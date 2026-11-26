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العطية ينتزع صدارة تحدي أبوظبي الصحراوي وكثبان ليوا ترسم ملامح المنافسة على ألقاب العالم

أعادت كثبان ليوا الرملية الشاهقة، اليوم الخميس، رسم ملامح المنافسة في النسخة الـ35 من تحدي أبوظبي الصحراوي، والصراع على ألقاب بطولة العالم للراليات الصحراوية 2026، قبل يوم من الختام، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ومجلس أبوظبي الرياضي.

تم التحرير: 26-11-2026

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ناصر العطية، داسيا

نجح القطري ناصر العطية في تجاوز عطل بنظام التعليق خلال الكيلومترات الأخيرة، ليحقق فوزه الثاني على التوالي وينتزع صدارة الترتيب العام للرالي، فيما تسبب فقدان الأمريكي سيث كوينتيرو نقطة ملاحية في اشتداد المنافسة على لقب بطولة العالم للسيارات.

وفي فئة الدراجات النارية، عوّض الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي خيبة أمله في المرحلة الثالثة بفوز مستحق، فيما حافظ الفرنسي أدريان فان بيفيرين على صدارة الرالي رغم تعرضه لحادثي سقوط، متقدماً بفارق دقيقة و57 ثانية عن الإسباني توشا شارينا، وسط استمرار المنافسة على لقب بطولة العالم.

مرحلة مهرجان ليوا

وامتدت المرحلة الرابعة «مهرجان ليوا» لمسافة 353 كم، منها 258 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، في مسار دائري انطلق من مدينة زايد باتجاه الجنوب وعاد إليها، لتكون المرحلة الوحيدة في الرالي التي تبدأ وتنتهي في المخيم ذاته.

وسلك المتسابقون مسارات رملية متعرجة يستخدمها السكان المحليون للوصول إلى مزارعهم، قبل التوغل في عمق الربع الخالي، حيث واجهوا كثباناً شاهقة ومساحات من السبخات الملحية، في اختبار تطلب الحفاظ على الزخم فوق الرمال الناعمة، وحسن قراءة التضاريس واختيار المسارات المناسبة، إلى جانب السرعة والمهارات الملاحية.

منافسات السيارات

ورغم انطلاقه أولاً بعد فوزه بالمرحلة الثالثة، قدم ناصر العطية، الفائز بتحدي أبوظبي الصحراوي خمس مرات، وملاحه البلجيكي فابيان لوركان أداءً قوياً، وتبادلا صدارة التوقيت مع كوينتيرو، فيما فقد البرازيلي لوكاس مورايس صدارته التي بدأ بها اليوم بفارق ست ثوانٍ عن العطية، مع استمرار الجنوب أفريقي هينك لاتيجان والفرنسي سيباستيان لوب في المنافسة.

وقبل نحو 70 كم من نهاية المرحلة، تعرض العطية لكسر في إحدى نقاط تثبيت نظام التعليق الخلفي لسيارته، إلا أنه تمكن من مواصلة السباق وتحقيق الفوز، فيما أهدر كوينتيرو ثلاث دقائق بسبب فقدانه نقطة ملاحية قرب خط النهاية، ليتراجع إلى المركز الرابع في المرحلة والترتيب العام، بفارق 7 دقائق و16 ثانية عن العطية.

وحل لاتيجان ثانياً في الترتيب العام بفارق 3 دقائق وثانية واحدة، يليه لوب بفارق 4 ثوانٍ إضافية.

وتقلص فارق صدارة كوينتيرو لبطولة العالم إلى 12 نقطة أمام لوب و14 نقطة أمام العطية، بعدما كان الأخير متأخراً بـ21 نقطة قبل يومين فقط، لتبقى المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات، مع إمكانية حصد 35 نقطة في ختام الرالي غداً الجمعة.

