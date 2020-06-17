أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث انتهى
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
Canceled
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث انتهى
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
Postponed
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
سلاسل متعددة / أخبار عاجلة

العودة إلى الحلبات مع "تذاكر موتورسبورت"

المشاركات
التعليقات
العودة إلى الحلبات مع "تذاكر موتورسبورت"
17-06-2020

تحتفل "تذاكر موتورسبورت" بتأكيد عودة بطولتي الفورمولا واحد والدراجات النارية "موتو جي بي"، عن طريق إطلاق خلفيات للروزنامة مع مقابلات وتقارير دورية، كي تتمكنوا من التعرف وبالتفاصيل على أكثر الحلبات التي تنال إعجابكم!

بعد الأوضاع الصعبة التي شهدها العالم أجمع في هذا الموسم، فإن تأكيد الروزنامة الرسمية لهو بارقةُ أملٍ أتت في الوقت المثالي. ولا تعد الروزنامة بانطلاق منافسات رياضة المحركات الحماسية وحسب، بل بالمزيد من الأوقات المثيرة القادمة.

ولهذا الموسم، تود "تذاكر موتورسبورت" ضمان استعداد جميع المتابعين للاحتفال بطريقة غير مسبوقة، بالرغم من الظروف غير الاعتيادية التي تشهدها الفعاليات الرياضية في 2020!

وقد أطلقت خلفيات للروزنامة متوافقة مع أجهزة الهاتف الذكية، الحواسب اللوحية والحواسب الشخصية، حيث سيتم تحديثها وبشكل دوريّ مع كلّ إضافة جديدة للروزنامة!

قوموا بالتسجيل هنا كي لا تفوتكم أية لحظة متميزة من أحداث السباقات الحماسية.

روزنامة تذاكر موتورسبورت

روزنامة تذاكر موتورسبورت

تصوير: موتورسبورت.كوم

ولرفع مستويات الحماسة بشكل أكبر، أطلقت "تذاكر موتورسبورت" سلسلة جديدة من المقابلات التي تلقي الضوء على تفاصيل وخصائص كل حلبة مع أكثر ما يثير اهتمام الخبراء، السائقين والمشاهير في تلك الحلبات!

تابعوا "تذاكر موتورسبورت" على منصات فيسبوك، إنستاغرام وتويتر كي تعرفوا المزيد، وقوموا بالتسجيل في خدمة النشرات الإخبارية كي تحصلوا على المقابلات كاملة.

مجريات الحلبة في سيلفرستون

مجريات الحلبة في سيلفرستون

لا نكاد نطيق صبراً لعودة منافسات الموسم، ونحن نعلم أنك متحمسون كذلك! لكننا نعلم أنه لا حماسة أكبر من حضور الفعاليات الرياضية مباشرة وفي موقع الحدث. لذا، لمَ لا تبدؤون الاستعداد لموسم 2021؟

إن "تذاكر موتورسبورت" تسهّل عليكم حجر الرحلات بأدق تفاصيلها. مع تقديم حزمة تنافسية مثالية لناحية السعر والميزات مع خدمة إرجاع المال، وذلك لضمان تأمين أفضل المقاعد، وقضاء أمتع الأوقات مع الارتياح الكامل لحصولكم على الصفقة الأفضل!

قوموا بزيارة موقع "تذاكر موتورسبورت" للمزيد من المعلومات.

المقال التالي
شبكة موتورسبورت تطلق برنامج الجوائز الأكبر من نوعه في العالم

المقال السابق

شبكة موتورسبورت تطلق برنامج الجوائز الأكبر من نوعه في العالم
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل سلاسل متعددة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

إعادة هيكلة قسم المحرّكات في مرسيدس على إثر إعلان مغادرة رئيسه كاول

2
فورمولا 1

برون: كنّا لنخسر مصنّعين في الفورمولا واحد لولا سقف النفقات

3
فورمولا 1

الفورمولا واحد قد تستعين بتطبيق خاص لتتبّع المخالطين

أحدث ملفات الفيديو

مقابلة مع دايفيد ريتشاردز في سلسلة ThinkingForward# 25:14
سلاسل متعددة

مقابلة مع دايفيد ريتشاردز في سلسلة ThinkingForward#

الأبطال: ميشيل موتون 01:20
سلاسل متعددة

الأبطال: ميشيل موتون

قناة فيراري الآن على 01:01
سلاسل متعددة

قناة فيراري الآن على "موتورسبورت.تي في"

الأبطال: الفوز 03:13
سلاسل متعددة

الأبطال: الفوز

الأبطال: ميكا هاكينن 01:44
سلاسل متعددة

الأبطال: ميكا هاكينن

أحدث الأخبار

العودة إلى الحلبات مع "تذاكر موتورسبورت"
Misc

العودة إلى الحلبات مع "تذاكر موتورسبورت"

شبكة موتورسبورت تطلق برنامج الجوائز الأكبر من نوعه في العالم
Misc

شبكة موتورسبورت تطلق برنامج الجوائز الأكبر من نوعه في العالم

تنسنت تستعين بشبكة موتورسبورت لتوفير البيانات لجماهير السباقات الصينيّة
Misc

تنسنت تستعين بشبكة موتورسبورت لتوفير البيانات لجماهير السباقات الصينيّة

"تذاكر موتورسبورت" تحتفي بالأبطال من جميع المجالات مع متابعي السباقات
Misc

"تذاكر موتورسبورت" تحتفي بالأبطال من جميع المجالات مع متابعي السباقات

"صور موتورسبورت" تفتح أرشيفها للاستعمال المجاني غير التجاري
Misc

"صور موتورسبورت" تفتح أرشيفها للاستعمال المجاني غير التجاري

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.