الفورمولا واحد وشبكة موتورسبورت تكشفان نتائج أكبر استبيان للمتابعين في العالم من قبل نيلسون سبورتس

تم إطلاق الاستبيان في شهر سبتمبر/أيلول 2021، وذلك بالتعاون مع ’شبكة موتورسبورت’ وشركة نيلسون سبورتس المختصة بالإحصائيات الرياضية.

شمل الاستبيان 15 لغة مختلفة ضمن موقع "موتورسبورت.كوم"، بمشاركة بلغت 167.000 متابع ضمن 187 بلداً، ويعتبر الاستبيان بنسخة 2021 الأكبر لرياضة واحدة تقوم بتحليله شركة نيلسون سبورتس.

وكشفت نتائج الاستبيان أن الفورمولا واحد تُعتبر بالفعل قمة رياضة السيارات في أعين المتابعين حول العالم. كما أنها باتت تحظى بدعم جماهيري واسع ومتميز ومتنوع بشكل أكبر، وذلك بالمقارنة مع نتائج استبيان 2017.

بشكل عام، أظهر الاستبيان جمهوراً أكثر شباباً وتنوعاً، بمعدل عمر وسطي بلغ 32 عاماً بالمقارنة مع 36 في 2017، كما أن مشاركة النساء في الاستبيان ارتفع بمقدار الضعف تقريباً إلى 18.3 بالمئة مقارنة بـ 10 بالمئة في 2017، إضافة إلى مساهمة الطلاب التي ارتفعت إلى 26 بالمئة مقارنة بـ 18 بالمئة في 2017.

من جهته، قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "نشعر بالامتنان الهائل تجاه جميع المتابعين الذين شاركوا واقتطعوا جزءاً من وقتهم لمشاركة آرائهم في هذا الاستبيان الضخم. إن وجهات نظرهم قيمة جداً بالنسبة لنا، ونحن مسرورون بشكل كبير برؤية النتائج".

وأكمل: "أود كذلك توجيه الشكر إلى ’شبكة موتورسبورت’ وشركة نيلسون سبورتس على العمل المذهل الذي قاما به. لدينا رياضة عالمية حقاً، تقدم منافسات في قارات العالم ومختلف البلدان ونحظى بقاعدة جماهيرية عالمية".

وتابع: "المنافسات التي نقدمها تصل إلى جميع بقاع الأرض سواء عبر البث التلفزيوني أو قنوات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام. وهذه نعمة حقاً - أن نمتلك مثل هذه المنصة العالمية - لكنها كذلك مسؤولية كبيرة".

وأردف: "علينا الحفاظ على ما لدينا، تطويره وتقديمه للمزيد من المتابعين. نتائج هذا الاستبيان أظهرت أننا نسير في الاتجاه الصحيح وسنواصل التركيز على تقديم الترفيه والحماسة داخل وخارج الحلبات. الحماسة تملؤنا حيال المستقبل المشرق".

الاستبيان العالمي لمتابعي الفورمولا واحد 2021 تصوير: صور موتورسبورت

وتشير نتائج الاستبيان العالمي الذي أجرته ’شبكة موتورسبورت’ إلى الاتجاه المثير الذي تسلكه الرياضة. وبناء عليها، يبدو أن الفورمولا واحد قد عززت من موقعها في صدارة رياضة السيارات عالمياً بنسبة 90 بالمئة من المتابعين الذين يرون أن الفورمولا واحد هي "قمة رياضة السيارات".

وفي 2017، قال 25 بالمئة من المتابعين أن الرياضة أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 55 بالمئة في استبيان 2021، بينما كانت النسبة أعلى (59 بالمئة) بين المتابعين الأصغر من 35 عاماً.

حيث قال جايمس آلين رئيس ’شبكة موتورسبورت’: "لقد مثل هذا الاستبيان تحدياً كبيراً نجحنا بإكماله بالتعاون بين ’شبكة موتورسبورت’، ستيفانو، إيلي نورمان وفريق العمل لدى الفورمولا واحد، إضافة إلى زملائنا في شركة نيسلون".

وأكمل: "بالطبع كذلك مع المتابعين من 187 دولة حول العالم أولئك الذين أكملوا الاستبيان، والذي أظهرت نتائجه الفورمولا واحد بأفضل حالٍ عرفته طوال مسيرتي في هذه الرياضة عبر ثلاثين عاماً".

وتابع: "لقد عانت الفورمولا واحد في الماضي لجذب الجمهور الشابّ وبشكل خاص الجمهور النسائي، لكن نتائج هذا الاستبيان تتكلم عن نفسها، وتظهر مقدار التحسّن الناتج عن المقاربة الرقمية الجديدة وتأثير مشاريع متميزة مثل سلسلة ’قُد للنجاة’ من إنتاج شبكة نتفليكس فيما يتعلق برفع اهتمام الجمهور الشابّ بالرياضة".