تألق إماراتي في فئة "اس اس في"

منصور بالهلي

وواصل الثنائي الإماراتي منصور بالهلي وملاحه خالد الكندي، من فريق «آر اكس سبورت»، تألقهما في فئة «اس اس في»، بتحقيق الفوز الثالث على التوالي واحتلال المركز السادس في الترتيب العام للمرحلة، وتفوق الثنائي بفارق 27 دقيقة و58 ثانية على يحيى بالهلي، والد منصور، وملاحه علي العجمي، ليحقق الفريق المركزين الأول والثاني مجدداً، فيما حافظ منصور والكندي على صدارة الفئة والمركز الثامن في الترتيب العام للسيارات.

وفي فئة المشاركين الوطنيين، واصل مكسيم ديكين وملاحه كيريل إيزوتوف، على متن مركبة «كان آم» لفريق «بيغ ريد ريسينغ»، صدارتهما التي حافظا عليها طوال الأسبوع، بفارق ساعة و23 دقيقة و37 ثانية قبل المرحلة الختامية.

منافسات الدراجات النارية

مايكل دوكرتي

عوّض الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي الخطأ الملاحي الذي كلفه الكثير في المرحلة الثالثة، بتصدره التوقيت في جميع نقاط المراقبة خلال مرحلة ليوا، محققاً فوزه الثالث من أصل خمس منافسات خاضعة للتوقيت هذا الأسبوع، بما فيها المرحلة التأهيلية، ليتقدم من المركز الخامس إلى الثالث في الترتيب العام، بفارق 7 دقائق و12 ثانية عن المتصدر فان بيفيرين.

ورغم تعرض فان بيفيرين لحادثي سقوط، ساعدته المكافآت الزمنية على تقليص خسارته أمام دوكيرتي إلى 10 ثوانٍ فقط، ليحافظ على صدارة الرالي بفارق دقيقة و57 ثانية عن زميله في فريق هوندا توشا شارينا، الذي لا يزال ينافس على لقبي الرالي وبطولة العالم.

وشهدت المنافسة على لقب العالم تحولاً جديداً، بعدما أنهى الأسترالي دانيال ساندرز، حامل اللقب ومتصدر البطولة، المرحلة في المركز السابع، وكاد يتراجع إلى المركز الخامس في الترتيب العام، لولا ارتكاب الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس خطأً ملاحياً قرب النهاية.

وكان بينافيديس قد بدأ اليوم متساوياً مع شارينا في نقاط المركز الثاني ببطولة العالم، ونافس دوكيرتي على صدارة التوقيت، قبل أن يتعرض لعقوبة زمنية بلغت 18 دقيقة بسبب فقدانه نقطة ملاحية، ليتراجع من المركز الثالث في الترتيب العام الافتراضي إلى الخامس، خلف زميله في فريق «كي تي إم» ساندرز.

ويدخل ساندرز المرحلة الختامية في المركز الرابع بفارق 17 دقيقة وثانية واحدة عن فان بيفيرين، فيما يحتل بينافيديس المركز الخامس بفارق 21 دقيقة و6 ثوانٍ.

واتبع ساندرز أسلوباً حذراً في اجتياز كثبان ليوا عقب حادث سقوطه يوم الثلاثاء، للحفاظ على فرصه في الدفاع عن اللقب، وفي حال تعثر فان بيفيرين وفوز شارينا بالرالي، سيكون ساندرز مطالباً بإنهاء السباق في المركز الرابع للاحتفاظ بلقب العالم بفارق نقطة واحدة.

وفي فئة الدراجات الرباعية «الكواد»، واصل الليتواني أنتناس كانوبكيناس صدارته بفارق 3 ساعات و31 دقيقة عن البوليفي ليوناردو مارتينيز.

