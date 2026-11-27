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العطية يتوّج بلقبه السادس في تحدي أبوظبي الصحراوي.. وكوينتيرو يدخل تاريخ بطولة العالم للراليات الصحراوية

توّج القطري ناصر العطية بلقبه السادس والثالث على التوالي في تحدي أبوظبي الصحراوي، اليوم الجمعة، معادلاً الرقم القياسي للانتصارات المتتالية، فيما أصبح الأمريكي سيث كوينتيرو أصغر بطل لبطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات (فيا) منذ انطلاقها بصيغتها الحالية، عقب منافسات محتدمة استمرت حتى المرحلة الختامية في العين.

منشور: 27-11-2026

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أُقيمت النسخة الـ35 من الرالي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ومجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2026.

وفي منافسات الدراجات النارية، عوّض الإسباني توشا شارينا تأخره بفارق نحو دقيقتين في اليوم الأخير، ليحرز لقب الرالي للمرة الأولى، فيما احتفظ الأسترالي دانيال ساندرز بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية للدراجات النارية (FIM) بفارق نقطة واحدة.

وشهدت النسخة الـ35 من الرالي ختاماً استثنائياً، في أول استضافة للجولة الختامية منذ انطلاق بطولة العالم للراليات الصحراوية عام 2022، حيث لم يتجاوز الفارق بين أبرز ثلاثة متنافسين على لقب السيارات 14 نقطة قبل المرحلة الأخيرة، فيما حُسم لقب الدراجات النارية بفارق نقطة واحدة.

وامتدت مرحلة «مجلس أبوظبي الرياضي» الخامسة لمسافة 378 كم من مدينة زايد إلى العين، منها 217 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت عبر كثبان القوع، التي احتضنت مخيم الماراثون عام 2025، وتشتهر بسمائها شديدة الظلمة ليلاً، فيما فرضت تضاريسها تحديات كبيرة على المتسابقين نهاراً، تطلبت دقة الملاحة وحسن التعامل مع الكثبان والمنحدرات حتى الكيلومترات الأخيرة.

وللمرة الأولى في تاريخ الرالي، احتضنت العين انطلاق وختام النسخة ذاتها، وتشكّل واحة العين جزءاً من مواقع العين الثقافية، أول موقع إماراتي مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تواصل الأفلاج التقليدية ري بساتين النخيل التي شكّلت أساس الحياة على مدى أجيال.

ناصر العطية، داسيا

العطية يعزّز سجله التاريخي

وعزّز ناصر العطية مكانته بين أنجح السائقين في تاريخ تحدي أبوظبي الصحراوي بستة ألقاب، ثلاثة منها على التوالي، ولم يتفوق عليه سوى الفرنسي ستيفان بيترهانسل، صاحب الألقاب السبعة في فئة السيارات.

ورغم انطلاقه أولاً في المرحلة الختامية دون وجود آثار لمسارات المتسابقين أمامه، أنهى العطية المرحلة في المركز الرابع، بفارق 48 ثانية عن زميله في فريق داسيا، البرازيلي لوكاس مورايس، الذي أحرز لقب المرحلة متفوقاً على الفرنسيين سيباستيان لوب وإدوارد بولانجيه، في آخر مشاركة للفريق.

ونجح العطية وملاحه البلجيكي فابيان لوركان في تأمين اللقب، بعدما انتزعا الصدارة في كثبان ليوا يوم الخميس، رغم تعرض نظام التعليق لأضرار في الجزء الأخير من المرحلة، ليختتما منافسات امتدت لنحو 2000 كم عبر إمارة أبوظبي بانتصار تاريخي، فيما ذهب اللقب العالمي إلى سائق من جيل مختلف.

كوينتيرو يدخل التاريخ

واستهل الأمريكي سيث كوينتيرو، البالغ من العمر 24 عاماً والمنحدر من ولاية كاليفورنيا، المرحلة الأخيرة متقدماً بفارق 12 نقطة على الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، و14 نقطة على العطية، مع بقاء 35 نقطة متاحة.

