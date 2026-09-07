تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

برعاية

الموسم الثالث من دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة "A2RL" يتجه إلى الساحة الدولية

شاهدوا أبرز لقطات أول سباق تنافسي لدوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة خارج موطنه في حلبة ياس مارينا.

منشور:
إيمولا

أقام دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة أول سباق له في إيمولا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

للمرة الأولى، أقام دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة سباقًا تنافسيًا خارج موطنه في حلبة ياس مارينا. 

وكانت حلبة إيمولا الإيطالية الشهيرة مسرحًا للحدث، فيما كانت فرقه الخمس المحترفة أطراف المنافسة.

ومع وجود منعطفات عمياء، وتموجات، ومطبات، وعوائق لم يسبق لهم مواجهتها من قبل، تعاملت السيارات ذاتية القيادة مع التحدي الجديد ببراعة. 

فكيف جرت المنافسة في أرض جديدة؟ 

انطلق فريق يونيمور ريسينغ المحلي من مركز الانطلاق الأول، لكن هل تمكن من الفوز على أرضه المألوفة؟ شاهدوا واكتشفوا...

 

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق A2RL أمام تحدٍ جديد في إيمولا خلال أول سباق دولي للسيارات ذاتية القيادة
المقال التالي أول سباق دولي في A2RL يجلب إثارة السيارات ذاتية القيادة إلى حلبة أسطورية

أحدث الأخبار

ما الذي لا يبدو منطقيًا بشأن صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا؟

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ما الذي لا يبدو منطقيًا بشأن صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا؟

أودي تعلن نيتها الاستئناف ضد قرار تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
أودي تعلن نيتها الاستئناف ضد قرار تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

فيرستابن: ريد بُل بدت كأنها "سلحفاة" أمام مرسيدس في مونزا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيرستابن: ريد بُل بدت كأنها "سلحفاة" أمام مرسيدس في مونزا

فاسور يبدي رأيه بشأن احتكاك سائقي فيراري في جائزة إيطاليا الكبرى

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فاسور يبدي رأيه بشأن احتكاك سائقي فيراري في جائزة إيطاليا الكبرى