ليوا.. إرث تاريخي وطبيعة فريدة

أقيمت المنافسات وسط واحدة من أبرز البيئات الطبيعية في أبوظبي، حيث تمتد واحات ليوا على الحافة الشمالية للربع الخالي، وتضم بساتين النخيل التي تغذيها المياه الجوفية، وتمثل الموطن التاريخي لقبيلة بني ياس، التي شيدت الحصون وأبراج المراقبة لحماية الآبار والتجمعات السكانية، فيما لا تزال زراعة النخيل جزءاً أصيلاً من الحياة في الواحات.

وقال سعيد الظاهري، عضو مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي: "يمنحنا تحدي أبوظبي الصحراوي فرصة لتعريف الجمهور العالمي بمنطقة ليوا وجمال الربع الخالي واتساعه، ونقل هذه المشاهد الطبيعية إلى أشخاص ربما لم تتح لهم فرصة زيارتها".

وأضاف: "أكدت المرحلة الرابعة المكانة المميزة لكثبان ليوا في تاريخ الرالي، إذ شكلت تحدياً كبيراً للمتسابقين، وعرّفت المتابعين بالطبيعة التي شكلت حياة الأجيال المتعاقبة في هذه المنطقة من أبوظبي".

وتابع: "نفخر باستضافة الرالي في ليوا، ونأمل أن تلهم المشاهد التي تابعها الجمهور خلال الحدث المزيد من الأشخاص لزيارة هذه المنطقة من الإمارة والاستمتاع بتجربتها الفريدة".

مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي الختامية

وتنطلق غداً الجمعة المرحلة الخامسة والأخيرة «مجلس أبوظبي الرياضي» من مدينة زايد باتجاه الشرق وصولاً إلى مدينة العين، عبر مسار يمتد لمسافة 379 كم، منها 218 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، مروراً بكثبان منطقة القوع، التي استضافت مخيم الماراثون في نسخة عام 2025.

وتشكل كثبان القوع ورمالها الناعمة وتحدياتها الملاحية اختباراً أخيراً وحاسماً للمتنافسين، خصوصاً بعدما أظهرت مرحلة ليوا قدرة الأعطال الميكانيكية والأخطاء الملاحية وصعوبة التضاريس على تغيير موازين المنافسة في الرالي وبطولة العالم.

وتختتم المرحلة رحلة الرالي عبر إمارة أبوظبي، بالعودة إلى مدينة العين التي شهدت انطلاقته، حيث تقام مراسم الختام وتتويج الفائزين، والإعلان عن بطلي العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات النارية لعام 2026.

ويحظى تحدي أبوظبي الصحراوي بدعم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، وأدنوك للتوزيع «شريك الطاقة»، والفطيم تويوتا «شريك السيارات»، إلى جانب وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني، ومياه العين «شريك الترطيب»، وتدوير، وقنوات أبوظبي الرياضية "الشريك الإعلامي".

الترتيب العام للسيارات بعد المرحلة الرابعة

1 ناصر العطية (قطر) / فابيان لوركان (بلجيكا) داسيا ساندرايدرز 10:39:05

2 هينك لاتيجان / بريت كامينغز (جنوب أفريقيا) تويوتا غازو ريسينغ +3:01

3 سيباستيان لوب / إدوارد بولانجيه (فرنسا) داسيا ساندرايدرز +3:05

4 سيث كوينتيرو / أندرو شورت (أمريكا) تويوتا غازو ريسينغ +7:16

5 لوكاس مورايس (البرازيل) / بابلو مورينو (إسبانيا) داسيا ساندرايدرز +11:50

الترتيب العام للدراجات النارية بعد المرحلة الرابعة

1 أدريان فان بيفيرين (فرنسا) مونستر إنرجي هوندا 11:06:39

2 توشا شارينا (إسبانيا) مونستر إنرجي هوندا +1:57

3 مايكل دوكيرتي (جنوب أفريقيا) هيرو موتورسبورت +7:12

4 دانيال ساندرز (أستراليا) ريد بول كي تي إم +17:01

5 لوتشيانو بينافيديس (الأرجنتين) ريد بول كي تي إم +21:06

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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