ستتقوم جهاتُ بثٍ كبيرة من بينها "موتور تريند" في الولايات المتحدة الأمريكية، و"يوروسبورت" في أوروبا وآسيا، بنقل مجريات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي من سلسلة سباقات لومان الافتراضية يومي 15 - 16 يناير الجاري، بمجموع جوائز يصل إلى ربع مليون دولار أمريكي.

ما سيجلب هذه المنافسات الشيقة إلى جمهورٍ يقدر بالملايين حول العالم لمتابعة سلسلة السباقات الإلكترونية الافتراضية التي تعتبر ثمرة التعاون بين "ألعاب موتورسبورت" ونادي سيارات الغرب "إيه سي أو".

وسيغطي برنامج تلفزيوني خاص الحدث على مدار يومين مباشرةً من باريس، وسيتضمن معلقين ذوي خبرة في عالم سباقات التحمل يتقدمهم مارتن هافن، كريس مكارثي ولويس ماكلايد الخبيران في الرياضة الإلكترونية، وبين كونستاندوروس المعلق المختص في السباقات.

إضافة إلى تواجد مراسلةٍ بين المنافسين، هايلي إدموندز. كما سيتواجد في الاستديو أليسك براندل المشارك في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" والفائز بلقب سائق لومان الافتراضي 2020، والمعلق على مجريات الفورمولا 2 و3، وذلك لطرح وجهة نظر السائقين أثناء المنافسة.

وسيقود 200 مشارك - من 39 جنسية مختلفة - 50 سيارة (أربعة منهم لكل سيارة على مدار 24 ساعة).

وستغطي "يوروسبورت" كامل منافسات اليومين في أوروبا وآسيا عبر منصة يوروسبورت الإعلامية، بينما ستكون التغطية العالمية لموقع "موتورسبورت.تي في" إضافة إلى بثّ كامل مجريات السباق عبر قنوات العرض حسب الطلب في أوروبا: "ليكيب" الفرنسية، سبورت10 (مدفوعة)، آر.تي.بي.أف أوفيو في بلجيكا و"فيابلاي" في السويد، النرويج وفنلندا. "سبورت1" في ألمانيا، النمسا وسويسرا، ستعرض برنامجاً خاصاً من 44 دقيقة مساءالأحد، يبثُ مجاناً لجمهور قد يصل إلى 72 مليوناً.

ستغطي "موتور تريند" كامل مجريات السباق في أمريكا الشمالية عبر خدماتها للعرض حسب الطلب، بينما ستعرض "ستار+" الحدث في أمريكا اللاتينية والبرازيل. وستبث "سوبر سبورت دي.أس تي في" السباق الافتراضي ضمن قنواتها المخصصة لرياضة المحركات في افريقيا، ما يعني انتشار تغطية السباق الختامي لسلسلة لومان الافتراضية إلى خمس قارات حول العالم.

علاوة على ذلك، ستبث قنوات "إيه سي أو" و"دبليو إي سي" الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي جميع الفعاليات من البداية حتى النهاية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للحدث.

يبدأ البثُ الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بينما سيلوح بالعلم الفرنسي لإطلاق أكبر حدث رياضي افتراضي هذا العام الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.