بثّ منافسات "إي ناسكار هيت برو ليغ" على قناة "آر إي في" الكندية

قال مايك غارو رئيس "آر إي في": "بنجاح كبير، نقلت ’آر إي في’ منافسات ’الطريق إلى إندي’، ’كأس مازدا أم.أكس5’، سباق لومان 24 ساعة الافتراضي وسباق الأبطال الافتراضي، وتعتبر ’إي ناسكار هيت برو ليغ’ إضافة مثالية لمجموعتنا من المنافسات التي نقدمها إلى متابعينا الأوفياء في هذه الأوقات الصعبة. يشرّفنا مرة أخرى العمل مع ’ألعاب موتورسبورت’ التي لطالما قدمت محتويات مثيرة وإبداعية".

ومع موسم من 12 سباقاً، إلى جانب سباق إضافي وتصفيات للبطولة، ومجموع جوائز يبلغ 200.000 دولار أمريكي، فسيشهد المتابعون منافساتٍ حماسية بين أفضل فرق ناسكار الافتراضية، من بينها "هندريك موتورسبورتس"، فريق بينسكي و"غيبز غيمينغ".

أما دميتري كوزكو الرئيس التنفيذي لدى "ألعاب موتورسبورت" فقال: "تواصل ’إي ناسكار هيت برو ليغ’ زخمها وانتشارها بين المتابعين مع ازدياد كبير في أرقامهم. الاتفاقية الجديدة بين ’آر إي في’ سيسمح للعبة بالوصول إلى جمهور أكبر وهذا ما يعتبر شهادةً للجودة العالية التي تقدمها ’ألعاب موتورسبورت’. نحن نتطلع قدماً نحو ختام حماسيّ مثير للموسم".