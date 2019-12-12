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السنغال تكمل روزنامة موسم 2020 في سلسلة "إكستريم إي"

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السنغال تكمل روزنامة موسم 2020 في سلسلة "إكستريم إي"
12-12-2019

تمت إضافة جولة السنغال في آخر موقع ضمن روزنامة سلسلة إكستريم إي لموسم 2020، إذ سيتمّ الإعلان عن كامل الجولات بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

ستتجه سلسلة إكستريم إي إلى "لاك روز" في السنغال، التي ستنضم إلى جولات الهيمالايا، غرينلاند، المملكة العربية السعودية وغابات الأمازون في البرازيل.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الروزنامة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

حيث جاء ضمن بيان نشرته السلسلة أن جولة السنغال "ستقام على مدار ثلاثة أيام" وأن المسار "قد تم اختياره بعناية بحيث يؤمن منافسة حماسية مليئة بالإثارة".

من جهته، قال أليخاندرو عجاج المدير التنفيذي للسلسلة: "تملؤني الحماسة لتأكيد انضمام السنغال إلى الروزنامة. إنها منطقة تمتلك طبيعة مذهلة بجمالها، لكنها وللأسف مثلها مثل شواطئ العالم الأخرى، تحت خطر التغييرات المناخية".

وأكمل: "الشاطئ يخسر ثلاثة إلى أربعة أمتار في كل عام، والعامل الأساسي في ذلك هو ذوبان جليد غرينلاند، بالرغم من أنها على بعد أكثر من 5.600 كيلومتر عنها".

وتابع: "نأمل أن تُلهم سلسلة إكستريم إي متابعي الرياضة في كل مكان، وكذلك المجتمعات والحكومات، لرفع الوعي حيال التغييرات المناخية نحو جهود موحدة للحدّ منها".

واختتم: "هذا سباق علينا الفوز فيه، لتفادي العواقب الوخيمة من ارتفاع درجات الحرارة العالميّ، ذوبان الجليد وارتفاع مستويات أسطح البحار، الفيضانات وغيرها".

يشار إلى أن نموذج سيارة إكستريم إي "أوديسي 21" قد أكمل كامل التجارب، حيث سيشارك كذلك في جولة واحدة من رالي داكار 2020 على أراضي المملكة العربية السعودية.

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