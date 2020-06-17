العودة إلى الحلبات مع "تذاكر موتورسبورت"

بعد الأوضاع الصعبة التي شهدها العالم أجمع في هذا الموسم، فإن تأكيد الروزنامة الرسمية لهو بارقةُ أملٍ أتت في الوقت المثالي. ولا تعد الروزنامة بانطلاق منافسات رياضة المحركات الحماسية وحسب، بل بالمزيد من الأوقات المثيرة القادمة.

ولهذا الموسم، تود "تذاكر موتورسبورت" ضمان استعداد جميع المتابعين للاحتفال بطريقة غير مسبوقة، بالرغم من الظروف غير الاعتيادية التي تشهدها الفعاليات الرياضية في 2020!

وقد أطلقت خلفيات للروزنامة متوافقة مع أجهزة الهاتف الذكية، الحواسب اللوحية والحواسب الشخصية، حيث سيتم تحديثها وبشكل دوريّ مع كلّ إضافة جديدة للروزنامة!

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روزنامة تذاكر موتورسبورت تصوير: موتورسبورت.كوم

ولرفع مستويات الحماسة بشكل أكبر، أطلقت "تذاكر موتورسبورت" سلسلة جديدة من المقابلات التي تلقي الضوء على تفاصيل وخصائص كل حلبة مع أكثر ما يثير اهتمام الخبراء، السائقين والمشاهير في تلك الحلبات!

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مجريات الحلبة في سيلفرستون

لا نكاد نطيق صبراً لعودة منافسات الموسم، ونحن نعلم أنك متحمسون كذلك! لكننا نعلم أنه لا حماسة أكبر من حضور الفعاليات الرياضية مباشرة وفي موقع الحدث. لذا، لمَ لا تبدؤون الاستعداد لموسم 2021؟

إن "تذاكر موتورسبورت" تسهّل عليكم حجر الرحلات بأدق تفاصيلها. مع تقديم حزمة تنافسية مثالية لناحية السعر والميزات مع خدمة إرجاع المال، وذلك لضمان تأمين أفضل المقاعد، وقضاء أمتع الأوقات مع الارتياح الكامل لحصولكم على الصفقة الأفضل!

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