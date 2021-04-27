الكشف عن مقدّمي قناة "موتورسبورت.تي في لايف" التي تنطلق هذا الأسبوع

تزامناً مع أول إطلاقٍ عالميّ لقناة "موتورسبورت.تي في لايف" هذا الأسبوع، تم تأكيد تواجد ديانا بينكز، كريس ماكارثي، رايتشل داوني وبرين لوكاس، كمقدمين رئيسيين.

كما تمّ تعيين جايسن سوالز منتج الفورمولا واحد التلفزيوني المخضرم، بمنصب منتج تنفيذي.

وسيعمل المقدمون الأربعة من استديوهات "موتورسبورت.تي في" في لندن، وسيتشاركون مهام التقديم المباشر. وبدءاً من هذا الأسبوع سيتم بثّ ثلاث نشرات يومية: الساعة الثامنة صباحاً، الـ 12 ظهراً والثالثة عصراً بتوقيت غرينتش، بينما ستزداد وتيرتها لتبثّ مرة كل ساعة عندما يبدأ استديو ميامي بالعمل كذلك.

وستقدم قناة "موتورسبورت.تي في لايف" أحدث الأخبار العالمية عبر منصة "موتورسبورت.تي في" الرقمية التابعة لـ شبكة موتورسبورت، مع العديد من الفيديوهات ضمن منصات الشبكة العالمية مثل موتورسبورت.كوم، أوتوسبورت.كوم وموتور1.كوم.

وكجزء من تغطية شبكة موتورسبورت العالمية لعالم السيارات ورياضتها، ستقدم القناة المباشرة أحدث الأخبار لجميع المتابعين، إضافة إلى التركيز على السلاسل والبطولات الكبرى مثل الفورمولا واحد، الفورمولا إي، سباق لومان 24 ساعة، ناسكار وإندي كار. كما ستلقي الضوء على مواضيع أخرى هامة من السلاسل الأخرى.

ويمتلك كل مقدم من أولئك الأربعة اختصاصات تميزه عن غيره في عالم سباقات السيارات، كما قدموا فعاليات مباشرة سابقة، ما يعني أنهم سيجلبون خبرة هامة للغاية إلى فريق العمل.

وتمتلك ديانا بينكز خبرة متميزة في تقديم التقارير من خط الحظائر، لعل من أهم مشاركتها تسجيل 100 مقابلة على مدار 22 ساعة خلال سباق لومان 24 ساعة. كما أن لديها خبرة في التقديم المباشر عبر العمل مع "تلفزيون سبيد" في الولايات المتحدة الأمريكية، "موتورز تي في" في أوروبا و"سكاي سبورتس"، إضافة لاستضافة سلسلة "هل تريد أن تصبح سائق فورمولا واحد؟"، وتمتلك خبرة واسعة في بطولات متعددة مثل الفورمولا إي، الفورمولا 3 البريطانية، بطولة "جي تي"، بطولة السيارات السياحية البريطانية وبطولة سوبربايك البريطانية.

ديانا بينكز تصوير: موتورسبورت.تي في

أما كريس ماكارثي، فقد بدأ مسيرته المهنية في رياضة السيارات كسائق سباقات. وهذه الخبرة وضعته في موقع ممتاز للعمل التقديمي والتلفزيوني، ما يمكنه من تقديم نظرة حصرية ومختلفة ضمن أي دور تقديمي يقوم به أو حدث يغطّيه. وبدأت خبرته في عالم التقديم مع سباقات الكارتينغ في بريطانيا، أوروبا والعالم، قبل الانتقال إلى عالم الرياضة الإلكترونية، ومنافسات المقعد الأحادي وجولات "جي تي". قبل عمله كمقدم في "موتورسبورت.تي في لايف"، قدّم كريس فعاليات ذات علاقة بالرياضة الإلكترونية ضمن شبكة موتورسبورت، ما وضعه أمام الكاميرات ضمن فعاليات أيقونية مثل سباق لومان 24 ساعة الافتراضي العام الماضي. كما يمتلك خبرة كذلك في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، الفورمولا إي وبطولة السيارات السياحية البريطانية، نهائيات "غران توريزمو" و"روك ذا ريو" في لاس فيغاس.

كريس ماكارثي تصوير: موتورسبورت.تي في

من جهتها، تعتبر رايتشيل داوني اختصاصية في الرياضة والأدوات الذكية، كما ستجلب وجهات نظر مختلفة لفريق التقديم. عبر مسيرتها المهنية، عملت رايتشيل كصحفية لقنوات البثّ، وجمعت كماً كبيراً من الخبرة أمام الكاميرا في "تشيلسي تي في"، "أخبار آريز"، فريق صحارى فورس إنديا للفورمولا واحد وجائزة بريطانيا الكبرى، بينما عملت كذلك كمقدمةٍ من خط الحظائر ضمن العديد من السباقات الأوروبية مثل سباق لومان 24 ساعة. وبالإضافة إلى كونها خبيرة في "تي.آر.تي موتورسبورت العالمية"، فإن رايتشيل من بين المستشارين في الجمعية الخيرية لمناهضة العنصرية "كيك إيت آوت"، التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

