الموسم الثالث من دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة "A2RL" يتجه إلى الساحة الدولية

أقام دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة أول سباق له في إيمولا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

للمرة الأولى، أقام دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة سباقًا تنافسيًا خارج موطنه في حلبة ياس مارينا.

وكانت حلبة إيمولا الإيطالية الشهيرة مسرحًا للحدث، فيما كانت فرقه الخمس المحترفة أطراف المنافسة.

ومع وجود منعطفات عمياء، وتموجات، ومطبات، وعوائق لم يسبق لهم مواجهتها من قبل، تعاملت السيارات ذاتية القيادة مع التحدي الجديد ببراعة.

فكيف جرت المنافسة في أرض جديدة؟

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