وتقلّص فارق صدارة كوينتيرو خلال الأسبوع أمام منافسيه، خصوصاً بعد خطأ ملاحي ارتكبه في ختام مرحلة الخميس، ليبقى الثلاثة في دائرة المنافسة على اللقب.

وبعد توقف زميله في فريق تويوتا، الجنوب أفريقي هينك لاتيغان، في الجزء الأول من المرحلة، تقدّم كوينتيرو إلى المركز الثالث، وحافظ على وتيرته وتركيزه لينهي المرحلة والرالي في المركز الثالث، ويتوّج بلقبه العالمي الأول بفارق خمس نقاط، وهو أقل فارق للتتويج في تاريخ البطولة.

وأصبح كوينتيرو أصغر بطل عالمي للسيارات منذ انطلاق بطولة العالم للراليات الصحراوية بصيغتها الحالية، وأول أمريكي يحرز اللقب، بعدما نافس اثنين من أبرز السائقين الذين لطالما أعجب بهما منذ طفولته.

وقال كوينتيرو: "لم نحقق هذا الإنجاز أمام منافسين عاديين، بل أمام أفضل السائقين في العالم، وهو شعور لا يُصدّق".

وشكّل تتويجه ختاماً تاريخياً لأول استضافة لتحدي أبوظبي الصحراوي للجولة الختامية لبطولة العالم، التي حُسم لقبها بعد خمس مراحل حافلة بالتحديات.

محمد بن سُليّم: ليوا في صميم تاريخ الإمارات

وأكد سعادة محمد بن سُليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، مؤسس تحدي أبوظبي الصحراوي عام 1991، الذي حضر منافسات الرالي، أهمية الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة في تطوير مستقبل الراليات الصحراوية، موجهاً الشكر إلى المنظمين والعاملين في الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية، والمتسابقين والفرق الذين جعلوا هذه التضاريس جزءاً من مسيرتهم الرياضية.

وأشار إلى أهمية مخيم الرالي في توفير المرافق اللازمة للمتسابقين بعد عودتهم من المناطق الصحراوية النائية، وما توفره هذه التجربة من أجواء مميزة لمتابعي الحدث، مثمّناً دعم وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية للجهود التنظيمية التي تضمن انطلاق المتسابقين من المدن إلى أعماق الصحراء وعودتهم في نهاية اليوم.

وقال بن سُليّم: "تقع ليوا في صميم تاريخ دولة الإمارات، إذ تعود جذور العديد من قبائلنا إلى هذه المنطقة، وكلما زرتها أتذكر أن أجدادي ساروا على هذه الأرض، وهو شعور شخصي عميق ومصدر فخر كبير بالنسبة لي".

وأضاف: "نحتفل بعد أيام، في الثاني من ديسمبر، بعيد الاتحاد الـ55، وهي مناسبة نستذكر فيها الأجيال التي أسهمت في بناء الوطن، ونتأمل ما حققناه من تقدم، ويسعدني أن نشارك ليوا وتاريخها مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم بالتزامن مع اقتراب هذه المناسبة الوطنية".

إنجاز إماراتي وانتصارات في مختلف الفئات

وتوّج الثنائي الإماراتي منصور بالهلي وخالد الكندي بلقب فئة «اس اس في»، رغم تعرض سيارتهما «مافريك» لعطل فني أفقدها قوة الدفع في ثلاث عجلات، ليتمكنا من إكمال المرحلة وإحراز المركز التاسع في الترتيب العام.

وحقق فريق «آر إكس سبورت» ثنائية مميزة، بعدما حلّ يحيى الهلي، والد منصور، وملاحه علي العجمي في المركز الثاني للفئة والعاشر في الترتيب العام.

وفي فئة «شالنجر»، توّج يفغيني كودريافتسيف وأندري رودنيتسكي باللقب، رغم ارتفاع درجة حرارة محرك سيارتهما بشكل حاد، ليحتلا المركز الـ11 في الترتيب العام، متقدمين بمركزين على وصيفي الفئة أندري نوفيكوف ودميتري كوجوخوف.

