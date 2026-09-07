الموسم الثالث من دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة "A2RL" يتجه إلى الساحة الدولية
شاهدوا أبرز لقطات أول سباق تنافسي لدوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة خارج موطنه في حلبة ياس مارينا.
أقام دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة أول سباق له في إيمولا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.
للمرة الأولى، أقام دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة سباقًا تنافسيًا خارج موطنه في حلبة ياس مارينا.
وكانت حلبة إيمولا الإيطالية الشهيرة مسرحًا للحدث، فيما كانت فرقه الخمس المحترفة أطراف المنافسة.
ومع وجود منعطفات عمياء، وتموجات، ومطبات، وعوائق لم يسبق لهم مواجهتها من قبل، تعاملت السيارات ذاتية القيادة مع التحدي الجديد ببراعة.
فكيف جرت المنافسة في أرض جديدة؟
انطلق فريق يونيمور ريسينغ المحلي من مركز الانطلاق الأول، لكن هل تمكن من الفوز على أرضه المألوفة؟ شاهدوا واكتشفوا...
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
ما الذي لا يبدو منطقيًا بشأن صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا؟
أودي تعلن نيتها الاستئناف ضد قرار تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى
فيرستابن: ريد بُل بدت كأنها "سلحفاة" أمام مرسيدس في مونزا
فاسور يبدي رأيه بشأن احتكاك سائقي فيراري في جائزة إيطاليا الكبرى
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.