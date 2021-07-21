المقدم الشهير ويل باكستون ينضم إلى منصة "موتورسبورت.تي في"

أطلق باكستون المقدم التلفزيوني والشهير في عالم الفورمولا واحد ويل باكستون - والذي نال شهرة واسعة بعد أن ظهر في وثائقي الفورمولا واحد "قد للنجاة" على شبكة نتفليكس، والذي يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاماً - برنامجه الحصري الأسبوعي الجديد على شبكة "موتورسبورت.تي في".

بعد النجاح الذي حققه باكستون في قناته الخاصة على منصة "يوتيوب" وعروضه الإخبارية الأسبوعية، تمكن من حصد ما يقارب ربع مليون ساعة مشاهدة وأكثر من مليوني مشاهدة خلال الأشهر الستة الأولى؛ سيظهر باكستون ليقدم أخباراً من جميع أنحاء عالم السباقات.

ومع وضع المشاهدين كأولوية في هذا البرنامج، سيجلب باكستون الأسئلة من المتابعين ليناقشها ويقدم الأجوبة مع ضيوف منصة "موتورسبورت.تي في" أو عبر مقابلات معمقة مع أشخاص ورموز هامة في هذا المجال.

وسيتمكن المشاهدون من متابعة البرنامج ذي العشرين حلقة عبر منصة "موتورسبورت.تي في" عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص المتوافر عبر متجري آبل وغوغل، وكذلك أجهزة فاير تي.في، روكو وكرومكاست. كما سيتمّ نشر مقاطع منه ضمن موقعي "موتورسبورت.كوم" و"أوتوسبورت.كوم".

وسينضم باكستون - الذي ضمّه جايمس ألين رئيس شبكة موتورسبورت ومذيع الفورمولا واحد السابق - إلى عائلة مواهب منصة "موتورسبورت.تي في" المتنامية، من بينهم جانب خوان بابلو مونتويا سائق الفورمولا واحد السابق، والذي يعمل ضمن قناة "موتورسبورت.تي في المباشرة".

وبعد عقدين من الزمن ضمن عالم سباقات السيارات، بات باكستون أحد أكثر الوجوه والأصوات شهرة. بدأ مسيرته في 2021 كصحفي، قبل أن ينتقل إلى عالم البثّ كمذيع رسمي لبطولة "جي بي 2" (الفورمولا 2 حالياً). شغفه وخبرته بهذا المجال كانتا تعنيان انتقاله للتغطية الحية لمنافسات الفورمولا واحد في الولايات المتحدة الأمريكية، بداية مع قناة "سبيد" ومن ثم للعديد من السنوات مع "ان بي سي سبورتس". وخلال السنوات الأخيرة، كان لباكستون حضور دائم ضمن العالم الرقمي للبطولة إضافة لكونه أحد الشخصيات الأساسية ضمن وثائقي "قد للنجاة" على منصة نتفليكس.

ونظراً للقاعدة الجماهيرية الكبيرة لمتابعيه، سيستهدف برنامج "هذا الأسبوع مع ويل باكستون" أولئك الذين يتابعون قناته، كما سيجلب هذا البرنامج الجديد إلى قاعدة جماهيرية جديدة من متابعي منصات شبكة موتورسبورت الذين يبلغون 61 مليون زيارة شهرية. وسيكون جايسن سوالز المنتج التنفيذي للبرنامج.

وسيتم عرض أولى حلقات البرنامج اليوم على منصة "موتورسبورت.تي في".

حيث قال باكستون: "طوال حياتي، كانت ’أوتوسبورت’ قدوتي. جعلتني أرغب أن أصبح صحفياً وعلى مرّ السنين، أشعر بالفخر الشديد لرؤية عملي هنا. علاقتي أنا وجايمس آلين تعود بالزمن سنيناً طويلة، لذا عندما اتصل لي وسألني إن كنت مهتماً بمثل هذا المشروع معه في ’موتورسبورت.تي في’ كي أصبح جزءاً من عائلة شبكة موتورسبورت، لم أفكر لثانية قبل الإجابة بنعم. أن أتمكن من نقل مشروعي الصغير الذي بدأته على يوتيوب إلى ما يعمل عليه جايمس والفريق الرائع في شبكة موتورسبورت كبرنامج تلفزيوني متكامل، لهو أمر مثالي. لا أكاد أطيق صبراً كي أجلب برنامج ’هذا الأسبوع’ إلى منصة ’موتورسبورت.تي في’".

من جهته، قال سيمون دانكر المدير التنفيذي لدى "موتورسبورت.تي في": "شغف ويل وخبرته في عالم السباقات، ونجاح برنامجه على منصة يوتيوب، جميعها عوامل تجعل منه شريكاً مثالياً لمنصتنا. برنامج ’هذا الأسبوع مع ويل’ سيقدم للمتابعين نظرة معمّقة على أحدث ما يجري في عالم السباقات مع مقابلات حصرية تجمع أهم الشخصيات في هذا المجال. نحن متحمسون حقاً لمشاركة المتابعين في هذه المبادرة الجديدة".