وفي الفئة الوطنية، توّج مكسيم ديكين وكيريل إيزوتوف على متن سيارة «كان آم» لفريق «بيغ ريد ريسينغ»، بعدما تصدّرا المنافسات طوال الأسبوع، وبفارق ساعة و37 دقيقة و55 ثانية عن ماثيو أبراهام وأروناس غيلازنينكاس على متن سيارة «بولاريس»، فيما حلّ جورج يونغ وباتريك ماكمورين ثالثاً على متن سيارة «كان آم» أخرى للفريق ذاته.

دانيال ساندرز

شارينا يحسم اللقب في آخر 30 كم

وشهدت منافسات الدراجات النارية تحولاً مثيراً، بعدما انطلق الإسباني توشا شارينا في المرحلة الأخيرة متأخراً بفارق نحو دقيقتين عن الفرنسي أدريان فان بيفيرين، الذي كان قريباً من تحقيق فوزه الأول منذ عام 2023.

وتبادل شارينا والأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس التفوق في توقيتات المرحلة، فيما قلّص الإسباني الفارق مع زميله في فريق هوندا إلى 23 ثانية بعد اجتياز 161 كم.

وردّ فان بيفيرين بتسجيل توقيت أسرع بأربع ثوانٍ في القطاع التالي، ليوسّع الفارق إلى 27 ثانية قبل 30 كم من النهاية، إلا أن شارينا عوّض أكثر من دقيقة خلال الكيلومترات الأخيرة، ليحرز لقب الرالي بفارق 35 ثانية.

وأحرز بينافيديس، دراج فريق «ريد بُل كي تي إم فاكتوري ريسينغ»، لقب المرحلة الختامية، فيما ركّز الأسترالي دانيال ساندرز على تأمين لقبه العالمي بدلاً من المنافسة على ألقاب المراحل.

وأنهى ساندرز، حامل اللقب العالمي والفائز بتحدي أبوظبي الصحراوي 2025، المنافسات في المركز الخامس في الترتيب العام والرابع ضمن فئة «رالي جي بي»، ليحتفظ بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية للدراجات النارية بفارق نقطة واحدة عن شارينا.

وفي فئة «رالي 2»، توّج الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي بلقب الفئة، بعدما سبق له تصدّر الترتيب العام للدراجات النارية خلال الأسبوع، وذلك قبل انتقاله إلى فئة «رالي جي بي».

كما أحرز البرتغالي مارتيم فينتورا لقب كأس العالم لفئة «رالي 2»، بعدما أنهى المرحلة الأخيرة في المركز الثامن ضمن فئته، فيما توّج فريق «كي تي إم» بلقب بطولة العالم للمصنّعين في فئة «رالي جي بي»، بفضل نتائج بينافيديس وساندرز وإدغار كانيه، والفوز بأربع جولات من أصل خمس خلال الموسم.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «الكواد»، توّج الليتواني أنتناس كانوبكيناس بلقب الرالي وكأس العالم للراليات الصحراوية للفئة، بعدما أنهى المرحلة الأخيرة في المركز الـ15 والترتيب العام في المركز الـ14، متفوقاً على البوليفي ليوناردو مارتينيز، بعد ثلاث سنوات من المحاولات.

ختام تاريخي لبطولة العالم في أبوظبي

وعاد المتسابقون إلى العين للمشاركة في مراسم الختام والتتويج، بعد انطلاقهم منها يوم الأحد الماضي، في رحلة امتدت من شرق إمارة أبوظبي إلى غربها وبالعكس، مروراً بالمخيم الرئيسي الجديد في مدينة زايد، ومخيم الماراثون في السلع على ساحل الخليج العربي، والمناطق الغربية من الظفرة، وكثبان ليوا والقوع.