وأردف: "بفضل الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي، بات بوسع أي شخص حول العالم الآن أن يصبح متابعاً للرياضة. ونحن في ’شبكة موتورسبورت’، قمنا بالإشارة إلى هذه النقطة منذ زمن، حيث قمنا بإنشاء مجتمع عالمي لرياضة السيارات يشمل جميع بقاع الأرض، وها هم الآن قد قدموا آراءهم وقالوا كلمتهم".

من بين الصفات التي قام الاستبيان بالبحث فيها، فإن الصفة الأولى التي يراها المتابعون في الفورمولا واحد هي "حماسية" - أما الصفات الأخرى الهامة فكانت "تقنية"، "مُكلفة"، "تنافسية" و"ترفيهية".

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها صفتا "تنافسية" و"ترفيهية" ضمن أول خمس صفات، كما أن أكثر من ثُلثي المشاركين في الاستبيان يرون أنّ الفورمولا واحد "رائدة في المجال التقني".

أما نايجل غيتش، نائب رئيس قسم رياضة السيارات العالمي لدى شركة نيلسون سبورتس، فقال: "إن نيلسون سبورتس مسرورة مرة أخرى إزاء التعاون مع ’شبكة موتورسبورت’ والقاعدة الجماهيرية العالمية الهائلة للفورمولا واحد كي تقدم لهم المنصة التي يعبرون من خلالها عن آرائهم مع ضمان إيصالها".

وتابع: "لقد كان هذا أكبر استبيان خاص برياضة واحدة تجريه نيلسون سبورتس على الإطلاق، وقد أظهرت البيانات نمواً هائلاً للفورمولا واحد ورياضة السيارات".

وتم الكشف عن نتائج الاستبيان على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد في أوستن، من بينها حجم وتوزع جمهور الرياضة، وكذلك نوعية اهتمامهم بالرياضة وكيف يرون السباقات والفرق والسائقين.

أهم النقاط المستخلصة من الاستبيان العالمي لمتابعي الفورمولا واحد 2021:

الفرق والسائقون

91 بالمئة من المتابعين يفضلون فريقاً معيناً، و94 بالمئة منهم يفضلون سائقاً معيناً.

شهدت مكلارين تحسناً واضحاً في الشعبية لتصبح الفريق رقم 1 في هذا المجال، تتلوها ريد بُل، فيراري ومرسيدس.

ماكس فيرشتابن هو السائق الأول على صعيد الشعبية وبشكل خاص بين المتابعين ذوي الأعمار 25 - 34. لاندو نوريس بالمركز الثاني وكان بالمرتبة الأولى بين الجمهور النسائي، لويس هاميلتون بالمرتبة الثالثة وكان بالمرتبة الأولى في المملكة المتحدة وبين المتابعين الذي تزيد أعمارهم عن 35 عاماً. دانيال ريكاردو احتل المرتبة الرابعة بينما احتل المرتبة الأولى في أستراليا والمرتبة الثانية بين صفوف الجمهور النسائي.

أكثر السباقات تفضيلاً بين المتابعين كانت: مونزا، سبا، سيلفرستون وموناكو.

وسائل الإعلام، النقل التلفزيوني والألعاب الإلكترونية

مدى ازدياد القنوات المدفوعة كان كبيراً بنسبة أكبر من نصف المتابعين.

68 بالمئة من المتابعين قالوا أنهم يودون متابعة السباقات عبر بثّ تلفزيوني مباشر مستقبلاً، بينما قال 13.8 بالمئة منهم أنهم يودون مشاهدة السباقات عبر الإنترنت.

أكثر من نصف المتابعين يلعبون ألعاباً إلكترونية تتعلق برياضة السيارات، 64 بالمئة منهم بين 16 - 34 عاماً يلعبون تلك الألعاب بشكل متواصل.

ضمن الفئة العمرية 16 - 24 عاماً، فإن 80 بالمئة منهم لعبوا لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية العام الماضي، و34 بالمئة منهم شاهدوا بثاً خاصاً بمنافسات الفورمولا واحد الإلكترونية.

نقاط إضافية

نموّ واضح لنسبة الجمهور الشاب بين المتابعين: 50 بالمئة في الولايات المتحدة، 55 بالمئة في الهند و58 بالمئة في المكسيك.

55 بالمئة من المتابعين يرون أن الفورمولا واحد يجب أن تقود عملية تطوير وقود مستدام بنسبة مئة بالمئة. 67 بالمئة من المتابعين يدركون أن الفورمولا واحد تعمل على تقديم ذلك الوقود بحلول 2025.

58 بالمئة من المتابعين يرون أن الرياضة تمتلك التوازن المثالي بين المنافسات والترفيه. وهذا كان واضحاً بشكل خاص بين الجمهور الجديد الذين بدؤوا المتابعة خلال الـ 12 شهراً الماضية.

تويتر هي المنصة الأكثر استعمالاً ضمن وسائل التواصل الاجتماعي خلال جولات البطولة. أما منصة "إنستاغرام" فكانت الأسرع نمواً.