العُماني وزميله في تسجيل أسرع الأزمنة خلال الحصة الثانية بفارق 0.3 ثانية أمام مكلارين 720أس التي يقودها شون بالفي وروب بيل.

وبينما ستتواصل تجارب ما قبل الموسم، فإن أول مشاركة رسمية في بطولة بريطانيا لسباقات "جي تي" ستكون مع أول سباقين في موسم 2020، على حلبة "أولتون بارك"، يوم 13 أبريل/نيسان المقبل.

روزنامة موسم 2020

الجولة 1 و2: أولتون بارك - 11 حتى 13 أبريل

الجولة 3 و4: شيترتون 300 - 16 حتى 17 مايو

الجولة 5: سيلفرستون - 6 حتى 7 يونيو

الجولة 6: دونينغتون بارك - 20 حتى 21 يونيو

الجولة 7: سبا-فرانكورشان - 18 حتى 19 يوليو

الجولة 8: براندز هاتش - 29 حتى 30 أغسطس

الجولة 9: دونينغتون بارك - 19 حتى 20 سبتمبر

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