واختبر المسار قدرات المتسابقين في الملاحة والتحمل وإدارة الإطارات والجوانب الميكانيكية، إلى جانب مواقع الانطلاق والقرارات التكتيكية، ولم تقتصر المنافسة على السرعة وحدها.

وللمرة الأولى منذ انطلاق بطولة العالم للراليات الصحراوية عام 2022، احتضن تحدي أبوظبي الصحراوي ختام موسمي بطولتي العالم للسيارات والدراجات النارية، حيث حُسمت ألقاب الرالي وبطولة العالم عبر المراحل الخمس ذاتها.

وأعقبت مراسم تتويج الفائزين بالرالي في العين مراسم تتويج أبطال العالم لعام 2026، ليُسدل الستار على الموسم في المدينة التي شهدت انطلاق جولته الختامية.

العواني: محطة جديدة في تاريخ الرالي

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لتحدي أبوظبي الصحراوي، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على دعمه الكبير لاستضافة مدينة العين انطلاقة الرالي وختامه للمرة الأولى في تاريخه".

وأضاف العواني: "إن توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، كان لها بالغ الأثر في دعم مسيرة تحدي أبوظبي الصحراوي، واستدامة نجاحاته والارتقاء بمستوياته التنظيمية والتنافسية، بما يعزز مكانته على خارطة رياضة المحركات العالمية. ونفخر بالنجاح الذي حققته النسخة الخامسة والثلاثون من الرالي، التي شكّلت محطة جديدة في مسيرة هذا الحدث العريق، وجسّدت القدرات التنظيمية المتميزة لإمارة أبوظبي، وأبرزت المقومات الطبيعية والسياحية الفريدة لمنطقتي العين والظفرة، وعززت مكانة أبوظبي وجهةً عالمية رائدة لرياضة المحركات، لا سيما مع استضافة الجولة الختامية من بطولتي العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات النارية".

وتابع العواني: "نتوجه بالشكر إلى منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وجميع الجهات الحكومية والمؤسسات والرعاة والشركاء والمتطوعين وفرق العمل، على جهودهم وتعاونهم المثمر في إنجاح هذه النسخة، ونبارك للفائزين والمتوجين بألقاب بطولة العالم، ولجميع المشاركين الذين أسهموا في تقديم منافسات استثنائية تليق بتاريخ الرالي ومكانته العالمية".

وحظي تحدي أبوظبي الصحراوي بدعم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، وأدنوك للتوزيع «شريك الطاقة»، والفطيم تويوتا «شريك السيارات»، إلى جانب وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني، ومياه العين «شريك الترطيب»، وتدوير، وقنوات أبوظبي الرياضية "الشريك الإعلامي".

الترتيب العام النهائي لفئة السيارات

الأول ناصر العطية (قطر) / فابيان لوركان (بلجيكا) داسيا ساندرايدرز12:53:05 ساعة

الثاني سيباستيان لوب / إدوارد بولانجيه (فرنسا) داسيا ساندرايدرز2:44 دقيقة

الثالث سيث كوينتيرو / أندرو شورت (أمريكا) تويوتا جازو ريسينغ7:02 دقيقة

الرابع لوكاس مورايس (البرازيل) / بابلو مورينو (إسبانيا) داسيا ساندرايدرز11:02 دقيقة

الخامس هينك لاتيغان / بريت كامينغز (جنوب أفريقيا) تويوتا جازو ريسينغ 27:55 دقيقة

الترتيب العام النهائي لفئة الدراجات النارية

الأول توشا شارينا (إسبانيا) مونستر إنرجي هوندا 13:20:54 ساعة

الثاني أدريان فان بيفيرين (فرنسا) مونستر إنرجي هوندا 35 ثانية

الثالث مايكل دوكيرتي (جنوب أفريقيا) هيرو موتورسبورتس8:11 دقيقة

الرابع لوتشيانو بينافيديس (الأرجنتين) ريد بُل كي تي إم18:17 دقيقة

الخامس دانيال ساندرز (أستراليا) ريد بُل كي تي إم24:57 دقيقة

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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