رايتشيل داوني تصوير: موتورسبورت.تي في

أما براين لوكاس، فقد عمل مع قنوات "سكاي" وكان مُضيفاً في برنامج ترفيهي قبل أن يبدأ بقضاء وقت طويل على الهواء مباشرة في تقديم برنامج "سوبر كازينو". مع شغفه برياضة السيارات، عمل براين كمقدم للعديد من الفعاليات المباشرة على مرّ السنين، من بينها مهرجان "غوود وود للسرعة"، "تي سي آر" بريطانيا، أوتوسبورت العالمية، "غوود وود ريفايفل"، جائزة دانلوب للسيارات السياحية، سوبر فورمولا ونهائي سلسلة لومان الإلكترونية. وخارج التغطية المتعلقة بعالم السيارات، قدم براين فعاليات رياضية عالية المستوى مثل مباريات الروكبي لأكسفورد وكامبريدج، إضافة إلى أول سلسلة "جيت سوت" وكذلك حفلات توزيع جوائز لسباقات السيارات والسفر، إضافة إلى سلسلته الخاصة للدراجات الهوائية والسفر "سيتي غايدز".

براين لوكاس تصوير: موتورسبورت.تي في

وسيقود جايسن سوالز الفريق كمنتج تنفيذي. ويمتلك جايسن خبرة تزيد عن 15 عاماً في صدارة إعلام الفورمولا واحد مع قنوات عالمية مثل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "أن بي سي سبورتس" والفورمولا واحد. كما عمل كمنتج في إذاعة "بي بي سي 5" ضمن التغطية المباشرة قبل الانتقال إلى التلفاز في 2013 مع شبكة "أن بي سي" الأمريكية وكذلك كمنتج لقسم الفورمولا واحد. في 2018، تم تعيينه كمنتج من قبل الفورمولا واحد وذلك لتعزيز قنوات الفيديو والمحتوى الرقمي، إضافة إلى العمل على برامج بعد السباقات مع ويل باكستون، علاوة على المقابلات والنقاشات التقنية.

حيث قالت ديانا بينكز، المقدمة ضمن قناة "موتورسبورت.تي في لايف": "أنا أتطلع حقاً للانضمام إلى فريق ’موتورسبورت.تي في لايف’ كما أن الحماسة تملؤني لاستضافة برامج مباشرة. إن ’موتورسبورت.كوم’ هي المنصة المتكاملة لجميع وأحدث أخبار عالم رياضة السيارات حول العالم، ولا أكاد أطيق صبراً للانضمام إلى الفريق وبدء قصتنا".

من جهته، قال كريس ماكارثي، المقدم ضمن قناة "موتورسبورت.تي في لايف": "إنه شرف حقيقي بالنسبة لي أن أكون جزءاً من فريق ’موتورسبورت.تي في لايف’. لقد عملتُ في الرياضة لأكثر من سبع سنوات تقريباً، وذلك هو شغفي منذ أن بدأت السباقات في 2008 إلى عملي كمقدم للأخبار في الرياضة التي أحبها، وهذا هو العملُ الحلم بالنسبة لي. قد تكون رياضة السيارات جنونية حقاً ومن الصعب المواظبة على الاطلاع على أحدث ما يجري، لذا فإن جمع كل ذلك في مكان واحد لهو أمر رائع حقاً. إن الفريق يمثل مكاناً رائعاً للعمل، وجميع أفراده يتشاركون شغف الرياضة ولا شكّ بأن هذا ما سيظهر جلياً عند بدء البث".

بالمقابل، قالت رايتشيل داوني، المقدمة في قناة "موتورسبورت.تي في لايف": "لطالما كان شغفي كبيراً برياضة السيارات، وأعتقد أنها أوقات مثيرة حقاً في الرياضة حالياً. على الصعيد الشخصي، كمقدمة رياضية، أن أكون جزءاً من أول قناة إخبارية مختصة بعالم سباقات السيارات، لهو أمر لا يصدق، ويجعلي أشعر بالفخر. لا أكاد أطيق صبراً لبدء هذه الرحلة الجديدة".

أما براين لوكاس، المقدم في قناة "موتورسبورت.تي في لايف": "بعد أن أمضيت أغلب أوقات مسيرتي المهنية أتكلم عن رياضة السيارات وأخوض بين خطوط الحظائر باحثاً عن مقابلات مع السائقين والفرق، يسرني أن أكون جزءاً من هذه المنصة الجديدة. إن رياضة السيارات بحاجة وبشدة إلى هذا النوع من الخدمات، ولطالما كان هذا واقع الحال خلال العديد من السنين، وتلك شهادة بحق شبكة موتورسبورت التي أخذت على عاتقها إطلاق قناة ’موتورسبورت.تي في لايف’. كما أن ذلك يمنحني سبباً وجيهاً للجلوس أمام التلفاز خلال عطل نهاية الأسبوع باحثاً عن جميع تلك الأخبار".

من جانبه، قال جايسن سوالز، المنتج المنفذ لقناة "موتورسبورت.تي في لايف": "من المثير على الدوام بدء مشروع جديد، وهذا ليس استثناء. من الرائع أن يتمكن متابعو رياضة السيارات من مشاهدة جميع الملخصات الإخبارية مباشرة وحسب الطلب بالإضافة إلى أحدث الأخبار لجميع السلاسل والبطولات التي يتابعونها. بكوني أحد المتابعين للكثير من السباقات، أعلم أنه من الصعب متابعة كل شيء في مكان واحد، آمل أن ترقى ’موتورسبورت.تي في لايف’ إلى هذه المكانة!".