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المملكة العربية السعودية تستضيف جولة صحراوية في سلسلة "إكستريم إي"

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المملكة العربية السعودية تستضيف جولة صحراوية في سلسلة "إكستريم إي"
31-10-2019

كشفت سلسلة "إكستريم إي" لسباقات السيارات الكهربائية على الطرقات الوعرة عن استضافة المملكة العربية السعودية لجولة صحراوية خلال موسمها الأول في 2021.

سيتم تحديد مكان إقامة الحدث بالضبط في المملكة العربية السعودية - التي ستستضيف نسخة 2020 من رالي داكار الشهير - في وقت لاحق، وفق تصريح أصدرته "إكستريم إي".

وبذلك باتت الجولة الصحراوية ثالث مكان يتم الكشف عنه ضمن الروزنامة، عقب الجولة القطبية الشمالية التي ستقام في غرينلاند والجولة الأمازونية التي ستقام في البرازيل.

حيث قال أليخاندرو عجاج مؤسس السلسلة ومديرها التنفيذي: "أحد أهم المكونات لهذه البطولة الثورية يكمن في إقامتها ضمن بيئات مختلفة بحيث تدفع أهم السائقين، الفرق والمهندسين حول العالم إلى الحدود القصوى".

وتابع: "بالنسبة للجولة الصحراوية، فإننا ندخل بالفعل ضمن ناحية مجهولة لم يتمّ التطرق إليها بعد (في مثل هذه السباقات)".

وأكمل: "التوجه إلى المملكة العربية السعودية، موطن أكبر الصحاري حول العالم، سيمنحنا منصة رائعة لتقديم تحديات لم يتمّ التطرق لها من قبل، للمنافسين المشاركين".

وشرح بيان "إكستريم إي" أن الهدف الأساسي من الجولة الصحراوية سيتمحور حول "تحمل السيارات للظروف الصحراوية القاسية، بحيث تُظهر السيارات الكهربائية قدرتها على المنافسة تحت أصعب الظروف"

من جهته، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن استضافة إحدى جولات "إكستريم إي" - التي سيتم الترويج لها عن طريق كارلو بوتاجي، المدير التنفيذي لشركة "سي بي أكس" التي تروّج كذلك لجولة الدرعية في الفورمولا إي - كان جزءاً من نظرة البلاد لكيفية تطبيق خطط التنمية حتى 2030.

حيث قال: "الترحيب بسلسلة ’إكستريم إي’ ضمن المملكة العربية السعودية هي فرصة مثالية للبلاد لتقوية الأعمدة الرياضية ضمن رؤيتها لعام 2030 - إقامة حدث رياضي عالمي لسباقات السيارات الكهربائية في الصحراء".

وتابع: "أنا كذلك سائق سباقات، لذا فإن العمل والمساهمة في تعزيز الرياضة - وكذلك مستقبلها الذي يعتمد على الطاقة الكهربائية - لهو مصدر فخر كبير".

وتمّت تجربة النموذج الاختباري "أوديسي 21" بشكل كامل ضمن عملية التطوير الأولية على حلبة "شاتو دو لاستور" قرب ناربون جنوب فرنسا - وهي المنشأة نفسها التي تمّ استعمالها من قبل بيجو عندما كانت تشارك في منافسات رالي داكار.

يشار إلى أماكن الجولات المتبقية في روزنامة أول موسم لسلسلة "إكستريم إي" - والتي تتجه لتضم جولة محيطية، وأخرى على طريق الهيمالايا  وفقاً لتصريحات السلسلة - ما زالت ضمن مرحلة التقييم.

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