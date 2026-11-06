سلاسل متعددة

باها دبي الدولي 2026: إصرارٌ عالميٌ على التألق وسط منافسات مرتقبة على اللقب

سيشهد القسم الأخير من هذا العام مجموعة من أهم الأحداث الرياضية العالمية على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، في طليعتها باها دبي الدولي بنسخة 2026.

خلدون يونس

تم التحرير: 06-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

تحتضن مدينة دبي نسخة جديدة من أحد أبرز أحداث رياضة المحركات في المنطقة، مع عودة باها دبي الدولي في نسخته العاشرة، مواصلاً مسيرة رياضية تقترب من خمسة عقود، نجح خلالها في ترسيخ مكانة الإمارة العريقة على خارطة رياضة المحركات العالمية، وجمع نخبة من أبرز المتسابقين الدوليين إلى جانب المواهب الصاعدة من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

ويمتد تاريخ الحدث إلى عام 1979، عندما انطلقت أولى نسخ رالي دبي الدولي، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى صيغة "الباها" الحالية.

ومنذ اعتماد هذه الصيغة عام 2016، واصل الحدث تطوره واستقطاب أسماء بارزة على الساحة الدولية، ليصبح منصة تجمع بين الإرث الرياضي العريق والتطور التنظيمي والمنافسة على أعلى المستويات، مع إتاحة الفرصة أمام المواهب المحلية والإقليمية لإبراز قدراتها.

وتحمل النسخة المرتقبة أهمية إضافية مع احتضانها الجولة الختامية لكأس الشرق الأوسط للباها، ما يمنح متسابقي الإمارات والمنطقة فرصة مهمة للمنافسة على الألقاب وإثبات قدراتهم في مواجهة نخبة من أبرز الأسماء الدولية، بالتزامن مع كونها أيضاً الجولة الختامية لكأس العالم لراليات الباها في فئة السيارات، ما يعني احتدام الصراع على اللقب.

وستكون كثبان دبي مسرحاً لمنافسات صحراوية تضع مهارات المشاركين وقدرات مركباتهم أمام اختبار حقيقي، في مسارات تتطلب الدقة والتحمل وحسن إدارة السباق. ومع اقتراب الموسم من محطته الأخيرة، تكتسب كل مرحلة أهمية مضاعفة في تحديد هوية الأبطال وحسم معركة الألقاب.

وتشهد منافسات السيارات مشاركة المتسابقين ضمن أربع فئات معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، هي "ألتميت" و"تشالنجر" و"إس إس في" و"ستوك"، إلى جانب منافسات الدراجات النارية والدراجات الرباعية التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات النارية.

وتُنظّم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية "EMSO" الحدث، الذي يتخذ مجدداً من دبي فستيفال سيتي مقراً رئيسياً له.

وسيستضيف "فستيفال باي" مراسم الانطلاق والختام يومي 6 و8 نوفمبر، بما يتيح للجماهير فرصة الاقتراب من أجواء الرالي ومتابعة المتسابقين عن قرب، فيما تحتضن منطقة القدرة مرحلتين صحراويتين يومي السبت والأحد، الموافقين 7 و8 نوفمبر.

وقد بدأت الاستعدادات الرسمية يوم الخميس 5 نوفمبر، مع إقامة الفحوص الإدارية والتقنية، قبل أن تشهد فعاليات يوم الجمعة المرحلة الاستعراضية ومراسم الانطلاق، على أن تُقام المرحلة التنافسية الأخيرة واحتفالات الختام والتتويج يوم الأحد 8 نوفمبر.

وكانت نسخة العام الماضي قد شهدت إنجازاً إماراتياً لافتاً، بعدما احتفى الجمهور المحلي بمحمد البلوشي إثر إحرازه لقبه الرابع في كأس العالم للباها للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم".

وفي منافسات السيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، انتزع الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني وملاحه الإسباني داني أوليفيراس الفوز على متن سيارة تويوتا هايلوكس، بينما تُوّج الإماراتي عبد العزيز أهلي بلقب فئة الدراجات الرباعية.

ومع عدم تواجد ياكوبيني في هذه النسخة لدواعي الإصابة، فإن فئة السيارات ستشهد فائزاً جديداً بالتأكيد!

تجدر الإشارة إلى أن منافسات تحدي أبوظبي الصحراوي العريق ستنطلق كذلك في القسم الأخير من شهر نوفمبر الجاري، وتحديداً في الفترة ما بين 22 إلى 27 نوفمبر 2026، حيث ستقام المرحلتان الاستعراضية والختامية في مدينة العين للمرة الأولى في تاريخ الحدث، وسط منافسات تمتد عبر صحراء الظفرة والكثبان الرملية للربع الخالي.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق التذكرة الذهبية من هاينكن: التصويت النهائي

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

خلدون يونس





مونتويا يطالب بفرض "عواقب" على سائقي فيراري بعد كارثة جائزة المكسيك الكبرى



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



22 س



مونتويا يطالب بفرض "عواقب" على سائقي فيراري بعد كارثة جائزة المكسيك الكبرى





مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية





نوريس أمام أنتونيللي بفارق ضئيل في التجارب الحرة الثالثة قبل تصفيات المكسيك



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



نوريس أمام أنتونيللي بفارق ضئيل في التجارب الحرة الثالثة قبل تصفيات المكسيك

أحدث الأخبار





باها دبي الدولي 2026: إصرارٌ عالميٌ على التألق وسط منافسات مرتقبة على اللقب



سلاسل متعددة



Misc سلاسل متعددة 10 دقيقة



باها دبي الدولي 2026: إصرارٌ عالميٌ على التألق وسط منافسات مرتقبة على اللقب





هاميلتون يعترف بأن صراحته المفرطة جعلت انتقاله إلى فيراري أكثر صعوبة



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



13 دقيقة



هاميلتون يعترف بأن صراحته المفرطة جعلت انتقاله إلى فيراري أكثر صعوبة





"بدأت استعداداتي لعام 2027 الآن": أنتونيللي يتطلّع بالفعل إلى ما بعد لقبه "غير الواقعي" في الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



1 س



"بدأت استعداداتي لعام 2027 الآن": أنتونيللي يتطلّع بالفعل إلى ما بعد لقبه "غير الواقعي" في الفورمولا 1





راسل يكشف عن معاناته من الإرهاق الذهني بعد موسم محبط في الفورمولا 1 لعام 2026



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



1 س



راسل يكشف عن معاناته من الإرهاق الذهني بعد موسم محبط في الفورمولا 1 لعام 2026

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك